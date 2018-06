Für Andreas Hein-Köcher fällt am kommenden Montag der letzte Vorhang – er verlässt das Achimer Kasch. (Fotos: Björn Hake)

Achim. Natürlich schwingt ein bisschen Wehmut mit. Andreas Hein-Köcher steht auf der Bühne des Blauen Saals im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) und stellt fest: "Der Blaue Saal ist ein Alleinstellungsmerkmal, ich finde ihn immer noch toll. Er hat was." Mit leuchtenden Augen schaut er auf die vor ihm steil emporsteigenden Sitzreihen bis hoch unters blaue Dach, an dem sich das Gebälk farblich absetzt. Lange wird er diese Perspektive nicht mehr genießen können – am kommenden Montag ist Schluss für ihn im Kasch. Hein-Köcher verlässt dann den gemeinnützigen Trägerverein „Kulturhaus Alter Schützenhof“, den er einst ebenso wie dessen Vorläufer mitaufgebaut hat. "Dann muss ich meine Schlüssel abgeben", weiß er und zählt die letzten Tage.

Verlassen wird der 63-Jährige auch sein heiß geliebtes Büro, das sich – wie sollte es auch anders sein – im Backstage-Bereich des Blauen Saals befindet und zugleich den Künstlern eine Garderobe bietet. "Das ist ganz gut so, dann werde ich angetrieben, meinen Schreibtisch regelmäßig aufzuräumen und Dokumente zu verstauen", erzählt Hein-Köcher. Die Abgeschiedenheit seines kleinen Büros weiß er sehr zu schätzen, denn insbesondere wenn er finanzielle Dinge für den Trägerverein zu erledigen hat, erwarten ihn dort weniger Störungen von außen.

Dabei hat er ansonsten nichts gegen Einflüsse von außen, jedenfalls nicht, wenn sie bereichernd sind. Schließlich wurde auf diese Weise vor knapp 30 Jahren auch der Trägerverein gegründet. "Das war die Idee: Unterschiedliche Meinungen zuzulassen, die vielleicht nicht jedem gefallen und dafür zu sorgen, dass diese respektiert werden", erinnert er sich. Denn schon für den "Verein für kommunale Kulturarbeit in Achim", der als Kasch-Vorläufer 1980 gegründet wurde, "haben wir uns auch die Kulturstätten in Bremen angeschaut, um Eindrücke zu sammeln". 1986 wurde dann in Achim der Entschluss gefasst, den Alten Schützenhof zum Dreh- und Angelpunkt für Kunst und Kultur werden zu lassen – und zum Ort, wo Kaninchenzüchter, das junge Partyvolk, Chöre, Kabarettisten und Musiker gleichermaßen willkommen sind. "Ihr könnt hier alles machen, aber haut euch nicht gegenseitig auf die Glocke", betont Hein-Köcher mehrfach das Credo des Kasch, das von je her galt.

Für ihn gilt es nun, den Kopf erstmal freizubekommen. "Ich werde die nächsten zwei bis drei Monate gar nichts machen und mir erstmal alle Optionen ansehen", erzählt er. Außerdem freue er sich tierisch auf seine beiden Enkelkinder und darauf, künftig in der Opa-Rolle mehr Zeit für sie zu haben. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass der Generationenwechsel im Kasch-Trägerverein mit seinem Ausscheiden weiter vorangetrieben wird. "Ich bin das nächste Opfer dieses Wechsels", sagt Hein-Köcher und schmunzelt. Auf keinen Fall wolle er nach seinem Ausscheiden aus dem Geschäftsführungsteam auf Stippvisite ins Kasch kommen, nur um zu sehen, ob alles läuft. "Und Anrufe, in denen ich den Kollegen sage, wie wir es früher gemacht haben, werde ich mir auch verkneifen", weiß er schon ganz genau. Dass er demnächst eine andere ehrenamtliche Aufgabe übernimmt, kann er sich auch gut vorstellen.

Das würde auch zum 63-Jährigen passen, der sich schon viele Jahre vor der Eröffnung des Kulturhauses, das er 1990 zusammen mit Helga Steen-Helms an den Start gebracht hatte, in Achim engagiert hat. Geboren in Hamburg, dort auch aufgewachsen, mit zwölf Jahren der Umzug nach Stade, wo er das Abitur machte, verschlug es Hein-Köcher 1978 nach Achim. Und obwohl es zu diesem Zeitpunkt noch zwei kommerzielle Kinos in der Stadt gab, galt sein Interesse dem Kommunalkino. "Da war ich 24 und studierte noch", erzählt der Diplom-Kunsttherapeut, der später zeitweise auch in einer Psychiatrie in Bremen gearbeitet hat.

Aber zurück zum Kommunalkino, für das sich Hein-Köcher eingesetzt hat. "Wir merkten gleich, dass es ohne externen Raum nicht auf Dauer geht. Wenn man einen Film über Atomkraft zeigt, bietet sich dazu auch eine Ausstellung an. Und eine Diskussionsrunde. So sei schnell klar gewesen, dass es am besten ein ganzes Haus braucht. Und noch im Jahr 1978 war der Weg bereitet, nachdem der im Koki gezeigte Film "Was heißt'n hier Liebe" – die Verfilmung des legendären Theatererfolgs der "Roten Grütze" über Jugendsexualität – laut Hein-Köcher die Gemüter in Achim erregt und das rein ehrenamtlich geführte Koki beendete. Die Öffentlichkeit meuterte und nahm den Stadtrat in die Pflicht, der für die inhaltliche Gestaltung aber nicht kritisiert werden wollte. "Also hieß es vom Rat: Gründet euren Verein, es gibt einen Zuschuss und wir sind aus der inhaltlichen Diskussion raus", erzählt er.

Und so entstand 1978, vor genau 40 Jahren, der Koki-Verein in Achim, dessen erster Kassenwart Andreas Herin-Köcher hieß, und der noch heute als eigenständiger Verein ebenfalls im Kulturhaus Alter Schützenhof beheimatet ist. Im Sog der Anti-AKW-Bewegung und der Friedensbewegung trafen die Koki-Macher schließlich in einer Kleinstadt wie Achim immer auf dieselben Leute, die wie sie laut Hein-Köcher "immer dagegen oder für etwas anderes" gewesen sind. Gemeinsam entwickelten sie die Idee des sozialkulturellen Angebots in Achim. Und so wurde später das Kasch zum Marktplatz der Lebenseinstellungen und der Kulturen. Oder wie es Hein-Köcher ausdrückt: "Wir bieten allen ein Dach über den Kopf."