Helge Dannat (von links), Ernst-Dietrich Braetsch und Bürgermeister Horst Hofmann freuen sich über die positive Entwicklung der BIN. (FR)

Die Geschichte des Ende 2011 gegründeten rein kommunalen Ottersberger Start-up-Unternehmens Breitband Innovationen Nord GmbH (BIN) hat Ernst-Dietrich Braetsch seit der Übernahme der Geschäftsführung als Interimsmanager im Jahr 2014 maßgeblich mitgestaltet. Nach sechs Jahren in führender Position in dem Unternehmen, das nach eigener Darstellung mit mehr als 2500 Kunden inzwischen schwarze Zahlen schreibt, hat Braetsch nunmehr den Staffelstab an Helge Dannat übergeben. Der Nachfolger hat sich derweil in den vergangenen Jahren als Krisenmanager für das ebenfalls 2014 in Schieflage geratene Ottersberger Elektrizitätswerk (EWO) bewährt.

Dass er fast sechs Jahre an der Spitze der BIN stehen würde, sei in dieser Form gar nicht geplant gewesen, räumt der scheidende Interimsmanager ein. „Der Plan war ein anderer. Die BIN war mit dem kommunalen Auftrag an den Start gegangen, die Bürger der Gemeinde Ottersberg nahe Bremen mit schnellem Internet zu versorgen. Die wesentliche Nebenbedingung lautete wirtschaftlich. Die vorlaufenden Investitionen waren enorm und Anlaufverluste nicht zu vermeiden. Das hat uns am Anfang die Luft abgedrückt“, erinnert sich Braetsch an eine aufregende Anfangszeit in dem Unternehmen, das im Jahr 2012 an den Markt gegangen ist.

Nach einer dramatischen Zeit, in der auch die Existenz der BIN zwischenzeitlich gefährdet war, folgte jedoch die langsame wirtschaftliche Konsolidierung. Bei einer Gemeinderatssitzung im Jahr 2017 hatte Braetsch die Situation des Unternehmens mit der eines kranken Patienten verglichen. „Wenn die BIN zuvor an einer Herzkreislaufmaschine angeschlossen war, dann ist sie nun in der Reha“, ließ Braetsch damals verlauten. Probleme bereiteten zum einen die zu geringe Ausstattung des Unternehmens mit Eigenkapital, andererseits war auch das technische Know-how nicht vorhanden und greifbare Planzahlen für eine klare Richtung ebenfalls nicht abzuleiten. Zugleich wartete der Markt nicht auf die BIN. „Diese Kombination war mehr als spannend für alle“, stellt Braetsch fest. Doch der Reha-Prozess sei mittlerweile planmäßig verlaufen. „Die BIN schreibt nun schwarze Zahlen und ist gut unterwegs“, freut sich der Manager über die gegenwärtige Entwicklung.

Erfolgsrezept auf mehreren Säulen

Schnelligkeit, Sachlichkeit und maximale Transparenz bei den Entscheidungen nennt Braetsch als wichtige Säulen für den Erfolg. Dazu eine „Top-Mannschaft und Ausrichtung an den richtigen Kennzahlen, die regelmäßig auf dem Tisch zu liegen hatten“. Braetsch ergänzt: „Wir bieten das schnellere Produkt an und konnten aufgrund unserer lokalen Nähe einen hervorragenden Service aufbauen. All das hat uns der Kunde gedankt.“ Zu den richtigen Kennzahlen zählen derweil das Kundenwachstum pro Woche und die Marge pro Kunde. „Viel mehr braucht es nicht“, weiß Braetsch, der nach eigener Einschätzung in dieser Zeit sehr viel gelernt habe.

„Wenn man etwas Neues anpackt, kann dies ja stets nur auf aktuellem Wissensstand geschehen. Aber die Art und Weise, wie wir aus kniffligen Situationen Lösungen gestrickt haben, war genau die richtige, so würde ich es wieder machen“, sagt Braetsch. Ratschläge an seinen Nachfolger möchte er aber nicht erteilen. „Er ist ein erfahrener Manager, der meinen Rat nicht braucht. Dem Gesellschafter empfehle ich, weiter konsequent in Breitbandinfrastruktur zu investieren, auch wenn es die nächsten Jahre noch das Ergebnis kosten kann. In der Zukunft wird sich das aber auszahlen“, glaubt Braetsch das Unternehmen weiterhin gut aufgestellt und bei Helge Dannat in sicheren Händen.