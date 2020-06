Mike König (links) und sein Schwiegervater Helmut König arbeiten bei der Verwirklichung ihrer Projekte eng zusammen. (Björn Hake)

Die Zahl „Drei“ habe in seinem Leben immer eine besondere Rolle gespielt, beginnt Helmut König das Gespräch. So sei er aktuell 73 Jahre alt, habe 1963 in Verden seine Ausbildung zum Schilder- und Lichtreklame-Hersteller begonnen und sich 1973 selbstständig gemacht. Am 1. April dieses Jahres hat sich der Senior aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen und die Geschicke des erfolgreichen Kleinunternehmens an der Achimer Lindenstraße in die Hände seines Schwiegersohnes gelegt. „Das heißt aber nicht, dass ich nur noch Unkraut zupfe“, beschreibt Helmut König seinen derzeitigen Tagesablauf, denn jahrzehntelange Erfahrung und umfangreiches Fachwissen, gepaart mit innovativen Technologien, seien immer schon die Basis für gleichbleibenden Erfolg gewesen, sind sich die Männer einig.

Mike König ist daher froh, auf sorgsam gepflegte Kundenkontakte zurückgreifen und jederzeit die Hilfe des Schwiegervaters in Anspruch nehmen zu können. Bevor der 41-Jährige seine Tätigkeit in Achim begann, war er als leitender Mitarbeiter in einem größeren Bremer Unternehmen der gleichen Branche tätig. Dort traf er auf die Tochter des Ehepaares König, die – im elterlichen Betrieb ausgebildet – dort als Projektassistentin beschäftigt und mittlerweile mit ihm verheiratet ist. Der fließende Übergang im Frühjahr hat sich im Übrigen als voller Erfolg erwiesen. Trotz Corona seien Aufträge und Umsätze nicht eingebrochen, freuen sich die Unternehmer und gewähren gerne einen Einblick in das umfangreiche Spektrum ihrer Arbeit.

Seit mehr als 46 Jahren gilt die Leidenschaft der Beschäftigten der Herstellung von Lichtwerbung, Leitsystemen und Beschriftungen. Der Meisterbetrieb steht dem Kunden dabei von der ersten Beratung über den Entwurf, die Fertigung bis hin zur Montage zur Seite, arbeitet dabei nach neuesten Erkenntnissen und in höchster handwerklicher Qualität. Ob Kleinauftrag oder großes Projekt: Auswahl und Realisierung aus einer Vielzahl von Möglichkeiten unter Wahrung individueller Vorstellungen der Auftraggeber erfolgen stets sorgfältig und termingerecht.

Ein großer Teil der in Auftrag gegebenen Arbeiten befasst sich damit, Fahrzeuge, Schilder, Banner und ganze Fassaden in werbewirksame Flächen für nahezu jede Art von Unternehmen zu verwandeln. Großformatige Folienplotter schneiden dafür Texte und Logos aus farbigen Folien. Fotorealistische Motive und Serien hingegen indes werden im Digitaldruck gefertigt. Darüber hinaus gehören Aufkleber, Werbeplanen, Banner und freistehende Stelen zum Leistungsspektrum der Firma. UV- und witterungsbeständig sind sie ein Garant für die Langlebigkeit der gewählten Maßnahmen.

Die Zukunft heißt LED

Die Zukunft habe drei Buchstaben, weist Mike König auf LED hin, die energiesparende Technik und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Die kleinen Leuchtkörper erlaubten eine extrem flache Bauweise und garantierten eine gleichmäßige und brillante Ausleuchtung bei minimalem Energieverbrauch. Durch die Brenndauer von etwa 50 000 Stunden seien zudem Langlebigkeit und der Wegfall zahlreicher Wartungsvorgänge gewährleistet. Wege-Leitsysteme, Bau- und Pfostenschilder sowie Textildruck auf Shirts und anderen Kleidungsstücken komplettieren das Angebot des Unternehmens, auch die Folierung ungeliebter Möbel ist möglich.

Die Räumlichkeiten im Untergeschoss des Reihenhauses an der Lindenstraße sind derweil beengt. Trotzdem sei im Moment keine grundlegende Veränderung geplant, blickt Mike König in die Zukunft. „Wenn ein Bus beschriftet werden muss, nutze ich mein Netzwerk und finde zum Beispiel Unterschlupf in der Halle eines Freundes“. Durch den Einsatz modernster EDV-Systeme käme er im Moment unter den gegebenen Umständen trotz sehr hoher Arbeitsbelastung gut zurecht. Vielleicht werde er zukünftig – dem Beispiel des Schwiegervaters folgend – wieder ausbilden, um später Arbeit abgeben und sich damit verstärkt auch der kaufmännischen Seite der Geschäftsführung zuwenden zu können.