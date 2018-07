Hereinspaziert: Diese Kinder nehmen an dem Kinder-Workshop teil, der diesmal unter dem Motto "Königskinder" steht. Dabei haben die kreativen Jungen und Mädchen schon ein Schloss aus Pappe sowie viele weitere königliche Utensilien gebastelt. (Björn Hake)

Ottersberg. Wenn die Ottersberger Studierenden in den Semesterferien ihre Seele baumeln lassen, muss dies noch lange nicht bedeuten, dass die traditionsreiche Bildungseinrichtung komplett verwaist ist. So finden seit 2014 unter dem Titel "Kunst_Sommer" in der letzten Juli-Woche regelmäßig professionelle Künstler und Menschen, die von der Muse geküsst sind, für kreative Abenteuer aufeinander. Bei dem künstlerischen Stelldichein im Alt-Campus am Wiestebruch wird gemalt, gezeichnet, gebastelt und getanzt – und es werden durchaus Freundschaften geschlossen und Studierende von Morgen gewonnen, wie Organisatorin und Dozentin Ariane Weidemann zu berichten weiß.

Denn in ihrem eigenen Workshop "Time Out", in dem sich alles um experimentelle Malerei dreht, lässt auch Kursteilnehmerin Arisha Lukaszczyk ihrer Kreativität freien Lauf. Und die junge Dame hat durchaus greifbare Pläne für die Zukunft. Sie will an der Ottersberger Kunstschule den Studiengang "Kunst im Sozialen.Kunsttherapie" belegen und hat auch schon ihre Bewerbungsmappe abgegeben. "Am Freitag ist die Zulassungsprüfung", sagt sie in freudiger Erwartung. Unter den 13 Kreativen, die den Workshop von Ariane Weidemann gebucht haben, hat auch Kirsten Adomßent aus Lüneburg einen Platz gefunden.

Im eigentlichen Berufsleben als Projektleiterin in der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft im Landkreis Harburg tätig, kann sie sich in der Ottersberger Projektwoche abschalten und ganz ihrem Hobby widmen. Die Natur und Blüten sind die bevorzugten Motive der Diplom-Ökonomin, die aber auch Collagen – gedruckt oder in Acryl gemalt – sowie Aktstudien zu ihren Präferenzen zählt. "Ich nehme zum ersten Mal an diesem Workshop teil und bin vollkommen begeistert und inspiriert", schwärmt Adomßent, die von Kursleiterin Ariane Weidemann "ganz viele Impulse" erhalte.

Zwar finden im diesjährigen "Kunst_Sommer" nur drei Workshops mit insgesamt 30 Teilnehmern statt, dennoch spricht Weidemann von einer gelungenen Woche. "Jeder arbeitet hier intensiv und mit verschiedenen Techniken an seinem Thema und einige werde sich bewerben", frohlockt Ariane Weidemann, die sogar zwei Teilnehmerinnen unter ihren Fittichen hat, deren Töchter an der Ottersberger Hochschule studiert haben.

Großer Beliebtheit erfreut sich derweil seit Jahren der Kinderkursus, der diesmal unter dem Motto "Königskinder" steht und von Adriana Kleuser geleitet wird. Die junge Studentin der Kunsttherapie, die im Winter 2017 in Ottersberg ihr Studium aufgenommen hat, muss zehn quirlige Racker im Alter von sechs bis zehn Jahren unter einen Hut bringen und bei Laune halten. Letzteres fällt ihr jedoch nicht schwer, sprudeln die Kinder doch nur so vor eigenen Ideen. "Sie hatte im Vorfeld ein ganz tolles Konzept entwickelt", lobt Ariane Weidemann die junge Kursleiterin, die mit den Jungen und Mädchen schon allerhand auf die Beine gestellt hat.

Kinder bauen ein Papp-Schloss

So ist in nur drei Tagen ein fast fertiges Schloss aus Pappe entstanden, das bis zur großen Präsentation an diesem Freitag um 15 Uhr in der Aula des Alt-Campus noch um ein paar Nuancen verfeinert wird. Auch eine Ausstellung im Anschluss an die Präsentation ist geplant. Doch vorher gilt es noch, das fast fertige Werk zu vollenden. Denn die Kinder sind in dieser Woche ganz in die Welt der Könige und Königinnen eingetaucht. Im Atelier haben sie den spielerischen Umgang mit Techniken des Malens, Zeichnen und dem plastischen Gestalten von Kostümen und Objekten erlernt. So sind unter der Regie von Adriana Kleuser eigene fantastische Werke wie Königskronen, Throne, Burgen und eben dieses Schloss entstanden. Und auch eine Ahnengalerie von historischen Herrschern haben die Kleinen in kurzer Zeit kreiert.

Ein fester Bestandteil im "Kunst_Sommer"-Programm ist auch der Workshop von Hans-Joachim Reich, bei dem es um Maskenbau und Maskenspiel geht. Unter dem Titel "Ottos Mops" – angelehnt an Loriot – rückt hier die Beziehung zwischen dem Menschen und seinem Lieblingstier in den Mittelpunkt. Unter Anleitung baut jeder der fünf Teilnehmer seine eigene Maske, egal ob für Mensch oder Lieblingstier. Sie entwickeln zu der Maske eine Figur und lernen, im freien Spiel miteinander zu improvisieren. So sind in diesem Workshop überdimensionale Ohren, Nasen und andere Körperteile entstanden, die durchaus einen Einsatz beim großen Rotenburger Straßentheaterfestival "La Strada unterwegs", das vom 17. bis 19. August in der Kreisstadt gefeiert wird, verdient haben.

Der Ottersberger "Kunst_Sommer" an der Hochschule bietet seit 2014 ein Kursprogramm in einem außergewöhnlichen Umfeld an. Inmitten der Wümme-Landschaft am Wiestebruch können Kunstinteressierte in den Ateliers arbeiten und sich von der Natur inspirieren lassen. Die Workshops sind so konzipiert, dass Experten und Laien gleichermaßen angesprochen werden.