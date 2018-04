Achim. Wenn sich Bässe, Tenöre, Alt- und Sopranstimmen mischen und mit ihrer Stimmgewalt die Räume füllen, ist wieder „Chornacht“ in Achim. Zum 14. Mal präsentieren sich mehrere Pop- und Jazzchöre am Sonnabend vor den Sommerferien, 17. Juni, um 20 Uhr im Kulturhaus Alter Schützenhof.

Mit dabei sind in diesem Jahr das Achimer Jazzkollektiv unter Leitung von Micha Keding, die Crazy Chor Company der Waldheim Begegnungs- und Beratungsstelle (Wabe) in Achim und der Jazzchor Voice in Fusion aus Bremen, beide unter Leitung von Kamila Dunajska, das Bremer Popchorprojekt „sing n smile“ unter Leitung von Kirsten Bodendieck sowie die HörBänd, über die es von Veranstaltungsseite heißt, sie sei die derzeit die wohl talentierteste Nachwuchs-A-cappella-Band Deutschlands.

1996 startete die erste Achimer Chornacht. Seitdem erfreut sich die Veranstaltung großer Beliebtheit. „Die Idee dahinter ist heute wie damals dieselbe, den Chören und Ensembles der Region eine Bühne und Forum zu geben, wo sie Auftrittserfahrungen sammeln und sich auch gegenseitig erleben, austauschen und voneinander lernen können“, sagt Susanne Groll, die für den Musikbereich im Kasch verantwortlich ist. Groll ist aber nicht nur Organisatorin des Abends, sondern auch selbst aktive Chorsängerin und weiß daher, wie wichtig es ist, junge Ensembles zu fördern. „Diese haben meist noch kein abendfüllendes Programm und noch wenig Referenzen, um allein ein großes Publikum anzuziehen“.

Jazz, Swing und Popsongs

Mit „What a day“ von Kirby Shaw eröffnet das Achimer Jazzkollektiv den Abend. Kürzlich sang der Chor beim ausverkauften Bremer Pop- und Jazz Chorfestival im Schlachthof. Mit insgesamt fünf Stücken, darunter „Summertime“ von George Gershwin, erfreut er dann am 17. Juni die Achimer. Die Bremer Voice in Fusion bringen „jazzige Arrangements bekannter Standards sowie swingende und groovige Lieder“ auf die Bühne. „Unsere einzelnen Stimmen verbinden sich zu harmonischen Klängen, rhythmisch spannungsvoll, ausdrucksstark und voller gut gelaunter Energie“, sagt der Chor über sich selbst. Sein Programm am 17. Juni dreht sich mit Songs wie „When I fall in Love“, „My happy Valentine“ von Kirby Shaw und „Chanson d‘Amour“ von Carsten Gerlitz – nicht nur, aber viel – um die Liebe. Die Interpretation des Chores von Pharrell Williams Song „Happy“ und den Zeilen „Because I‘m happy clap along if you feel like a room without a roof...“ verspricht, die Gute-Laune-Energie der Sänger auf die Besucher im Saal zu übertragen.

Die Crazy Chor Company ist ein offenes Freizeitangebot der Stiftung Waldheim und entstand 2014 als Projektchor der Theatergruppe "Die verrückten Kichererbsen“. Bei der Achimer Chornacht präsentieren die Sänger Musical-Songs von Leonard Bernstein, aber auch Hits von Udo Jürgens und Willy Uebelherr. Leise und laute Poptöne kommen von dem Popchor „sing n smile“, der mit einem Arrangement des Coldplay-Songs „Fix you“ oder „Somebody that I used to know“ von Gotje bekannte Popsongs neu arrangiert und a cappella singt.

Als Geheimtipp des Abends wird die Gruppe „Hörbänd“ gehandelt. In ihrem dreijährigen Bestehen gewann die Band mehrere Preise, darunter den ersten Preis in der Kategorie „Beste A-cappella-Gruppe“ beim 32. Rock- und Pop-Preis. Ihr Repertoire, das sie deutschlandweit bei Auftritten präsentieren, beinhaltet eine Mischung aus bekannten Melodien und deutschen Eigenkompositionen zwischen Klassik und Pop. Die Mitglieder nennen sich selbst „Vokalapostel“ und „stimmen mal heiter, mal nachdenklich und ersetzen oral Bigband, Orchester oder Kapelle. A cappella eben.“ Ihr Geheimrezept: "die Kombination aus Tradition und Innovation, aus Gewöhnlichem und Unvorstellbarem, aus Spontanität und Professionalität“.

Die Veranstalter der Achimer Chornacht versprechen „ein vielfältiges Programm mit interessanten Harmonien, Jazz-Standards und Swing, überraschend anders klingende Volkslieder, wunderbare Popsongs, bekannt, mit neuem Text oder neu arrangiert, neue eigene Songs, kreativ und unterhaltsam.“ Die Karten für die Veranstaltung sind für 16 Euro oder ermäßigt für 12 Euro im Kasch-Büro oder online unter www.kasch-achim.de erhältlich.