Elke Gerbers ist eine Kennerin der Achimer Stadtgeschichte und gibt ihr Wissen gerne bei Stadtführungen an ihre Zuhörer weiter. (Björn Hake)

Ein langer Rock, eine weiße Bluse und eine dunkelgrüne Weste. So mag die „Bürgerin Gesine“ ausgesehen haben, als sie im Sommer des Jahres 1899 das frisch verlegte Kopfsteinpflaster der Achimer Obernstraße betrat. Ein Strohhut schützte die Frau vor den Sonnenstrahlen, die durch das Laub von Linden, Eichen und Kastanien fielen. Bauten mit neugotischen, klassizistischen und Renaissance-Merkmalen säumten ihren Weg durch das Dorf.

„Alles, was ich Ihnen gleich erzählen werde, entspricht der Wahrheit, könnte sich zumindest so ähnlich zugetragen haben“, wandte sich Elke Gerbers am Freitagabend an ihre Gäste. Eineinhalb Stunden dauerte der Rundgang, der am Amtsgericht begann und dort auch wieder endete. Historisch gewandet, geleitete die Führerin ihr geschichtlich interessiertes Publikum durch eine längst vergessene Zeit, historisches Bildmaterial unterstrich den Rückblick.

Überbleibsel an der Fassade

Gleich zu Beginn präsentierte sie mit Riekes Honigkuchenfabrik eines der markantesten Beispiele historischer Baukunst. Brezeln und Lebkuchen schmücken auch heute noch die Fassade des Gebäudes, in dem bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges Leckereien für den Kaffeetisch gefertigt wurden. Danach verlegte man sich auf Anordnung der Regierung auf das Backen von Kommissbrot für Soldaten. Auch die Konterfeis von Hund, Katze und Hahn zieren die Front des Hauses und zeugen von der Anwesenheit der Stadtmusikanten, die, dem Märchen zufolge, ein paar Räuber vertrieben und dann auf einem Bauernhof an der Hexentreppe gelebt haben sollen. Der Esel fehlt, weil er sich, bewaffnet mit den Dukaten der Wegelagerer, feige aus dem Staub gemacht hatte.

„Einmal umdrehen, bitte“, wies Elke Gerbers auf das 1864 fertiggestellte Amtsgericht hin. Der Bau war entstanden, nachdem Verwaltung und Justiz Mitte des 19. Jahrhunderts getrennt worden waren. Die markanten Rotstein-Fassaden des Justizgebäudes und des angrenzenden Gefängnisses blieben bis heute unangetastet und sollen auch zukünftig in der jetzigen Form erhalten bleiben. Kochtöpfe und Pfannen, Hüte und Pelze, Kleider und Anzüge, Fleisch und Wurstwaren waren wenig später in der Obernstraße erhältlich, denn mittlerweile reihte sich dort ein Geschäft an das andere. Wo auf der gegenüberliegenden Straßenseite derzeit Medikamente verkauft werden, hatte Schuhmacher Tiedemann 1785 ein Bauernhaus errichten lassen, dessen Diele zum Warteraum für diejenigen wurde, die ein Anliegen beim Gericht hatten. Eine Schankerlaubnis bildete später die Grundlage für ein Gastgewerbe, aus dem letztendlich das Hotel Stadt Bremen hervorging.

Bewegte Historien

Ebenso bewegt verlief auch die Geschichte der Alten Feuerwache. Ursprünglich als Stallgebäude für den Amtmann errichtet, tummelten sich auf dem dazugehörigen Grundstück bald Kühe, Schweine und Pferde. Später beherbergte der Fachwerkbau die örtliche Feuerwehr, die Stadtbibliothek und zuletzt eine Gaststätte. Visavis macht auch das Pforthaus durch eine wechselvolle Historie auf sich aufmerksam. 1789 im Ganzstein auf dem Geestrücken erbaut, erfolgte 1835 die Aufstockung in Fachwerk. Hier wurde der mutmaßliche Dieb Wendeburg gefoltert, bevor das schmucke Gebäude 1873 in den Besitz des Gastwirts Franz Marschhausen gelangte.

Bianca Engberts hat Kindheit und Jugend in der Meislahnstraße verbracht. Heute lebt sie in Nürnberg und ist zu Besuch in der Weserstadt, in der sie einst ihr Abitur ablegte. Schon immer habe sie großes Interesse an der Geschichte ihrer Heimat gehabt, begründete Engberts ihre Freude an dem Rundgang, der in seinem Verlauf noch mit so mancher Überraschung für Augen und Ohren aufwarten konnte. Auch Renate Thiede, seit 1978 in Achim zu Hause, hatte Spaß an den Erinnerungen der „Gesine“, die im weiteren Verlauf des Abends nicht müde wurde, aus ihrem Leben und von längst vergangenen Zeiten zu berichten. „Nicht jedes Detail wird Ihnen in Erinnerung bleiben“, mutmaßte Gerbers, sie hoffe jedoch darauf, dass der Abend insgesamt Freude bereitet habe und das eine oder andere Detail als liebenswerte Eigenheit der Stadt unvergessen bliebe.