Darüber informiert unterhaltsam die Theologin und Kommunikationsmanagerin Sonja Domröse am Montag, 12. Juni, ab 19.30 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche in Achim. Denn nicht nur Martin Luther, Philipp Melanchthon oder Jean Calvin prägten die Reformation, auch Frauen wie Argula von Grumbach, Katharina Zell oder Elisabeth Cruciger. Der Eintritt ist frei.