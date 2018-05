Rike Frenz wurde beim Aufhängen ihrer Bilder auf den Rathausfluren von Mutter Anja (links) und Papa Torsten unterstützt. (Sebi Berens)

Achim. Selbst der Fußboden in ihrem Zimmer ist inzwischen eines ihrer Kunstwerke. "Am Anfang habe ich die Farbflecken noch weggemacht, es dann aber irgendwann gelassen", erzählt Rike Frenz und muss darüber lachen. Denn sie weiß, dass ihre Eltern zunächst nicht ganz so erfreut waren, sich inzwischen aber daran gewöhnt haben. "Sie stehen voll hinter mir", sagt Rike Frenz, die mit 16 Jahren nun erstmals ihre Bilder der breiten Öffentlichkeit präsentiert. An diesem Sonnabend, 26. Mai, wird die Ausstellung mit dem Titel "Young.Modern.Arts" ab 13 Uhr im Rathausfoyer eröffnet. Für die junge Frau ein großer Schritt, schließlich weiß sie selbst noch nicht so genau, was auf sie zukommt und wie ihre Bilder ankommen, die vier Wochen lang auf den Fluren des Verwaltungssitzes zu sehen sein werden.

Bevor die Schau aber mit Klavierklängen einer Freundin eröffnet werden kann, haben Rike Frenz und ihre Eltern Torsten und Anja am Freitag im lichtdurchfluteten Foyer erstmal die Vorbereitungen treffen und die Bilder aufhängen müssen. "Das ist ganz schön mutig von meiner Tochter", sagt Torsten Frenz, der es toll findet, dass die Achimer Stadtverwaltung auch jungen, unprofessionellen Künstlern eine Chance gibt. Denn sie ruft alljährlich dazu auf, dass Künstler sich bewerben mögen und vor einem Jahr hat auch Rike Frenz sich ein Herz gefasst und sich mit einem Bild beworben. Nun sind davon 30 zu sehen, das Älteste ist vor vier Jahren entstanden.

"Und das jüngste gerade gestern", berichtet die 16-jährige GamMa-Schülerin bei den Aufbauarbeiten. Es ist ein dreiteiliges Wer über das Anderssein, über das Sich-abheben-wollen. Auf dem ersten Bild sind lauter Xe und ein O zu sehen, auf dem nächsten fast nur noch Os und ein Dreieck und auf dem dritten Bild diverse Dreiecke und ein Herz. "Dazu hat mich ein Lehrer inspiriert. Er sagte, der Trend sei es, anders zu sein als andere. Doch wenn sich einer abhebt, machen die anderen es ihm nach und er muss sich wieder etwas Neues überlegen", schildert Rike Frenz die Geschichte dazu.

Die fiele ihr oftmals erst beim Malen selbst ein. "Ich habe selten ein klares Bild vor Augen, wenn ich beginne", gibt sie Einblicke in ihr Schaffen. Zumal sie sich von den Emotionen leiten lässt und diese sich in den durchgängig sehr bunten Bildern wiederfinden. Eine Beziehungskrise, die sie selbst erlebt hat und darüber traurig war, spiegelt sich als Szene etwa in der Sonnenbrille einer rothaarigen Frau wieder, der Tränen die Wangen herunter rollen. Das Bild hat Rike Frenz im Pop-Art-Stil gemalt. "Ich mag Farben", lautet ihre schlichte Erklärung.

Schon im Alter von drei Jahren hat die junge Achimerin mit dem Malen begonnen und damals auch gleich an einem Wettbewerb teilgenommen. "Ich glaube, die Veranlagung habe ich von meiner Mutter, die schon immer sehr kreativ war", erzählt die rothaarige Schülerin, während ihre Mama Anja mit einem Bild ihrer Tochter hantiert. "Es ist gut, dass sie wegen des Malens nicht immer am Handy hängt", sagt Anja Frenz und muss direkt schmunzeln.

Wobei ein Bildschirm durchaus inspirierend sein kann, wie ihre Tochter verrät. So habe sie einst in ihrer Lieblings-TV-Serie immer wieder ein gemaltes Bild als Requisite gesehen und war davon so begeistert, dass sich nach dem Künstler gesucht hat. Auch Keith Haring hat bleibenden Eindruck bei ihr hinterlassen, gesteht sie. Für Rike Frenz stehen nun erstmal das Vorabitur und das Abi an, danach will sie entscheiden, wie es weitergeht. Ab ins Ausland, vielleicht Kunst studieren, vielleicht Architektur. "Aber ich werde wohl den Weg raus aus Achim gehen." Erst einmal will Rike Frenz das alles auf sich zukommen lassen – genau wie ihre allererste Ausstellung.