Zweites Wohnzimmer: Am Sonnabend wird Pastor Benjamin Will wieder in der St.-Petri-Kirche sein, wenn er in sein Amt eingeführt wird. (Hake)

Letztlich war es nur noch Formsache: Im vergangenen Monat hatte sich der Kirchenvorstand der St.-Petri-Kirchengemeinde einstimmig dafür ausgesprochen, dass die II. Pfarrstelle (Bassen, Schaphusen, Oyten-Süd) auch nach dem eineinhalbjährigen Probedienst weiterhin von Pastor Benjamin Will bekleidet wird. Dieser war zum 1. Mai zu Ende gegangen. Seit einigen Wochen ist Will somit auch ganz offiziell Pfarrstelleninhaber. Die feierliche Amtseinführung findet aber erst an diesem Sonnabend, 26. Mai, statt. Beginn ist um 16.30 Uhr in der St.-Petri-Kirche. Die Einführung übernimmt der stellvertretende Superintendent Pastor Dietrich Hoffmann. Im Anschluss an den Gottesdienst hat die Kirchengemeinde zum Empfang ins Bassener Gemeindezentrum geladen.

Über die Probezeit hinaus in Bassen bleiben zu wollen, diese Entscheidung habe für Will, der von der Kirchengemeinde Sankt Augustin im westfälischen Niederpleis und Mülldorf in die Gemeinde Oyten gekommen war, bereits früh festgestanden. "Wir fühlen uns hier sehr wohl", betont der 35-Jährige, sich mit seinem Lebenspartner gut eingelebt zu haben. Man sei von den Mitgliedern der Kirchengemeinde mit offenen Armen empfangen worden. "Ich bin aber auch einfach ein offener Typ und wir haben uns von Anfang an in den Ort eingebracht", betont Will die nicht vorhandenen Berührungsängste.

Vor dem Amtseintritt hatte Will betont, als Pastor kein Einzelkämpfer sein zu wollen. Diese Hoffnung habe sich bestätigt. "In der Gemeinde herrscht ein starkes Miteinander. Und das ist wichtig. Denn mein Amt darf keine alleinige Geschichte sein", erklärt der gebürtige Waldbröler (Nordrhein-Westfalen). Was natürlich nicht heiße, dass er nicht auch gewisse Aufgaben alleine erledigen muss, wie etwa seelsorgerische Besuche bei Mitgliedern.

Will kann auf einen durchaus ereignisreichen Probedienst zurückblicken. Da wäre zum Einen natürlich das Bestreben, das Gemeindezentrum Bassen als Ort für Aktivitäten der Gemeinde zu erhalten. Dafür hatte er maßgeblichen Anteil daran, dass in diesem Jahr ein Trägerverein gegründet werden konnte, der die Baulast für das Gemeindezentrum tragen soll (wir berichteten). 106 Mitglieder konnten bisher gewonnen werden. "Wir sind gut dabei", beurteilt Will den Start. Gleichzeitig weiß der Pastor aber auch, dass noch weitere Überzeugungsarbeit zu leisten ist, schließlich sind 300 Mitglieder das Ziel, um die Pläne zur dauerhaften Rettung des Gemeindezentrums in die Tat umzusetzen. In seine bisherige Schaffenszeit in Bassen fiel als weiteres größeres Projekt die Kirchenvorstandswahl. Inzwischen hat das neue Gremium die Arbeit aufgenommen.

"Jetzt könnte ein bisschen Ruhe einkehren", befindet Will. Auch, um Zeit dafür zu haben, andere Themen zu bearbeiten. Denn Ideen für die Arbeit in der Kirchengemeinde habe der Pastor genug. "Kinder- und Jugendangebote entwickeln, den Konfirmandenunterricht ein bisschen umstrukturieren oder neue Gottesdienstformate schaffen", nennt Will nur einige Ansatzpunkte. Doch nun steht für den 35-Jährigen erst einmal der Einführungsgottesdienst an, für den er einen Wunsch hat: "Ich würde mich freuen, wenn dazu viele Leute kommen würden." Ganz im Sinne des bisher so erfolgreichen guten Miteinanders.