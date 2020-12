Die Grüne Liste hat sich in den politischen Gremien in der Samtgemeinde etabliert. (Grüne Liste)

Im Dezember 2000 trafen sich eine Handvoll Bürgerinnen und Bürger aus der Samtgemeinde Thedinghausen, um eine neue Wählervereinigung aus der Taufe zu heben. Ziel war die Fortführung grüner Politik auf lokaler Ebene, nachdem einige Grünen-Mitglieder aus der Bundespartei ausgetreten waren. Der Kriegseinsatz im Kosovo und die aus ihrer Sicht unzureichenden Bedingungen des Mitte 2000 vereinbarten Atomausstiegs hatten auch Hayo Koch-Callies aus Dibbersen und Dieter Mensen aus Wulmstorf dazu veranlasst, den Bundesgrünen den Rücken zu kehren. Gemeinsam mit parteilosen Sympathisantinnen und Sympathisanten vor Ort und auch einigen, die in der Bundespartei geblieben waren, gründeten sie die Grüne Liste Thedinghausen.

Mit Michael Buchholz stellten sie auch gleich einen eigenen Kandidaten für die Wahl des Samtgemeindebürgermeisters auf, die 2001 das erste Mal in dieser Form durchgeführt wurde. Zwar war dem Kandidaten Buchholz kein Erfolg beschieden, aber die Grüne Liste gewann auf Anhieb Ratsmandate im Samtgemeinderat sowie in Blender, Morsum und Thedinghausen und sicherte sich bis heute einen festen Platz in den Räten. Im Gemeinderat Emtinghausen sind Marina Meyer und Harald Hemmje als Ratsmitglieder für Bündnis 90/Die Grünen vertreten, auf Samtgemeindeebene vertreten beide ebenfalls die Grüne Liste.

Harald Hemmje ist darüber hinaus von Anfang an als Grafikdesigner der Gestalter aller Materialien der Grünen Liste – angefangen mit dem Logo und der Postwurfsendung „Grünstreifen“ über die Wahlplakate bis hin zum Grünen Wahlmobil (WaMo) für die Kommunalwahl 2016. „Die Ratsarbeit ist für mich seit knapp 30 Jahren nur die eine Seite der Medaille“, sagt Dieter Mensen, von 2000 bis 2018 Erster Vorsitzender der Grünen Liste. „Mindestens genauso wichtig ist aus meiner Sicht der rege Meinungsaustausch mit den vielen Mitgliedern, Freundinnen und Freunden, die zu unseren – vor Corona – monatlich stattfindenden öffentlichen Treffen zusammenkommen.“ In der Anfangszeit waren es oft nur fünf bis zehn Personen, die sich in Schröders Gasthaus, bei Kehlenbeck in Lunsen oder im Gasthaus Niedersachsen trafen, um die kommunalpolitischen Themen aus Grüner Sicht zu diskutieren. In den letzten Jahren waren es meistens zwischen 15 und 20, manchmal mehr, wobei sich das Hof Café Böse-Hartje in Eißel zum neuen Stammlokal entwickelte.

„Unser bisher größter Erfolg war sicherlich 2014 die Wahl von Harald Hesse zum Samtgemeindebürgermeister“, verrät Mensen, dem dieser Wahlvorschlag nachts um vier eingefallen war, als er wach lag und grübelte, wen man dem Kandidaten der SPD entgegenstellen könnte. „Aber über die Jahre haben wir auch entscheidend an vielen nicht so spektakulären Beschlüssen mitgewirkt, Anträge gestellt zu Themen wie Ganztagsschule, Kindergärten, Einschränkung der Massentierhaltung, Verbesserungen im Nahverkehr und vieles mehr. Die Kleinbahntrasse Bremen-Thedinghausen haben wir mit Veranstaltungen als Chance für die Zukunft beworben, als viele in der CDU – die jetzt durch Umfragen eine Straßenbahnverbindung als möglich in den Raum stellt – von der Bahnlinie nichts wissen wollten und in Teilen auch später noch die BTE als Spielzeugeisenbahn ins Lächerliche zogen.“

Heute ist die Grüne Liste mit fünf Ratsmitgliedern im Samtgemeinderat sowie in allen Räten der Mitgliedsgemeinden vertreten. Christiane Siemer, Erste Vorsitzende der Grünen Liste und über das Mentoring-Programm der Landesregierung „Frauen in die Politik“ 2016 erstmals in die aktive Ratsarbeit gegangen, blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Unser Ziel ist und bleibt eine Gemeindepolitik, die sich an ökologischen Grundsätzen wie Klima- und Artenschutz, an sozialen Prinzipien wie Chancengleichheit in den Schulen, an der Vereinbarung von Beruf und Familie und an einem gedeihlichen Miteinander aller orientiert.“