Der Achimer Dennis Volk, auch bekannt unter dem Namen Mister Piano, tritt mit seinem Walking Piano in der von Günther Jauch moderierten Show "Bin ich schlauer als...?" auf. Mit dem XXL-Instrument ist Volk vor einigen Jahren auch auf dem Achimer Weihnachtsmarkt aufgetreten. (Björn Hake)

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie steht die Veranstaltungsbranche seit vergangenem Jahr still. Konzerte finden weiterhin nicht statt, sodass Künstler über jeden gebuchten Auftritt froh sind, den sie trotzdem wahrnehmen können. Einen dieser derzeit rar gesäten Auftritte konnte der gebürtige Achimer Musiker Dennis Volk ergattern, der an diesem Freitag in der von Günther Jauch moderierten RTL-Show „Bin ich schlauer als Peter Kloeppel?“ mit seinem Walking Piano zu Gast ist.

„Dies ist das größte Klavier der Welt. Oder anders formuliert eine überdimensionale Klaviertastatur, die mit den Füßen gespielt wird“, erzählt Dennis Volk, der das über sieben Meter lange Klavier seit 2017 besitzt. Dabei benötigt man neben der musikalischen Gabe auch eine gewisse Ausdauer, um das Instrument zu spielen. „Wenn man darauf eine richtige Show spielt, hält das eindeutig fit“, sagt Volk. Aber das extra große Klavier sei auch für Zuschauer und Gäste geeignet. „Jeder kann und darf darauf spielen.“

Wenig Freude hatte Volk allerdings in den vergangenen Wochen und Monaten. Wie der Pianist unserer Zeitung bereits im Sommer vergangenen Jahres in einem Interview erzählte, hatte ihn der erste Lockdown unsanft ausgebremst, als er von einer TV-Produktion aus Los Angeles zurückgekehrt war. Kurz danach seien alle Veranstaltungen bis zum Jahresende abgesagt worden. „Die gesamte Branche war wie ausgeknipst und niemand wusste, wo die Reise hingeht“, sagte er damals.

Über ein halbes Jahr später sei die Lage nun nahezu unverändert. Lediglich zwischen dem ersten und zweiten Lockdown hätte sich bei ihm etwas getan. „Richtung Jahresende habe ich verschiedene Lösungen gefunden, Fuß zu fassen“, erzählt der Pianist. Nach dem Motto: „Not macht erfinderisch“ habe er verschiedene Ideen umsetzen können. „Dafür habe ich mein fahrendes Klavier, das Rolling-Piano, zusätzlich noch Corona-tauglicher gemacht“, verrät er. Hinzu komme, dass der Selbstständige ein neues Showkonzept als lebende Piano-Jukebox in einem komplett abgeschirmten Plexiglaskasten entworfen habe.

Ein weiteres geschaffenes Konzept nennt Volk „Christmas in a Box“. Dahinter verberge sich eine Art mobile Vitrine, in der verschiedene Showkonzepte umgesetzt werden können. Zusätzlich zu den verschiedenen Projekten machte Volk seine Lizenz bei der IHK als Fachbeauftragter für Hygiene. Seitdem sei er auch für den Deutschen Gutachter und Sachverständigen Verband (DGUSV) tätig. „Man ist gezwungen, kreativ zu werden. Entweder gibt man sich dem Schicksal hin und hadert oder man wird halt tätig und handelt“, verdeutlicht Volk.

Dreharbeiten in Köln

Doch der Aufschwung währte für ihn auch nur kurz. Bereits durch den Lockdown-Light im November sei alles zum Erliegen gekommen. Dementsprechend habe man dieselben Verhältnisse wie vor rund einem Jahr. „Bloß man weiß, woran man dieses Mal ist“, sagt Volk und verweist auf die aus seiner Sicht nicht stattfindende gelobte Besserung seitens der Regierung. Privat sei es ihm trotz der schweren Zeit recht gut ergangen. „Insgesamt setzt die Situation ungeheuerliche Kreativität frei“, erzählt Volk, der seinen letzten Auftritt im Dezember in einem Düsseldorfer Shoppingcenter hatte. Seitdem habe alles still gestanden, bis der Sender RTL sich bei ihm gemeldet habe.

„Die Produktionsfirma hat mich kontaktiert, weil diese auf der Suche nach genau so einem Piano war und ich in Deutschland der Einzige bin, der so etwas hat“, berichtet Volk, der mit zehn Jahren seinen ersten öffentlichen Auftritt im Clüverhaus in Achim hatte. Die Show selbst sei bereits vor rund zwei Wochen in Köln aufgezeichnet worden. Seine Probe habe rund eine Stunde gedauert. „Man hat vor Ort immer gewisse Zeiträume zur Verfügung – zwischen Warten und Akkreditierung“, erklärt Volk den Ablauf. „Das Produktionsszenario war sehr interessant. Ich habe bereits mehrere Sachen im TV gemacht, aber aufgrund der Hygieneeinschränkungen und der derzeitigen Umstände rücken die Teams näher zusammen – trotz Abstand“, lobt Volk. Es habe zwar etwas länger gedauert, dafür sei alles besser durchgetaktet gewesen.

Zur Sache

Zur Sache

Die neue Staffel der Sendung „Bin ich schlauer als...?“ ist vor Kurzem auf dem TV Sender RTL angelaufen. An diesem Freitag (20.15 Uhr) tritt Nachrichtensprecher Peter Kloeppel, der seit 1992 die Sendung „RTL-Aktuell“ moderiert, gegen drei Prominente an. In dieser Folge misst sich der Journalist mit Schauspieler Uwe Ochsenknecht, Comedian Chris Tall sowie Fernsehmoderatorin Panagiota Petridou. Die Moderation der Sendung übernimmt Günther Jauch. Nach Angaben des Senders habe Peter Kloeppel den Wissenstest bereits im Vorfeld vor laufender Kamera absolviert.