Hier ist Treffsicherheit gefragt: Beim Pümpelwurfspiel mussten die Kinder und Jugendlichen besonders gut zielen. (fotos: Björn Hake)

Thedinghausen-Morsum. Sonnenschein von früh bis spät. Keine Frage: Das herrliche Wetter trug von vornherein zum Erfolg des 37. Landesjugendzeltlagers der Hannoverschen Rassegeflügelzüchter bei, waren sich die Veranstalter einig. 170 Kinder und 70 Betreuer haben sich für eine Woche auf dem Sportplatz in Morsum eingerichtet und verbringen dort gemeinsam erlebnisreiche Tage. „80 Euro sind für die Teilnahme zu berappen“, erklärte Kathrin Stietenroth, Jugendleiterin aus Nörten-Hardenberg. „Enthalten sind die Kosten für An- und Abreise, die Verpflegung inklusive kleiner Leckereien sowie sämtliche Eintrittsgelder“.

Heiner Albrecht vom Geflügelzuchtverein Morsum zeichnet sich in diesem Jahr verantwortlich für das Gelingen des luftigen Spektakels. „Spiel ohne Grenzen“ stand an diesem Tag auf dem Programm, informierte der 57-Jährige, während er die insgesamt 13 Stationen im Auge hatte und gemeinsam mit seinen Helfern über das Wohl der Jungen und Mädchen wachte. „Ein paar Kids sind oft schon am frühen Vormittag müde“, sagte er und schmunzelte dabei. „Sie können Kraft und Ausdauer nicht richtig einschätzen und verbringen sonst nur selten ganze Tage an der frischen Luft." Schnell stelle sich jedoch ein Rhythmus ein, der den jungen Menschen gut tue, Schlaf und Appetit auf ein normales Maß regelt.

Als konstant habe sich über die Jahre die Begeisterung der Teilnehmer für das jeweils einwöchige Zeltlager erwiesen, sagte Kathrin Stietenroth. „Manche kommen schon im Alter von drei Jahren mit Eltern oder Großeltern, andere sind mehr als zehn Jahre dabei. „So wachsen die Betreuer vielfach aus den eigenen Reihen nach, geben an die Kleinen weiter, was sie vor Jahren selbst an Eindrücken sammeln konnten."

Das umfangreiche Programm, das im Vorfeld zusammengestellt worden war, bietet für jeden etwas. „Vom Schwimmbadbesuch in Schwarme über die Besichtigung der Blender Mühle, von der Kennenlern-Disco bis hin zur Einladung auf die nahegelegene Straußenfarm, vom Trip zum Verdener Magic Park und zu den Reitanlagen von Hilmar Meyer gibt es zahlreiche Unternehmungen, die immer wieder auf Begeisterung stoßen", erklärte Heiner Albrecht.

Was für die Kinder ungetrübter Ferienspaß sei, verlange nach exakter Planung und strikter Einhaltung der aufgestellten Arbeitspläne. „Während die Mittagsmahlzeit von einem Caterer geliefert wird, belegen wir die Frühstückbrötchen selbst und auch die Schnittchen für das Abendbrot“, betonte Heiner Albrecht. Dafür müsse eingekauft und auch selbst das Messer geschwungen werden. „Obst und Kuchen können die Kinder im Vorbeigehen schnappen, Mineralwasser, Kakao und Limo stehen zur freien Verfügung." Nachtwache und Toilettendienst seien ebenfalls fest eingeteilt, Fahrbereitschaften würden je nach Bedarf organisiert.

Für den Sonntagnachmittag war, frei nach Günther Jauch, ein Quizturnier vorgesehen. Die Fragen – unterteilt in acht Kategorien – drehten sich mehrheitlich um Sport, um das Leben in der Natur und im Zeltlager, war von der Teamleitung zu hören. Zwei Feuerwehrleute aus dem Nachbarort hatten sich dafür Kniffliges überlegt und testeten das Wissen der jungen Zuschauer. Auch die Familien werden in die Ferienerlebnisse ihrer Kinder eingebunden und können am Tag der offenen Tür teilhaben am Geschehen auf dem zur Grundschule gehörenden Sportplatz.

Von wohltuendem Gemeinsinn geprägt ist das Zeltlager Morsum. Es sei wie bei den Gänsen, fand Albrecht einen passenden Vergleich: „Läuft einer los, rennen alle hinterher. Bolzen und toben: Hier kann dem Bewegungsdrang ungezwungen nachgegeben werden." Und hilfsbereit sei man – untereinander sowie von außen. „Als es wegen der Hitze zu staubig wurde, kam die Feuerwehr und hat den Platz gewässert."