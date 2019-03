Die Zahl der angezeigten Wohnungseinbrüche im Landkreis Rotenburg ist im vergangenen Jahr zurückgegangen. (Frank Rumpenhorst/DPA)

Wenn die Polizeiinspektion Rotenburg die Kriminalstatistik vorlegt, dann stehen nackte Zahlen im Vordergrund. Daher: Die Anzahl der von der Polizei bearbeiteten Fälle im Landkreis Rotenburg lag 2018 bei 8950 Straftaten. Das sind 701 weniger als noch im Jahr 2017. Davon gelten 5650 als geklärt – das ergibt eine Aufklärungsquote von 63,13 Prozent, heißt es in der Kriminalstatistik. „Das wiederum rückläufige Straftatenaufkommen ist sehr erfreulich und spiegelt den landesweiten Trend auch im Landkreis Rotenburg wider“, beschreibt die Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes, Kriminaloberrätin Petra Guderian diese Entwicklung.

Die Kriminalstatistik weist für das zurückliegende Jahr und die Polizeiinspektion Rotenburg neun zu bearbeitende Tötungsdelikte aus. Davon ermittelte die Polizei in fünf Fällen wegen des Anfangsverdachts einer fahrlässigen Tötung. Darüber hinaus kam es zu vier Taten, die in den Akten als versuchter Totschlag geführt wurden. Unter anderem hatte im April ein 16-jähriger Jugendlicher im Raum Gnarrenburg einen 15-Jährigen mit einem Messer verletzt.

Hinweise aus der Bevölkerung

Die Zahl der angezeigten Wohnungseinbrüche ist im vergangenen Jahr erneut zurückgegangen. Waren es 2017 noch 297 vollendete und versuchte Taten, so mussten die Beamten 2018 noch 269 Einbrüche aufnehmen. Davon ermittelte die Polizei im Landkreis Rotenburg in 87 Fällen einen Tatverdächtigen, erzielte eine Aufklärungsquote von 32,3 Prozent und liegt damit deutlich über dem Landesdurchschnitt von 24,9 Prozent. „Die Hinweise im Zusammenhang mit verdächtigen Beobachtungen in Wohngebieten nehmen zu und tragen ebenfalls dazu bei, dass wir eine vergleichsweise hohe Aufklärungsquote erzielen konnten. Jede noch so unwichtig erscheinende Beobachtung kann dabei sehr wertvoll und, zusammen mit anderen, das nötige Puzzlestück für weitergehende Ermittlungen sein“, erklärte Petra Guderian.

Auch im Fachkommissariat und in den Arbeitsfeldern für Betrugsdelikte registrierten die Beamten einen deutlichen Rückgang an Straftaten. Mit 1036 Betrugsfällen musste die Polizei im vergangenen Jahr 368 Anzeigen weniger aufnehmen als noch 2017. Das ist eine Reduzierung in diesem Kriminalitätsfeld von über 26 Prozent. Sorgen bereitet den Beamten hingegen immer noch die Verlagerung vieler Taten in den virtuellen Raum der Cybercrime. Im digitalen Zeitalter spielen vor allem Internetbetrügereien, zum Beispiel bei privaten Käufen im Netz, eine zunehmende Rolle, heißt es in der Statistik.

Warnung vor falschen Polizisten

Die Polizei warnt außerdem vor falschen Polizeibeamten, Staats- und Rechtsanwälten und sogar vor falschen Feuerwehrleuten. So kam es in bestimmten Bereichen des Landkreises regelmäßig zu einer ganzen Flut von Anrufen falscher Polizisten. Beharrlich versuchten die organisierten Täter, vor allem ältere Menschen mit erfundenen Geschichten dazu zu bewegen, ihre Wertgegenstände, die sie zu Hause aufbewahrten, in die Hände der Kriminellen zu geben. Rund 200 Fälle von Amtsanmaßung wurden bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die Dunkelziffer dürfte jedoch noch höher liegen, vermuten die Beamten.

Raubtaten wurden vergangenes Jahr 45 angezeigt. Das sind zehn Taten mehr als noch 2017. In 29 Fällen ermittelte die Polizei einen Tatverdächtigen. Damit registrierten die Beamten eine erhöhte Bereitschaft zur Gewalt bei der Begehung von Eigentumsdelikten. Möglicherweise sei die leichte Verfügbarkeit von Messern und auch Schreckschusswaffen eine Erklärung für diesen Anstieg, heißt es in der Statistik. Bei den anderen Rohheitsdelikten, wie zum Beispiel Körperverletzungen, verzeichnet die Kriminalstatistik mit 1080 angezeigten Fällen einen leichten Rückgang.