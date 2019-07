Auch im vergangenen Jahr konnten die Teilnehmer beim Tech-Camp selbst kreativ werden und ihre eigenen Schuh-Modelle entwerfen. (Björn Hake)

Mathe, Physik oder Informatik: Mit all diesen Fächern beschäftigen sich Jugendliche in den Sommerferien wohl eher nicht. Weit weg sind in dieser Zeit Algebra und Co. Doch das könnte sich bald ändern. Der Schuhmaschinenhersteller Desma will den Achimer Jugendlichen die sogenannten Mint-Fächer nämlich im Rahmen einer besonderen Ferienspaßaktion etwas näher bringen. Allerdings ganz anders als sie das aus der Schule gewohnt sind.

Beim sogenannten „Summer Tech Camp“, das vom 7. bis zum 10. August stattfindet, dreht sich nämlich alles um das Thema Schuhe. Neben der Produktion und dem Design werden unter anderem auch Schwerpunkte wie das richtige Marketing und die Technologie behandelt. Außerdem haben die Teilnehmer die Möglichkeit, in Workshops in das Programmieren von Software und das Konstruieren von verschiedenen Bauteilen reinzuschnuppern und schließlich ihre eigenen Sneakers oder Slides zu entwerfen.

„Die Kinder werden heutzutage viel zu spät darauf vorbereitet, sich mit ihrem späteren Berufsleben auseinanderzusetzen“, sagt Christian Decker, Geschäftsführer bei Desma. Mit einem solchen Angebot wie dem Tech-Camp, bei dem Desma auch mit dem SAP-Dienstleister Abat und dem Schuhhersteller Lloyd kooperiert, wolle man ihnen frühzeitig eine Hilfe zur beruflichen Orientierung bieten.

Vorteile für Unternehmen und Teilnehmer

Im vergangenen Jahr hatte Desma erstmals ein solches Programm angeboten. Teilgenommen hatten damals 30 Kinder und Jugendliche. „Sechs von ihnen haben danach auch noch ein Praktikum bei uns gemacht“, berichtet Decker. Das Angebot habe also auch Vorteile für die beteiligten Unternehmen, die immer auf der Suche nach Nachwuchs seien. Die Teilnehmer indes bekommen einen Einblick in modernste Technik und deren Einsatzgebiete und können bei einem Besuch bei der Firma Lloyd einen Blick hinter die Kulissen eines Schuhherstellers werfen.

„Das Tech-Camp soll dazu dienen, dass die Jugendlichen Spaß haben, sich aber auch schon einmal damit auseinandersetzen, was sie interessiert und in welche Richtung sie sich vielleicht später einmal beruflich orientieren wollen“, sagt Decker. Dazu sollen sie natürlich auch selbst praktisch arbeiten und ihr ganz persönliches Schuh-Modell entwickeln. „Wie dieser aussehen soll, können sie völlig frei entscheiden.“ Ihr persönliches Modell dürfen sie dann vor einer Jury, zu der auch Bürgermeister Rainer Ditzfeld gehört, präsentieren. „Schon im vergangenen Jahr hatten wir viele außergewöhnliche Ideen mit dabei“, erinnert sich Ditzfeld. „Vom Schuh mit eingebautem Putzlappen über ein Modell mit einer Taschenlampe bis hin zu solchen, die mit W-LAN verbunden sind.“

Neu ist in diesem Jahr, dass die Präsentation der Modelle nicht in Achim, sondern im Bremer Firmensitz von Abat stattfindet. Dort müssen die Teilnehmer dann nicht nur ihre Schuhe, sondern auch sich selbst präsentieren – bei einem sogenannten Elevator-Pitch. „Bei einer Fahrt mit dem Fahrstuhl haben sie 90 Sekunden Zeit zu zeigen, was ihnen wichtig ist und was sie begeistert“, erklärt Decker das Konzept. Zum Abschluss wird von der Jury dann schließlich noch der beste Schuh-Entwurf prämiert.

Die Teilnahme an dem „Summer Tech Camp“ kostet 79 Euro. Darin enthalten sind neben den verschiedenen Workshops auch Frühstück, Mittag- und Abendessen. Das Programm startet jeweils um 8.30 Uhr und dauert bis 18.30 Uhr; am Sonnabend endet es bereits um 16 Uhr. Es richtet sich an Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren. Eine vorherige Anmeldung ist noch bis zum 31. Juli im Internet unter www.tech-camp.org möglich.