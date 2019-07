Siegfried Gramatzki hat sein erstes Buch veröffentlicht. Barbara von Wedelstaedt unterstützte ihn als Mentorin und Lektorin. (Hake)

Mehrere Jahrzehnte hat Siegfried Gramatzki als Zahnmediziner in Berlin gearbeitet. „Mich haben dabei immer die Menschen hinter den Patienten interessiert“, erzählt der 66-Jährige, der passenderweise auch eine staatliche Zulassung als Psychotherapeut besitzt. In seinem Job kam Gramatzki mit den unterschiedlichsten Charakteren in Berührung, viele Lebenswege konnte er verfolgen. „Zahnarzt ist ein lebensbegleitender Beruf“, sagt er angesichts der Tatsache, dass viele Menschen von Kindertagen bis ins Rentenalter ihrer Praxis treu blieben. Seine vielfältigen Erfahrungen mit der „Widersprüchlichkeit der menschlichen Natur“ hat Gramatzki nun eingebettet in das Zeitgeschehen in dem Buch „Alltagswahn und Lebensirrsinn“ zusammengefasst.

Und das in besonderer Weise: Unterteilt in 22 Kapitel mit Namen wie „Ausreden der Welt“, „Kinder und Jugendliche“ oder „Sommer-Regeln“ beschreibt er quasi wie in einem Wörterbuch Begriffe – oftmals auf ironische und satirische Weise. Zu „Spiegelblick, der“ heißt es etwa: „Der morgendliche Blick in den Spiegel kann auch ein Ausdruck purer Tapferkeit sein und muss nicht immer etwas mit Eitelkeit zu tun haben.“ Manche seiner Schilderungen über private und gesellschaftliche Probleme könnten auch schonmal wehtun, sagt Gramatzki. Er denke, der ein oder andere finde sich bestimmt in seinen Ausführungen wieder und fühle sich vielleicht sogar ertappt.

Zurück in die Heimat

Mit dem Schreiben begonnen hat der 66-Jährige mit Beginn seines Ruhestandes, den er nun seit einigen Jahren fernab des Trubels der Hauptstadt verlebt und sich neben dem Schreiben noch seinen weiteren Hobbys, der Rosenzucht und dem historischen Schießsport, widmet. Unter dem Motto „zurück zu den Wurzeln“ ist er wieder nach Cluvenhagen gezogen und lebt dort im Elternhaus – oder wie er es nennt, seinem „Landsitz“. Aufgewachsen in dem Ortsteil von Etelsen ging Gramatzki auf das Domgymnasium in Verden, wo er sein Abitur ablegte. Nach dem Wehrdienst zog es ihn schon für das Studium – neben Zahnmedizin studierte er auch Geschichte – nach Berlin. Dort sammelte er bis vor sechs Jahren Erfahrungen bei unzähligen zahnärztlichen Behandlungssitzungen, Gramatzki schätzt die Gesamtzahl auf mehr als 250 000.

Stoff für weitere Schilderungen aus dem Alltagsgeschehen gibt es laut des Autoren also genug, weswegen er derzeit schon an einem Nachfolgewerk sitzt. Auch ein Roman sei in Arbeit. Fast täglich halte er seine Gedanken fest – alles handschriftlich auf Papier. Für die Verschriftlichung in digitaler Form braucht Gramatzki Unterstützung. Und an dieser Stelle ist Barbara von Wedelstaedt ins Spiel gekommen. Die Achimerin, die schon zahlreiche Bücher veröffentlicht hat, ist für den Cluvenhagener nach eigenen Angaben „Mentorin und Lektorin“. Sie tippte die Niederschriften nicht einfach nur ab, „es wurde auch viel um Wörter und Sätze gerungen“, erzählt Gramatzki von der inspirierenden Arbeit. Außerdem schrieb von Wedelstaedt auch die Einleitungen zu den Kapiteln.

Diese wird sie auch zu dem nächsten Buch des 66-Jährigen beisteuern. Im kommenden Jahr soll es erscheinen. Der Arbeitstitel lautet „So geht es in der Welt“. Seinen eigenen Anspruch an das kürzlich erschienene Erstlingswerk sowie an den Nachfolger fasst Gramatzki wie folgt zusammen: „Wichtig ist es mir, den ständigen Versuch des Menschen zu beschreiben, in der Welt Fuß zu fassen, um einen kleinen Anteil am Glück zu erhaschen.“



Das Buch „Alltagswahn und Lebensirrsinn“ von Siegfried Gramatzki ist für 13,80 Euro zu haben. Bestellt werden kann es mithilfe der ISBN-Nummer 978-3749457168.