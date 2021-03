Im Bereich Achim-Ost kommt es wegen der Bauarbeiten nun zu weiteren Vollsperrungen (Symbolbild). (Björn Hake)

Die Straßenbauarbeiten im Bereich Achim-Ost können nach Einschätzung der Stadtverwaltung wohl im April abgeschlossen werden. Nun aber werden ab Montag, 8. März, die Arbeiten auf den Kreuzungsbereich Max-Naumann-Straße/L 156 (Uesener Feldstraße)/Im Finigen ausgeweitet. Dafür wird die Kreuzung bereits ab Sonntag, 7. März (16 Uhr), voll gesperrt.

Weitere Vollsperrung

„In enger Abstimmung mit den bauausführenden Unternehmen ist die Bauzeit voraussichtlich bis zum 20. März notwendig. Alle Beteiligten werden versuchen, die Sperrzeit so kurz wie möglich zu halten“, heißt es aus dem Rathaus. An der nördlich gelegenen Baumarkt-Kreuzung mit der A 27-Auffahrt in Richtung Bremen und der einmündenden K 23 gehen die Arbeiten am 22. März weiter – der letzte Abschnitt der Asphaltsanierung. Dafür müsse dann die Kreuzung L 156/K 23/Autobahnzufahrt Bremen für zehn Tage voll gesperrt werden.

Umleitungen ausgeschildert

Wohl bis Mitte April werde dann der letzte Abschnitt der L 156 zwischen Max-Naumann-Straße und Steuben-Allee gesperrt sein, um Restarbeiten wie die Radwegsanierung oder den Leitplankenbau fertigzustellen. Radfahrer und Fußgänger können die Kreuzungen direkt umgehen und -fahren. Umleitungen für alle Verkehrsteilnehmer werden ausgeschildert. Nähere Infos gibt es unter der Telefonnummer 0 42 02 / 9 16 05 80.