Katharina Maier ist für ihre neue Arbeitsstelle nach Verden gezogen. Dort hat sie das Amt der Kreisarchivarin übernommen. (LANDKREIS VERDEN)

Landkreis Verden. Im Verdener Kreishaus gibt es ein neues Gesicht. Das gehört zu Katharina Maier, die seit Anfang Januar neue Kreisarchivarin im Archiv des Landkreises Verden ist. Die 34-Jährige ist die Nachfolgerin von Rolf Allerheiligen, der 29 Jahre lang das Kreisarchiv leitete und kurz vor Weihnachten in den Ruhestand verabschiedet wurde (wir berichteten).

Katharina Maier wurde laut Mitteilung der Verdener Kreisverwaltung in Freyung im Bayerischen Wald geboren. Sie studierte Geschichte und Archäologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und schloss mit dem akademischen Magistergrad ab. Von 2010 bis 2014 arbeitete sie als Archivarin und Museumsleitung bei der Stadt Marktoberdorf im Allgäu. Berufsbegleitend absolvierte sie in dieser Zeit einen Archivlehrgang an der Bayerischen Verwaltungsschule.

Seit 2014 bis zu ihrem Wechsel nach Verden hatte Katharina Maier die Leitung der Abteilung Stadtgeschichte der Stadt Radolfzell am Bodensee inne, zu der das Stadtmuseum und das städtische Archiv gehören. Seit nun zwei Monaten arbeite sich die Verdener Kreisarchivarin "unermüdlich in das neue Arbeitsfeld ein". Zugleich führt sie die anstehenden Aufgaben des Kreisarchivs, insbesondere die Übernahme, Bewertung und Erschließung von Beständen der Verwaltung, weiter.

„Einen Überblick über den Bestand und dessen Besonderheiten konnte ich mir – auch dank der großen Unterstützung durch meinen Vorgänger Rolf Allerheiligen – schon verschaffen“, sagt Katharina Maier. Auch viele der ehrenamtlichen Familien- und Regionalgeschichtsforscherinnen und -forscher habe sie schon kennengelernt.

Allerheiligen wurde 1988 der erste hauptamtliche Leiter des Kreisarchivs in Verden. Der gebürtige Westener wollte ursprünglich Lehrer werden und studierte Geschichte und Sozialwissenschaften, doch das Schicksal hatte etwas anderes mit ihm vor. Er bekam keine Stelle und landete über eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 1986 beim Landkreis. Sein Vorgänger hatte das inzwischen 55 Jahre alte Archiv ehrenamtlich aufgebaut.

Langjährige Erfahrung

Die Archivbibliothek hatte damals, als Allerheiligen das Archiv übernahm, 2500 Bände zur Geschichte und Heimatkunde umfasst, heute sind es etwa 6700. Das gesamte verwahrte Archiv- und Sammlungsgut füllt heute eine Regallänge von mehr als 500 Metern.

Mit der Herausgabe des Jahrbuches freut sich die Historikerin auf eine spannende Herausforderung. Für diese Aufgabe kann Katharina Maier bereits auf langjährige Erfahrungen als Herausgeberin eines regelmäßigen Sammelwerks zurückgreifen und will sich so auch den norddeutschen Themen mit Elan widmen. Besonders vorantreiben möchte die Archivarin darüber hinaus die Digitalisierung im Archivbereich und vor allem den Auftritt des Kreisarchivs Verden im niedersächsischen Archivinformationsdienst "Arcinsys".

„Die digitale Präsentation der Findbücher des Kreisarchivs ist mir das drängendste Anliegen des ersten Jahres“, verrät Katharina Maier. Auch im Rahmen der Betreuung von Archivnutzern habe sie schon viel dazulernen können, insbesondere wenn es um regionale Gepflogenheiten oder norddeutsche Ausdrucksweisen gehe, erzählt die gebürtige Bayerin, deren süddeutscher Zungenschlag nicht zu überhören ist. Der Wechsel vom Bodensee nach Verden fiel Katharina Maier indes nicht sonderlich schwer: „Die Ausschreibung hat mich einerseits beruflich gelockt, andererseits entsprach sie meinen familiären Interessen.“ Die neue Kreisarchivarin ist liiert und lebt in Verden.