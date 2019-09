Prost! – Das 30-jährige Bestehen der Gesellschaft AB Anlagenplanung wurde im Haus Hünenburg gefeiert (von links): Oliver Leifholz, Saskia Jaggard, Henner Krug, Gaby Yost und Frank Grosse. (Michael Galian)

Die Begeisterung hält immer noch an. Kürzlich hat das Achimer Unternehmen AB Anlagenplanung, das wie die AB Oberflächen-Consulting als Gesellschaft zur AB-Gruppe gehört, sein 30-jähriges Bestehen im Haus Hünenburg gefeiert. Das Wetter spielte mit und einige Gäste waren von weit her angereist. „Das war eine runde Sache“, findet Henner Krug, einer der Geschäftsführer und Mitinhaber, auch noch im Nachhinein. Der 53-Jährige hat 1991 in der Firma angefangen und ist wie sein Kollege Oliver Leifholz Geschäftsführer der AB Anlagenplanung und unter anderem für die technischen Parts zuständig, während Gaby Yost als Chefin der AB Oberflächen-Consulting die kaufmännische Leitung und das Marketing verantwortet.

Das Trio lenkt die Geschicke der AB-Gruppe und wird dabei einige Tage die Woche vom ehemaligen Mit-Geschäftsführer Frank Grosse unterstützt. Bei einer Tasse Kaffee im Foyer der Firma im Gewerbegebiet Uesen erzählt Grosse, dass er eigentlich dem Firmengründer nacheifert, der eine gute Idee gehabt habe: „Mit 65 raus zu sein.“ So hat es Firmengründer Adolf Brockmann einst vorgemacht, der 2014 die Firma verließ und mittlerweile als Vorsitzender des Wirtschaftsbeirats Achim bekannt ist.

Brockmann hatte damals, im Jahr 1976, die Basis mit der Gründung des Ingenieurbüros Brockmann geschaffen. 1989 wurde schließlich die AB Anlagenplanung GmbH als Planungsbüro für Lackier- und Beschichtungsanlagen gegründet, die an ständiger Weiterentwicklung der Lackiertechnik arbeitet – und das weltweit. Mit dem Übergang des Ingenieurbüros Brockmann in die AB Oberflächen-Consulting GmbH 1999, also vor genau 20 Jahren, bekam die Industrievertretung für Oberflächentechnik endgültig ihre neue Struktur. Dieser Vertriebszweig habe sich zu einer festen Größe am norddeutschen Markt entwickelt.

Die AB-Gruppe ist für Kunden tätig, die Beschichtungen auf Werkstücke auftragen müssen und nun die passende Anlage brauchen, um „vom Zahnbohrer bis zur Ariane-Rakete“, wie Krug es launig zusammenfasst, Produkte bestmöglich – also qualitativ hochwertig und dabei umweltverträglich, aber immer wirtschaftlich – für ihren Zweck zu beschichten. „Es ist eher nicht der klassische Autolackierer, für den wir tätig werden“, erzählt Krug. Gleichwohl fragen Automobilhersteller bei den AB-Kunden an, wenn sie etwas Spezielles vorhaben. So hatte beispielsweise Audi nach einer Möglichkeit verlangt, Zierleisten am Auto so lackiert zu bekommen, dass sie dauerhaft ansehnlich bleiben.

„Da haben wir dann eine Anlage konzipiert, die mit Nanotechnik hauchdünn Glas auflackieren kann“, erzählt Krug. Wenn es also Speziallösungen braucht oder Probleme aus dem Weg geräumt werden müssen, um Oberflächen zu lackieren oder zu beschichten, kommt die AB-Gruppe aus Achim ins Spiel. Denn: „So viele tummeln sich hier im norddeutschen Raum nicht in diesem Bereich“, wie Krug ausführt.

Noch länger als er, wenn auch nur ein Jahr, ist Gaby Yost im Unternehmen, in dem sie 1990 als Schreibkraft begonnen hatte. Die 60-Jährige wird von Krug „unsere Chefin“ genannt und während er mehr so der Hektiker sei, würde sie ihn immer mal auf den Boden zurückholen. Gaby Yost sagt über sich, dass sie „alles außer Technik“ im Unternehmen mache. Dennoch müsse sie auch dort über die Grundlagen Bescheid wissen. Dass es gleich mehrere Geschäftsführer gibt, ist aus ihrer Sicht kein Problem. „Wir diskutieren kontrovers und müssen vielleicht auch mal eine Nacht darüber schlafen, aber am Ende finden wir zusammen immer den bisher besten Weg“, plaudert sie aus dem Nähkästchen des insgesamt sechsköpfigen Unternehmens.

Individuelle Konzepte für die Kunden

Da die Aufgabenstellungen für das Team stets individuell auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind, lässt sich eine Konzeptstudie nicht zwei Mal verwenden. Zudem lautet der Anspruch, möglichst innovative Lösungen zu finden, wenn es ums Planen der Anlagen geht. Dafür ist neben Krug in erster Linie Oliver Leifholz zuständig.

Der 48-Jährige war 2001 zur Firma gestoßen und begleitet Projekte von der Konzeptstudie bis zur Inbetriebnahme. Dabei spielt auch das Schlagwort retro-fit eine große Rolle, denn nicht immer muss es für den Kunden eine neue Anlage sein. Unter Umständen können Modifizierungen an den vorhandenen Maschinen oder Änderungen im Betriebsablauf unterm Strich den gewünschten Erfolg bringen. „Auch dabei spielen natürlich die Sicherheit und die Umwelttechnik eine große Rolle, da die Gesetze kompliziert und die Gemengelage komplex ist“, erzählt Leifholz. Seine Aufgabe sei es, den optimalen Kompromiss zu finden.

Dazu bedient sich die AB-Gruppe eines selbst entwickelten Analyseverfahrens, mit dem bestehende Anlagen genau unter die Lupe genommen werden können. Henner Krug fällt dazu ein Beispiel ein: So hatte eine Firma mit einer Anlage ein Effizienzproblem, weil die Fläche, auf der die zu lackierenden Teile vorbereitet und getrocknet wurden, nicht groß genug war.

Statt in die Breite hatte die AB Anlagenplanung in die Höhe gedacht und durch eine Stapeltechnik, die letztlich in die Anlage gebaut wurde, die Kapazität um 100 Prozent steigern können. „Da waren wir natürlich die Helden“, erinnert sich Krug gerne zurück.