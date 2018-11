Das Wirtschaftsforum, das zugleich so etwas wie den städtischen Neujahrsempfang für die Wirtschaft darstellt, erfreut sich zunehmender Beliebtheit. So mussten im vergangenen Jahr in der Kreissparkasse in Achim einige Gäste stehen. (Björn Hake)

Wenn der große Raum der Kreissparkasse in Achim aus allen Nähten platzt, weil so viele Menschen gleichzeitig dort sind, dann ist Wirtschaftsforum. Der inoffizielle Neujahrsempfang des Wirtschaftsbeirats, der städtischen Wirtschaftsförderung und der Kreissparkasse Verden, der als Höhepunkt die Auszeichnung des Achimer Unternehmers des Jahres hat, erfreut sich zunehmender Beliebtheit. So reichten im vergangenen Jahr die Sitzplätze für die rund 200 Gäste nicht aus. „Das ist doch besser, als wenn zu wenige Menschen kommen und Stühle frei bleiben“, sagte Henning Struckmann von der Kreissparkasse nun beim Pressegespräch. Sein Haus und er als Gastgeber der Veranstaltung jedenfalls seien froh darüber, dass das Forum solch einen Anklang findet.

Dafür sorgt zumeist auch ein hochkarätiger Gastredner, wobei das jüngste Wirtschaftsforum ja auch mit einem Ersatzmann vorliebnehmen musste: Statt Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (der aus Berlin eine Videobotschaft übermittelt hatte), sprach dessen Staatsrat Ekkehart Siering. Und auch für nächstes Jahr, wenn das 13. Wirtschaftsforum die Achimer Unternehmer wieder zum Netzwerken einlädt, wäre ein Plan B notwendig geworden. Denn Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil musste seine Zusage für den 6. Februar zurückziehen. „Wir wollten aber sehr gerne ihn als Gastredner behalten“, erzählte Birgitt Strittmatter, die Vorsitzende des Wirtschaftsbeirats. Also wurde die Abendveranstaltung kurzerhand ins frühe Frühjahr verschoben: auf Mittwoch, 20. März. Der namhafte Gast wird dann ab 19 Uhr über die Mittelstandspolitik für Niedersachsen sprechen.

Gespräche über Achim-West

Und erst danach wird die Achimer Unternehmerwelt erfahren, wer aus ihren Reihen zum Unternehmer des Jahres 2019 und somit zum Nachfolger der Brüder Thomas und Torsten Köster (Köster Bedachung GmbH) gewählt wurde. Diese Wahl trifft eine Jury im Januar auf Grundlagen der Kriterien für den Preis. Und damit die Damen und Herren dieses Gremiums eine Wahl treffen können, sind Vorschläge der Achimer und aller mit Achim verbundenen Menschen unersetzlich. Zwar können während des ganzen Jahres Unternehmerpersönlichkeiten nominiert werden, „aber es zeigt sich wie beim Ehrenamtspreis, dass ein Aufruf ganz hilfreich sein kann“, weiß Bürgermeister Rainer Ditzfeld.

Der hofft im Übrigen wie auch Wirtschaftsförderer Martin Balkausky darauf, dass Ministerpräsident Weil neben seiner Rede auch ein bisschen mehr Zeit im Gepäck hat. „Wir wollen mit ihm über Achim-West sprechen, schließlich ist das Land Niedersachsen einer der Profiteure dieses Projekts und einer der Geldgeber“, betonte Ditzfeld. Und wer weiß, vielleicht seien bis dahin auch die Planfeststellungsunterlagen fertig, blickte er voraus.

Zur Sache

Vorschlagsfrist endet mit dem Jahreswechsel

Alle Bürger haben die Möglichkeit, bis Montag, 31. Dezember, ihre Vorschläge einzureichen. Diese sollen eine kurze Begründung für die Wahl enthalten und können im Bürgerbüro im Rathaus oder bei der Kreissparkasse abgegeben werden. Es können auch Vorschläge direkt per E-Mail an die Adresse udj@wb-achim.de geschickt werden.

Unter www.wb-achim.de gibt es Vordrucke zum Herunterladen, dort sind auch die einzelnen Kriterien aufgeführt. So werden innovative Unternehmerpersönlichkeiten gesucht, die aufgrund ihres Engagements und in ihrer Vorbildrolle als Leistungsträger gewürdigt werden können. Aber auch, wer sich in der Region in besonderem Maße sozial engagiert hat. Wichtig: Der vorgeschlagene Unternehmer muss seine Firma in Achim haben und er muss das persönliche wirtschaftliche Risiko tragen oder mehr als ein Viertel der Gesellschaftsanteile besitzen.

Der Preis selbst besteht aus einer kleinen Plastik, die der Ottersberger Bildhauer Walter Peter gefertigt hat. Die bisherigen Preisträger: Thomas und Torsten Köster (2018), Bernhard Böden (2017), Gerd Osmers (2016), Heinrich Martens (2015), Mark Hundsdörfer und Manfred Huhs (2014), Rainer Krone (2013), Albert und Bruno Bischoff sowie Ada Mindermann (2012), Kai Amir-Sehhi (2011), Bernhard Henze (2010), Peter Berleth (2009), Uwe Ehrhorn (2008) und Thomas Birkenfeld (2007).