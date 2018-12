Der Chor Nachklang aus Riede gastiert am 10. Februar im Renaissancesaal. (fr)

Das Jahr ist fast vorbei und schon geht der Blick wieder nach vorne. Was Veranstaltungen im und am Erbhof in Thedinghausen angeht, da wird auch das kommende Jahr wieder viele Höhepunkte mit sich bringen. Die Tourist-Information der Samtgemeinde Thedinghausen und der Förderkreis Erbhof haben ein Programm zusammengestellt, das viel Abwechslung bietet. „Wiederum ist es gelungen, ein kulturelles Programm für die Besucherinnen und Besucher aus Thedinghausen und der näheren Umgebung anzubieten. Bei den Veranstaltungen ist sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei“, sind sich die Tourist-Info und der Förderkreis sicher.

Ksenia Dubrovskaya. (fr)

Los geht es am 26. Januar mit dem Winterkonzert der Violinistin Ksenia Dubrovskaya und der Pianistin Marina Kolomiytseva mit Werken von Johannes Brahms. Im Februar ist dann eine Gruppe aus der Region zu Gast im Erbhof. Der Chor Nachklang aus Riede gastiert mit der „Petite Messe solennelle“ von Gioachino Rossini in Thedinghausen. Am 17. Februar folgt dann ein Vortrag über die neuen Ausgrabungen in Holtorf-Lunsen mit der Kreisarchäologin Jutta Precht und Imke Brandt.

Ein Höhepunkt für Klassikfans ist sicherlich das Konzert der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen am 1. März mit Werken von Gideon Klein, Ludwig van Beethoven und Ernst von Dohnányi, vermuten die Veranstalter. Im April tritt Tobias Pannwitz alias „Trailhead“ mit Roadside Tunes & Walking Songs im Erbhof auf, bevor dann mit den Gartentagen vom 17. bis 19. Mai am Schloss und im benachbarten Baumpark die Außensaison startet.

Rockband im Schlossgarten

Nach dem Erfolg von Strange Crew im vergangenem Jahr ist auch in diesem Jahr mit Stone Washed wiederum eine Rockband auf der Bühne im Schlossgarten vertreten. Also werden auch Freunde der Gitarrenmusik wieder auf ihre Kosten kommen. Gern gesehene Gäste am Erbhof sind Sara Dähn und Thomas Blaeschke, die mit Voice over Piano am 3. August Songs aus Musical, Rock, Pop und Schlager im Schlossgarten präsentieren. Einen Tag später findet im Rahmen des Garten-Kultur-Musikfestivals ab 11 Uhr eine Open-Air-Matinee mit der Band Manny statt. Eine Premiere gibt es dann am 24. August, wenn am Erbhof ein Open-Air-Kino aufgebaut und der Film „Willkommen bei den Sch'tis“ gezeigt wird.

Besonders freuen sich der Vorsitzende des Förderkreises Erbhof, Gerd Schröder, und Stefanie Mauer, eine Mitorganisatorin des Klassikmusikfestivals, auf die diesjährige Version der Veranstaltung, die unter dem Motto „Klassik-Tango-Karneval“ stattfindet. Das Tango-Eröffnungskonzert gibt es am 8. November mit dem Trio Viviane Taliberti (Klavier), Stefan Hussong (Akkordeon) und Matias de Oliveira Pinto(Cello) mit Werken von Mozart, de Falla und Piazolla. Am 9. November geht es dann weiter mit dem Duo Risa Adachi (Klavier) und Matias de Oliveira Pinto (Cello) mit Werken von Beethoven und Brahms. Beim Abschlusskonzert am 10. November treten die zwölf Cellisten zusammen mit Risa Adachi und Matias de Oliveira Pinto auf und spielen „Karneval der Tiere“.

Pago Balke. (Björn Hake)

Und am 29. November kommt dann der Kabarettist und Musiker Pago Balke aus Riede in den Erbhof. Zu sehen und vor allem zu hören gibt es dann eine musikalische Lesung. Balke tritt zusammen mit der Violinistin Natasha Korsakova auf, wobei der Kabarettist den Vorleser geben wird. Den Abschluss des Veranstaltungsjahres bildet schließlich am zweiten Adventssonntag, 8. Dezember, eine konzertante Lesung mit dem Caccini-Duo für Kinder und Erwachsene mit einer außergewöhnlichen Adventsgeschichte im weihnachtlich geschmückten Renaissancesaal.

Der neue Veranstaltungsflyer mit allen Terminen ist ab sofort in der Tourist-Information im Schloss Erbhof Thedinghausen, im Rathaus und an weiteren Orten in der Samtgemeinde sowie online unter www.schloss-erbhof.de oder www.thedinghausen.de erhältlich. Karten und Infos zu den Veranstaltungen erhalten Interessierte in der Tourist-Information im Schloss Erbhof, Braunschweiger Straße 1 in Thedinghausen, Telefon 0 42 04 / 88 22, per E-Mail an touristik@thedinghausen.de oder bei Buch & Papier Lange (0 42 04 / 2 94).