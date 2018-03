Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten...Verkauft! Etliche Fahrräder sowie teils kuriose Fundsachen kamen am Sonnabend unter den Hammer. (Björn Hake)

Ohne Sattel und ohne Pedale. Schon vor Beginn der Fundsachenversteigerung, die am Sonnabendmorgen im Achimer Rathaus stattfand, durften Händler und Privatleute einen Blick auf die rund 80 Drahtesel werfen, die fast ausnahmslos schon bessere Zeiten gesehen hatten. Angesichts der überwiegend rostigen und verkehrsuntüchtigen Vehikel hielt sich das Kaufinteresse zunächst auch in Grenzen; nur zögerlich schoben die Anwesenden mit den Rädern davon, die zuvor für ein paar wenige Euro unter den Hammer gekommen waren.

„Das wird schon noch“, kommentierte Verwaltungsangestellte Myriam-Yasmin Schulz im Hinblick auf die zahlreichen Besucher. „Mehr als die Räder an sich interessieren mich die Ersatzteile“, erklärte Herbert Jäger angesichts von Klingeln, Felgen und Lenkern, die sich noch gut verwerten ließen. Als gelernter Karosserieklempner habe er ein gutes Gespür für das Ganze und wisse sehr genau, wie sich aus drei bis vier Schrotträdern noch ein funktionstüchtiges basteln ließe.

"Die Erlöse kommen der Stadtkasse zugute"

Etwa 20 Exemplare verlud der Rentner aus Badenermoor schließlich auf einen Hänger und sah sich damit gut gerüstet für kreative Bastelstunden. Nutznießer seien später Flüchtlinge, denen er die Neukonstruktionen für ein geringes Entgelt überlasse. „Verschenken tue ich allerdings nichts mehr. Zum einen muss ich für die Teile ja auch bezahlen, und zum anderen sind Dinge, die kostenlos abgegeben werden, in den Augen vieler Menschen nur wenig wert."

Während Marktmeister Klaus Uellendahl Laufrad und Scooter für den Nachwuchs präsentierte, kümmerten sich Sandra Huß und Jasmin Waller aus dem Bürgerbüro um die Einnahmen und verzeichneten akribisch jeden Euro, der in die mitgebrachte Schatulle wanderte. „Die Erlöse kommen der Stadtkasse zugute“, war von den Verwaltungsmitarbeiterinnen zu hören; was genau damit geschehe, sei ihnen nicht bekannt.

Auch die Startpreise hatten die beiden festgelegt, frei nach ihrem Empfinden für den jeweiligen Wert. „Und was nicht weggeht, wandert in den Müll oder wird im kommenden Jahr erneut aufgerufen." Wirkte manches Fahrrad, als sei es mit Vorsatz „abhandengekommen“, machte eine schwarze Damen-Winterjacke einen recht passablen Eindruck. Trotz Fellbesatz ließ sich das wärmende Stück jedoch nicht veräußern – genau wie Lockenstäbe und gebrauchte Golfbags.

Ging mancher Artikel zurück in den Fundus, fand sich für einen Philips-Rasierer schnell ein Interessent. Alan Kiewicz zahlte 17 Euro für das technische Gerät, das er wahrscheinlich selber nutzen wird. Für seinen Vater erstand der Ottersberger darüber hinaus einen Lodenhut mit Gamsbart, der für zwei Euro zu haben war.

Mehr oder weniger einfacher Schmuck, Spanngurte, Speicherkarten und ein Tomtom-Navigationsgerät – längst nicht alle Angebote stießen auf das Interesse der Bürger, die vielfach über den Wochenmarkt geschlendert waren und „nur mal gucken“ wollten. Und Luca Torz, der sich auf eine weiße Drohne versteift hatte, ging am Ende leer aus. „Da fehlt die Fernbedienung“, bedauerte der 16-jährige Realschüler, „wer weiß, was man dafür noch anlegen muss“. An den Start gegangen war das Spielgerät mit 50 Euro, für 42 Euro wechselte es am Schluss den Besitzer.

Wer erst gegen Mittag den Weg ins Rathaus fand, hatte nach 12 Uhr die Möglichkeit, die bis dahin nicht versteigerten Fahrräder erneut zu begutachten. So entgingen ein paar der stehen gebliebenen Modelle doch noch der Schrottpresse und konnten ausgeschlachtet oder repariert werden. Auch Torsten Sierck, der eine indische Familie betreut, fand das passende Stück und plant die Verwendung einzelner Teile für den Fuhrpark der jungen Leute.