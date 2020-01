Wird Erna Wutschke ihren wohlhabenden Cousin bezirzen und ihm das Märchen vom Edel-Restaurant auftischen können? (Björn Hake)

Aus der muffigen Eckkneipe wird ein Edel-Restaurant – und das in Windeseile: Mit diesem Inhalt beschäftigt sich derzeit die plattdeutsche Komödie „Kaviar dröppt Currywurst“ der Theatergruppe Otterstedt. Die Premiere findet am Sonnabend, 8. Februar, um 19.30 Uhr auf der Bühne des Otterstedter Gemeindehauses statt. Der humorvolle und witzige Dreiakter stammt aus der Feder von Winnie Abel. Im Mittelpunkt der plattdeutschen Fassung von Heino Buerhop steht dabei Erna Wutschke. Die Wirtin einer Eckkneipe wird seit Jahren von ihrem Cousin Prinz Harry von Holtstopp finanziell unterstützt. Dies macht er nur deshalb, weil sie ihm ein gut laufendes Edel-Restaurant vorgaukelt. Jetzt hat er einen Besuch angekündigt. Das löst bei der Gastronomin natürlich Panikattacken aus.

Innerhalb von 24 Stunden muss Erna nunmehr ihre heruntergekommene Eckkneipe in ein Edel-Lokal verwandeln, um ihren neureichen Cousin zu blenden. Damit er ihr Geld für die Kneipe leiht, hatte Erna ihm vor Jahren erzählt, sie betreibe ein gut laufendes Edel-Restaurant. Nun hat sie den Salat und muss die Suppe auslöffeln, die sich selbst eingebrockt hat. Denn was sie hat, ist eine äußerst mies laufende Eckkneipe, vor der die Kunden nicht gerade Schlange stehen.

Jetzt muss die bodenständige Erna plötzlich so tun, als sei sie eine Spitzengastronomin, und ihr beschaulich-trister Kneipenalltag steht völlig auf dem Kopf. Stammkundin Sandy, die gewöhnlich in der Kneipe ihren Frühschoppen zelebriert, muss in die Rolle der feinen Gourmet-Kundin schlüpfen. Ernas tollpatschiger Lebensgefährte jagt als piekfeiner Kellner von einer Katastrophe in die nächste. Der schweigsame Stammgast Heini weigert sich derweil standhaft, „seine“ Kneipe zu verlassen und Ernas missgünstiger Nachbargastronom setzt Ungeziefer in ihrem Lokal aus.

Rasantes Verwechslungsspiel

Was folgt, ist ein rasend lustiges Verwechslungsspiel, für das die Darsteller der Theatergruppe Otterstedt derzeit fleißig den Feinschliff trainieren. In dem Dreiakter läuft schief, was nur schieflaufen kann. Mit vielen Ideen und Ausflüchten scheint es Erna trotzdem zu gelingen, ihren Cousin von dem vermeintlichen Edel-Lokal zu überzeugen. Doch als dieser dann auch noch eine Testerin vom renommierten Magazin „Der Feinschmecker“ ankündigt, bricht in Ernas Eckkneipe das komplette Chaos aus.

Wie die anspruchslose Gastronomin sich bei den Tumulten aus der Affäre zieht und ob es für Erna Wutschke ein glückliches Ende gibt, erfahren die Besucher des plattdeutschen Theaters entweder bei der Premiere am 8. Februar im Gemeindehaus an der Brügger Straße oder an acht weiteren Terminen, die im Februar noch angesetzt sind.

In den Genuss dieses Klamauks können Freunde des plattdeutschen Theaterspiels auch am Sonntag, 9. Februar, um 15 Uhr sowie in den Abendvorstellungen am 12., 14., 15., 16., 18., 21. und 22. Februar kommen, die um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Otterstedt beginnen. Karten sind ab sofort im Gemeindehaus erhältlich. Dieses ist montags bis sonnabends von 7.30 bis 13 Uhr sowie montags, mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr möglich. Erwachsene zahlen sechs Euro, Kinder sind mit drei Euro dabei. Bei der Premiere werden die Besucher vor dem Angriff auf die Lachmuskeln mit einem Glas Sekt begrüßt.