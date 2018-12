Ist dieser an diesem Wochenende noch prall gefüllt, erwartet die Menschen danach das große Sommerloch. Von hundert auf fast null sozusagen. Ob dieses Terminieren der Veranstalter wirklich sinnvoll ist, darf bezweifelt werden.

Alleine am Abend des Sonnabends gibt es ein halbes Dutzend ambitionierter musikalischer Ereignisse im Landkreis. Besuchen kann jeder interessierte Bürger jedoch nur eines, wenn es ihn nicht ohnehin nach Bremen verschlägt, wo kurz vor den Ferien natürlich ebenfalls ein besonders großes Veranstaltungsangebot lockt.

Angesichts dieser großen Konkurrenzsituation ist es geradezu unwahrscheinlich, dass Konzerte, Märkte, Vernissagen und vieles mehr kurz vor dem Schulende einen größeren Besucherzuspruch haben sollen als an einem Termin während der Sommerferien.

Natürlich werden dann einige Leute im Urlaub sein, aber ja auch nicht alle gleichzeitig. Wer keine Kinder hat, verzichtet in der Regel ohnehin auf das Verreisen in der teuren Ferienzeit. Gleichzeitig könnten sich Veranstalter darüber freuen, dass sie mit keiner bis wenig Konkurrenz zu kämpfen haben. Da in diesem Sommer auch kein großes Fußball-Turnier stattfindet, besteht keine Gefahr, dass die zahlreichen Fußballfans lieber vor dem TV hängen, als das regionale Veranstaltungsangebot zu nutzen. Mehr Mut bei der Terminwahl der Organisatoren wäre in jedem Fall wünschenswert!