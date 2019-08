Vor zweieinhalb Jahren hat Sandra Zill (rechts), hier mit Zindy Kindel zu sehen, die Gaststätte an der Langenstraße übernommen. Unterstützt wird sie von mehreren Teilzeitkräften. (Björn Hake)

Die Tageszeitung, eine Tasse Kaffee, die vertraute Umgebung und ein herzlicher Service. „Darauf hoffen unsere Gäste, die oft schon vor der Tür stehen, wenn wir um elf Uhr öffnen“, beschreibt Sandra Zill die Erwartungen ihrer oftmals alleinstehenden Kunden. Wie selbstverständlich wählten diese meistens den gleichen Platz. Bekannt sind die Männer und Frauen in fast allen Fällen – zumindest dem Personal im „Wohnzimmer“, meistens sogar untereinander. Auch ihre Wünsche und die Verweildauer in der Achimer Gastwirtschaft blieben in der Regel konstant: „Wir verstehen uns hier eben ohne viele Worte.“

Zweieinhalb Jahre ist es her, dass Sandra Zill das Raucherlokal an der Langenstraße übernommen hat, acht Jahre lang hatte sie zuvor dort gekellnert. Trotz reiflicher Überlegungen habe ihr der Schritt in die Selbstständigkeit damals natürlich Bauchschmerzen bereitet, erinnert sich die 43-Jährige. „Es war nicht einfach, der Kneipe, die lange Jahre unter einem negativen Ruf gelitten hatte, Seriosität einzuhauchen.“ Zudem sei die Ausstattung denkbar schlecht gewesen. So habe es im Schankbereich weder heißes Wasser noch ein Abtropfblech für die Gläser gegeben. „Diese Missstände gehören nun der Vergangenheit an; nach und nach haben wir zudem neue Stühle angeschafft und ansprechende Sitzmöglichkeiten auch im Freien geschaffen“, erzählt sie.

Gewohnheiten sind bekannt

Unterstützt wird die Mutter dreier Kinder von mehreren Teilzeitkräften. Auch sie wüssten mit den Gewohnheiten ihrer Kundschaft umzugehen, zapften den Feierabend-Gästen schon mal ein zweites Bier ohne groß zu fragen. Sorgfältig achte die gesamte Crew zudem darauf, dass die Umgebung blitzsauber und die Aschenbecher stets leer seien. „Es ist mir überaus wichtig, mich abzusetzen von den Zuständen, die der Vorbesitzer hinterlassen hat“, erklärt die Betreiberin. Darüber hinaus feile sie an der Neuausrichtung des auf der anderen Straßenseite gelegenen Biergartens, der zwar immer noch gemütlich und gepflegt, aber schon etwas in die Jahre gekommen sei.

Im Gegensatz zu vielen anderen Gaststätten gibt es im „Wohnzimmer“ ein wechselndes Freizeitangebot. Regelmäßig werde geknobelt, gelegentlich auch Skat gespielt und an den Wochenenden auf die Dart-Scheibe gezielt. Wer mag, könne teilnehmen, die Termine würden auf Facebook bekanntgegeben. Und Fußball – vornehmlich die Spiele der Werder-Mannschaft – sei am Sonnabend und Sonntag immer ein großes Thema, weiß Sandra Zill.

Neuauflage des Oktoberfestes

Da steige der Geräuschpegel natürlich, wie auch durch die Musik, die im Verlauf der Abende schon mal etwas lauter werde. Beschwerden von Nachbarn habe es bislang aber nicht gegeben. Karaoke-Abende, wie zu Zeiten der „Schlager-Butze“ an der Tagesordnung, gehörten jedoch der Vergangenheit an. Das Oktoberfest, das sich großer Beliebtheit erfreut, pausiere indes nur und werde wohl 2020 eine Neuauflage erfahren so wie auch die Grillabende zum Beispiel am Vatertag.

Wer vom Trinken alkoholischer Getränke hungrig wird, kann im „Wohnzimmer“ lediglich auf Schokolade, Nüsse und Chips zurückgreifen. Selbstverständlich bestehe jedoch die Möglichkeit, von verschiedenen Lieferdiensten zu profitieren. So komme es des Öfteren vor, dass Pizza oder Nudelgerichte gebracht und verzehrt würden, erklärt Sandra Zill, die auch hier Verständnis für die Wünsche ihrer Kunden zeigt. „Die Nächte bei uns sind lang, und bis wir um sechs Uhr morgens schließen, knurrt so manchem Gast der Magen.“

Froh ist die Wirtin über das fast freundschaftliche Verhältnis der Gäste untereinander. Streit gebe es außerordentlich selten, aufkommende Meinungsverschiedenheiten würden sofort geklärt. Sie sei irgendwie schon eine Autorität, bekennt Sandra Zill, habe immer den Überblick, auch, wenn der Laden rappelvoll ist. Von den Leuten gemocht zu werden, bereite ihr Freude und Genugtuung und zeige, dass die Übernahme des Lokals der Schritt in die richtige Richtung gewesen sei.