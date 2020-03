Auf insgesamt 81 Einsätze aller Ortswehren in 2019 konnte das Gemeindekommando der Feuerwehren im Flecken Langwedel bei der Jahressitzung Anfang des Monats zurückblicken. Damit läge man leicht über Durchschnitt der vergangenen Jahre, erläuterte Gemeindebrandmeister Ingo Lossau, der sein Amt zum Mai an Meiko Lindhorst abgeben wird. Am häufigsten waren die ehrenamtlichen Einsatzkräfte für Hilfeleistungen gefragt (50 Mal), zu Brandeinsätzen wurden sie 24 Mal gerufen. Der Mitgliederbestand beläuft sich derzeit auf 29 Kameradinnen und 196 Kameraden. In den Jugendfeuerwehren engagieren sich 62 Jugendliche, darunter 16 Mädchen. In der Kinderfeuerwehr sind 42 Kinder, davon 19 Mädchen. Die Seniorenabteilung zählt 59 Mitglieder, davon fünf Frauen.

Lennard Medzech berichtete bei der Sitzung zum Thema Atemschutz. 69 Kameradinnen und Kameraden sind zum jetzigen Zeitpunkt tauglich, um Atemschutz zu tragen. „Im letzten Jahr waren es noch 15 mehr. Dieser Missstand muss ausgebessert werden„, betonte der Funktionsträger. Um ihre Tauglichkeitsprüfung abzulegen, müssen die Feuerwehrleute die Atemschutzstrecke in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Verden begehen. “Auch in diesem Jahr hat die Gemeinde hier wieder mehrere Termine,“ sagte Medzech. Zusätzlich gibt es die Realbrandübungsanlage, die von allen Kameraden gut angenommen werde und ein realistisches Training ermögliche.

Problematisch im vergangenen Jahr war die Qualität der Schutzjacken der Feuerwehrleute, die immer wieder an ein und derselben Stelle kaputt gingen. Hier soll nun Abhilfe geschaffen werden. Neue Einsatzkleidung soll in den nächsten Wochen getestet werden. Lehrgangsbeauftragter Christian Buß berichtete über zahlreiche absolvierte Lehrgänge. Auf Kreisebene wurden 71 Lehrgänge und Fortbildungen besucht, an der Niedersächischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz 19.

Funkbeauftragter Felix Schmidt berichtete von der Aktivierung des Unwetter-Clients. Diese Mini-Leistelle im Rathaus Langwedel soll die Rettungsleitstelle in Verden bei großen Unwetterlagen im Landkreis beziehungsweise der Gemeinde unterstützen. In 2019 kam der Client bei einem Orkan zum Einsatz. Der Flecken Langwedel blieb aber von größeren Sturmeinsätzen verschont.

Jugend-Abteilung vielfältig gefordert

Gefahrgutbeauftragter Thorben Helmers konnte in 2019 keine Einsätze mit Bezug zu Gefahrgut verbuchen. Er informierte über die Planung eines Hygiene-Konzepts. Denn alle Einsatzkräfte sind bei Bränden oder Hilfeleistungen oftmals einer Vielzahl an gesundheitsgefährdenden Stoffen ausgesetzt, die die Einhaltung einer strikten Grundhygiene und einer zügigen Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung erfordern.

Zurückgeblickt wurde zudem auf die vielfältige Arbeit der Jugend-Abteilung, die 2019 20 Veranstaltungen absolvierte. Leider musste aufgrund fehlender Mitglieder die Jugendfeuerwehr Völkersen nach 46 Jahren aufgelöst werden, erläuterte Gemeindejugendfeuerwehrwart Sebastian Schröder. Sie ging in die Jugendfeuerwehr Holtebüttel über und besteht nun unter dem Namen Jugendfeuerwehr Holtebüttel-Völkersen. Gemeindesicherheitsbeauftragter Heiko Kruse berichtete über acht kleinere Unfälle in 2019, die aber zum Glück alle glimpflich ausgingen und keine schweren Verletzungen nach sich zogen.

Es folgten die Bestellungen neuer Funktionsträger: Christian Buß wurde zum neuen Ausbildungsbeauftragten (für Meiko Lindhorst) berufen, Gerjan Peters ist neuer Kleiderkammerbeauftragter (für Axel Braun). Abschließend standen noch zwei Beförderungen an. Für ihre langjährige, erfolgreiche Arbeit im Bereich der Gemeindejugendfeuerwehr wurden Sebastian Schröder zum Hauptlöschmeister und sein Stellvertreter Matthias Jathe zum Oberlöschmeister befördert.