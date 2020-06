Aus dem Oytener Pflegeheim ist nun die vierte Person gestorben. (Jonas Kako)

Nachdem es am Mittwoch zu einem weiteren Todesfall gekommen war, ist laut Kreisverwaltung am Donnerstagabend nun ein vierter Bewohner des Oytener Seniorenheims, in dem es zum Corona-Ausbruch gekommen war, gestorben. Es handelt sich um eine 81-jährige Frau, die vorerkrankt war. Damit summieren sich die durch das Coronavirus verursachten Todesfälle im Landkreis Verden auf nunmehr sechs Menschen.

Neuinfektionen stagnieren

Neuinfektionen sind nach offiziellen Angaben in den vergangenen beiden Tagen nicht hinzugekommen, die Zahl der bisher nachweislich positiv aufs Coronavirus getesteten Personen stagniert vorerst bei 240 (Stand Freitagmittag, 12 Uhr). Bisher sind inzwischen 180 Personen (plus 1 zum Vortag) aus der häuslichen Quarantäne als genesen entlassen. Es befinden sich derzeit 7 Menschen in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Aktuell sind offiziell 54 Menschen im Landkreis Verden (137 000 Einwohner) infiziert.