Die Laienschauspieler der Morsumer Speeldäl proben derzeit für ihr neues Stück. (FR)

Ostern rückt näher und damit wird bei der Morsumer Speeldäl so langsam die heiße Phase eingeleitet. Denn traditionell an Ostern gibt die plattdeutsche Theatergruppe mit einem neuen Stück ihre Premiere. In diesem Jahr fällt der Ostersonntag auf den 12. April. „Im Moment wird fleißig geübt. Dafür treffen wir uns im Moment noch zweimal die Woche, kurz vor dem ersten Auftritt üben wir auch schon mal drei- bis viermal die Woche“, berichtet die Speeldäl.

Das Stück, das sich die Laienschauspieler aus Morsum für dieses Jahr ausgesucht haben, heiß „Jens Petersen kriggt Besök“. Dabei handelt es sich um eine plattdeutsche Komödie in drei Akten von Claudia Freese. Im Fokus dieses Stückes steht Jens Petersen, gespielt von Heini von Salzen, der allein auf seinem Hof lebt. Das soll auch so bleiben, denn genauso gefällt es ihm am besten. Doch der Ärger steht schon vor der Tür: Tante Ilse will ihn besuchen. Sie ist Hotelmanagerin und Multimillionärin und der hiesige Bürgermeister hofft deshalb, dass Tante Ilse ein Hotel im Ort bauen wird. Dafür müssen der Hof und auch Jens selbst auf Vordermann gebracht werden. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Denn dazu gehören Benimm-Kurse, ein neues Outfit und natürlich auch die richtige Frau. Doch kann ein Landei wie Jens Petersen wirklich ein Gentleman werden?

Neben Heini von Salzen als Jens Petersen sind außerdem folgende Schauspieler mit dabei: Elisabeth Steffens (als Ilse Hamsworth), Inge von Salzen (Gesche Mück), Arne Meyer (Heini Harms), Jörg Meyer-Wilkens (Harm Oltmanns), Manon Meyer (Annelene Siefken) und Uwe Wilkens (Rolf Ammermann). Regie führt bei diesem Stück Werner Bammann, als Sofleuse ist Ilona Krumpholz im Einsatz, falls es auf der Bühne trotz der Proben doch mal einen Texthänger geben sollte.

Jedes Jahr zu Ostern ein neues Stück

Seit nunmehr 1956 ist die Morsumer Speeldäl schon dabei, ausgewählte plattdeutsche Stücke auf die Bühne zu bringen. Ziel ist es, jedes Jahr zu Ostern einen plattdeutschen Dreiakter vor Publikum zu präsentieren. Dieses Stück wird dann in der Regel vier- bis fünfmal aufgeführt.

Wer sich eine Karte für die Auftritte sichern möchte, der muss sich diesen Sonntag, 8. März, im Kalender rot anstreichen. An diesem Tag nämlich beginnt der Vorverkauf. In Döhlings Gasthaus in Morsum werden die Karten ab 9.30 Uhr verkauft. Einen Tag später, also ab dem 9. März, können die Karten dann auch telefonisch geordert werden. Täglich in der Zeit von 19 bis 20 Uhr besteht die Möglichkeit, Eintrittskarten unter 0 42 33 / 3 14 (bei Familie von Salzen) zu bestellen.

Zur Sache

Die Aufführungstermine

An folgenden Terminen tritt die Morsumer Speeldäl in Döhlings Gasthaus in Morsum (Zum Fleet 1) auf: Ostersonntag, 12. April, 20 Uhr, Eintritt kostet 8 Euro; Sonnabend, 25. April, 20 Uhr, Eintritt 8 Euro; Sonntag, 26. April, 9.30 Uhr, mit Brunch für 19 Euro Eintritt und Sonntag, 10. Mai, 9.30 Uhr, mit Brunch, ebenfalls zum Preis von 19 Euro.