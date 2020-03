Das Wasser, in das er zu Beginn seiner Selbstständigkeit gesprungen war, sei ziemlich kalt gewesen, erklärte Michael Rosenboom, Inhaber des Achimer Computer Shops (ACS) am Ende der Fußgängerzone. 14 Jahre ist es her, dass der Mann aus Delmenhorst den ölverschmutzten Overall zugunsten eines Pullis getauscht, die Arbeit als Kfz-Mechaniker an den Nagel gehängt und sich der EDV zugewandt hat. Ließen die Geschäftsergebnisse in den Anfangsjahren noch zu wünschen übrig, so habe er sich nach und nach etablieren können und verfüge mittlerweile über einen soliden Kundenstamm, freut sich der 46-Jährige. Als Basis für den Branchenwechsel und beruflichen Neuanfang diente ihm eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann, die er mit gutem Abschluss beenden konnte.

Ein hohes Maß an Fachwissen, persönliche Integrität und Einsatzbereitschaft sind das Rüstzeug für die Arbeit an den zahlreichen Netzwerken, die Rosenboom auch überregional betreut. Oftmals abends und an den Wochenenden, wenn die Mitarbeiter seiner Auftraggeber ihre Freizeit genießen, leistet der Spezialist professionellen Support, überwacht und repariert, teils per Fernwartung, Komponenten und Geräte. Auch der Privatkunde, der den Laden mit einem defekten PC oder Notebook betritt, findet Beratung und Unterstützung bei der Lösung individueller Probleme. Sollte sich eine Instandsetzung der Hardware als nicht erfolgversprechend erweisen, berät der IT-Profi über sinnvolle Neuanschaffungen, die bei ihm nicht kostspieliger ausfallen würden als in den einschlägigen Märkten.

Fast jede Marke kann besorgt werden

Der Frage, ob ein Tower-Gerät grundsätzlich durch ein Notebook ersetzt werden sollte, begegnet Michael Rosenboom mit Hinweisen auf die Ansprüche eines jeden Einzelnen. Entgegen so mancher Vorbehalte hätten die PCs unter dem Arbeitstisch auch heute noch ihre Berechtigung, seien oftmals besonders leistungsstark und verfügten zudem über Ausstattungen, die in Notebooks kaum verbaut würden. Die flachen Laptops hingegen seien leichter zu transportieren und dank inzwischen gut ausgebautem WLAN fast überall einsetzbar. Fundierte Beratung vor dem Kauf schütze vor späterem Frust, beschreibt der Fachmann sein Vorgehen. Besorgen könne er so gut wie jede Marke; ausgenommen seien Produkte der Firma Apple, die ausschließlich eigene Vertriebswege nutzt.

Unterstützt wird Michael Rosenboom seit etwa einem halben Jahr von Mitarbeiterin Stefanie Hasler. Sie ist das „Gesicht am Tresen“, klärt Organisatorisches und notiert aufkommende Fragen. Auch der 17-jährige Sohn des Inhabers ist gelegentlich bei ACS anzutreffen. Obwohl er absoluter EDV-Freak sei, gehe sein Berufswunsch in eine völlig andere Richtung, erklärte der Vater. „Der Polizeidienst hat es ihm angetan; nach dem Abitur wird er sich daher in diese Richtung bewegen.“

Er sei rundum zufrieden, fühle sich wohl in seinen etwa 100 Quadratmeter umfassenden Räumen und habe gute Kontakte zu befreundeten Servicepartnern, mit denen er sich schon mal Aufgaben teile. „Oft arbeiten wir parallel für den gleichen Kunden, meist in Nacht- und Nebelaktionen, damit bei den Auftraggebern kein Stillstand entsteht“. Seinen Bekanntheitsgrad erweitere er durch Mundpropaganda zufriedener Kunden, die seiner Ansicht nach deutlich mehr wert sei als herkömmliche Werbung. Bedauerlich sei jedoch die Situation in der Fußgängerzone, denn auf Höhe des Jeansladens „Enterprise“ ende die Einkaufsmeile im Gefühl der meisten Leute. „Da hilft es nur, durch Leistung zu überzeugen“, ist sich der Kaufmann sicher und verweist auf den Achimer Ehrenpreis, der ihm im Dezember 2016 für Zivilcourage verliehen worden war. Er hatte einen Dieb festgehalten und der Polizei übergeben; ebenfalls eine Leistung, wenn auch der ganz anderen Art.