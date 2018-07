An der Stadtführung für Kinder zeigten auch Erwachsene großes Interesse. Hier informiert Elke Gerbers (links) über die Funktionsweise des Brunnens. (Fotos: Michael Braunschädel)

Wasser, Vieh auf den Weiden und ein Marktplatz, auf dem gehandelt werden konnte. Zwei der sieben Kinder, die am Freitagnachmittag an einer Führung durch das Herz der Weserstadt teilnahmen, wussten auf Anhieb um die Voraussetzungen für das Errichten einer Ortschaft im Mittelalter. „Auch Gericht und Gefängnis gab es schon im 11. Jahrhundert, als Graf Gerhard von Stumpenhausen mit einer Horde wilder Ritter den Bremer Erzbischof Liemar überfiel“, führte Elke Gerbers die Kinder ein in die Geschichte des damals 300 Einwohner zählenden Städtchens Acheim (Ort am Fluss). Noah David Kerkhoff, Viertklässler aus Uesen, sog ihre Worte auf wie ein Schwamm. „Das hatten wir schon im Unterricht“, verriet der Neunjährige und verblüffte mit allerlei Sachkenntnis.

Seinen Anfang nahm der kurze Spaziergang vor der Tourist-Info. Schon an dieser Stelle zog die belesene Stadtführerin die Mädchen und Jungen mit großem Wissen in ihren Bann. Behutsam und kindgerecht ließ sie die Minis teilhaben an den Nöten vergangener Zeit, aber auch an deren Freuden. Dass von Stumpenhausen letztendlich aufgespürt wurde, die Beute aus den Raubzügen zurückgeben musste und obendrein eine Strafe erhielt, fanden sie dabei mehr als gerecht.

Wenig später lauschten die Drei- bis Neunjährigen Wissenswertem aus dem Leben der Zigarrenmacher. In zahlreichen kleinen Fabriken, aber auch zu Hause, gingen Männer und Frauen seinerzeit der monotonen Tätigkeit nach, deren Lohn oftmals kaum für das Nötigste reichte. Ein Denkmal vor dem Rathaus erinnert an die Zunft und an den „blauen Montag“, an dem sich die Männer dem Genuss von Alkohol und Nikotin hingaben.

„Woran sieht man, dass das hier ein Gefängnis ist?“, band Elke Gerbers ihre jungen Zuhörer wenig später einmal mehr in den Ablauf der Führung ein. „Es sind Gitter vor den Fenstern“, fiel einem Jungen auf; die hohe Mauer, die das Gebäude umgibt, einem anderen. Da die Zellen zurzeit nicht besichtigt werden können, ersetzten Schilderungen des Gebäudeinneren einen Besuch.

Blaukariert sei die Bettwäsche dahergekommen, die Toilette mitten im Raum, karg die gesamte Einrichtung. „Kein Wunder also, dass sich die Insassen nicht besonders wohlfühlten und das eine oder andere Mal ihr Heil im Ausbruch suchten.“ Gelungen sei die Flucht jedoch nie, weil ein kleiner Löffel zum Auskratzen der Fugen zwischen den Ziegeln eben kein geeignetes Werkzeug war. Maximal zwei Jahre mussten Diebe, Betrüger oder Einbrecher ausharren. Wer Ernsteres auf dem Kerbholz hatte, kam woanders in Gewahrsam. Auch zum Hungerbrunnen ließ sich die Führerin aus und zum Amtsgericht, in dessen erster Etage auch heute noch Recht gesprochen wird.

Nicht mehr in Betrieb hingegen ist Rieke’s Honigkuchenfabrik, in der einst köstliche Leckereien hergestellt wurden. Entstanden in dem Klinkergebäude mit der eindrucksvollen Fassade zunächst gängige Backwaren, verlegte sich Bäcker Peter Heinrich Rieke in der Weihnachtszeit des Jahres 1897 auf die Produktion von Honig- und Braunkuchen. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe sich das Kaufverhalten der Bürger jedoch verändert; die Herstellung erwies sich als nicht mehr profitabel, was letztendlich das Ende der kleinen Firma zur Folge hatte.

Auch von den Stadtmusikanten, die auf ihrer Reise nach Bremen ganz gewiss in Achim Station gemacht hätten, wusste Gerbers zu berichten und vom Pforthaus, das Gerichtsdienern einst als Behausung diente. Leicht gruselig gerieten die Beschreibungen altertümlicher Folterwerkzeuge von Daumenschrauben, über Spanische Stiefel bis hin zur Marterbank. Vorbei am Glockenspiel und an der ehemaligen Feuerwache führte die kurze Tour dann über die Herbergstraße zum Alten Markt, wo der Spaziergang endete. Der steinerne Wal, Zeugnis der Partnerschaft mit Lettland, zeigt dort eine raue und eine glatte Seite. „So wie das Leben“, resümierte Elke Gerbers und verabschiedete sich von ihren kleinen Gästen.