Achim. Wegen Erschließungsarbeiten wird nach Angaben der Stadtverwaltung der Bereich Auf dem Brink/Heinrich-Fahrenholz-Straße in zwei Bauabschnitten voll gesperrt. Der erste Bauabschnitt beginnt am Montag, 13. August, und dauert bis zum 31. August. In diesem Zeitraum wird die Straße Auf dem Brink zwischen Ginsterweg und Heinrich-Fahrenholz-Straße voll gesperrt. Ein Abbiegen in die Heinrich-Fahrenholz-Straße aus Richtung Steinweg sowie ein Abbiegen in den Ginsterweg aus Richtung Corporalsdeich ist aber weiterhin möglich. Der zweite Bauabschnitt beginnt am 3. September und endet voraussichtlich am 17. September. In dieser Zeit ist die Heinrich-Fahrenholz-Straße zwischen Auf dem Brink und Bierdener Marsch voll gesperrt. Die Stadt Achim bittet um Verständnis.