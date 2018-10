Vorbereitung auf das Weihnachtsgeschäft: Lina Bruns ist schon dabei, die Artikel auszuzeichnen. (Viola Heinzen)

Achim. „Frauenbaumarkt“. Wenn er diesen Begriff hört, muss Geschäftsführer Sebastian Weitz schon etwas schmunzeln. Natürlich kennt er ihn und den Ruf, den der BBM-Baumarkt in Achim, übrigens neben Baustoffhändlern der einzige in der Stadt, insbesondere bei der weiblichen Kundschaft genießt. „Klar, wissen wir das und es ist ja auch so ein bisschen unser Konzept hier“, erzählt der 33-jährige Unternehmer bei einem Rundgang durch den Markt. An acht Standorten gibt es mittlerweile einen Baumarkt des Familienunternehmens, das seinen Hauptsitz in Ganderkesee im Landkreis Oldenburg hat. Zur Geschäftsführung gehören außerdem sein Bruder Jan-Mark Weitz und Seniorchef Herbert Weitz.

Vor vier Jahren wurde der Baumarkt im Osten Achims eröffnet, es ist das größte und neueste Geschäft des mittelständischen Unternehmens. Auf rund 8000 Quadratmetern, inklusive Gartencenter, gibt es alles, was man in einem Baumarkt erwarten würde. Und insbesondere Dekorationsartikel, Wohnaccessoires und Gartenbedarf, weshalb die Kundschaft zu großen Teilen eben aus Frauen besteht. Die in Achim meisterverkauften Waren aus dem rund 50 000 Artikel umfassenden Sortiment sind dann laut Sebastian Weitz auch Blumenerde, Rindenmulch und Braunkohlebriketts. Der junge Geschäftsmann ist seit 2013 in der Unternehmensführung und der Standort in Achim gehört zu seinem Geschäftsbereich.

30 Mitarbeiter arbeiten den dem Standort nahe der A-27-Anschlussstelle Achim-Ost. Dass sich die Firma in Achim niedergelassen hat, war letztlich eher dem Zufall geschuldet. „Achim war ein weißer Fleck auf der Landkarte der Baumärkte“, erzählt Weitz, daher habe sich auch seine Firma für einen Standort hier interessiert – und dieses Interesse bei der Stadt hinterlegt. Da sich zunächst eine andere Baumarktkette an dem Standort ansiedeln wollte, letztlich aber ihre Meinung änderte, konnte BBM-Baumarkt „in eine fertige Planung“ einsteigen, nachdem die Anfrage aus Achim kam. Und bisher entspreche der Umsatz in der Weserstadt den Erwartungen, die Planzahlen lägen im Soll.

Während an den anderen Standorten etwa die Nachbarschaft zu einem Campingplatz Teile des Sortiments bestimmt, muss sich BBM in Achim auf nichts spezialisieren. Außer auf die Jahreszeiten und die Saison. So sind die Mitarbeiter derzeit vor allem damit beschäftigt, die Saisonfläche fürs Weihnachtsgeschäft vorzubereiten. Die Grills und Gartenmöbel wurden just von dieser Fläche geräumt und mussten unzähligen Kartons voller Weihnachtsmänner, Sterne und Dekokugeln Platz machen. „Das ist eine Menge Arbeit, alle Artikel auszuzeichnen“, weiß Sebastian Weitz. Denn von Hand werde auf jedes noch so kleine Dekoteilchen ein Preis geklebt. „Unsere Floristen sind schon seit vier Wochen dabei, alles vorzubereiten“, sagt er, denn im Oktober müsse die Fläche fertig hergerichtet sein.

„Meine Mutter entdeckt viel Weihnachtsdekoration auf den Messen und bringt von dort die Ideen mit“, erzählt Sebastian Weitz. Und als wäre dies nicht Beweis genug, dass es sich um ein wahres Familienunternehmen handelt, schildert er später in der Gartenabteilung, dass sein Vater die großen – oben offenen und bepflanzbaren – Frauenköpfe aus Ton ausgesucht habe. Denn: Die lägen derzeit voll im Trend. „Auch wenn sie zum Teil sehr teuer sind“, wie Sebastian Weitz weiß.

Neben den erwartbaren Nachfragen, etwa zu Weihnachten oder im Frühjahr zum Start der Gartensaison, muss auch ein Baumarkt auf aktuelle Gegebenheiten reagieren. Und so war es in diesem Sommer kein Wunder, dass sich insbesondere Pools, Ventilatoren und Klimageräte sehr gut verkauft haben. So lange, bis auch die Lieferanten dem Unternehmen keine Geräte mehr besorgen konnten. Auf der anderen Seite bedeutete die Hitze auch einen immensen Pflegeaufwand für die Pflanzen im Gartencenter. „Sogar am Feiertag war jemand zum Gießen da“, sagt er.

Holz stark nachgefragt

Der Orientierungs- und Übersichtsplan direkt am Eingang zeigt den Kunden, wo sich was in dem Gebäude befindet, und er zeigt ziemlich deutlich, wie groß so ein Baumarkt sein kann. „Wir passen das Sortiment und den Ladenaufbau der Größe des Gebäudes an“, sagt Weitz. Und auch, wenn in Achim viel Platz ist: Der Baumarkt kann nicht immer alles gebrauchen, was ihm geliefert wird. „Wir haben entdeckt, dass das Holz Schäden hat, das können wir so natürlich nicht annehmen und verkaufen“, sagt Weitz und zeigt auf Konstruktionshölzer, die im Gang liegen und durchgeschaut werden müssen. Denn auch Baustoffe wie Holz und Zement werden in Achim stark nachgefragt. Außerdem vermietet der Baumarkt Geräte, etwa für den Hausbau.

Gebaut wird übrigens höchstwahrscheinlich auch bald in direkter Nähe zum BBM-Baumarkt – und das nicht zu knapp. Wenn sich gegenüber Amazon ansiedelt, erwartet auch der Baumarkt eine anderthalbjährige Bauphase, in der die Straßen ausgebaut werden. Ihre Befürchtungen, dass die Umsätze wegen schlechter Erreichbarkeit um bis zu 60 Prozent rückläufig sein könnten, hatte die Geschäftsführung daher auch im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum Ausdruck gebracht (wir berichteten). Mittlerweile sagt Sebastian Weitz: „Wir hatten gute Gespräche mit der Stadt und vertrauen auf deren Aussagen, dass wir für unsere Kunden gut erreichbar bleiben.“

Die Abkürzung BBM steht übrigens für nichts Bestimmtes. Weitz verrät: „Ich kann es nicht mehr komplett nachvollziehen, aber es hat keine Bedeutung.“