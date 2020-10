Uwe Ciesla blieb auch in diesem Jahr den Eißeler Apfeltagen treu und verkaufte seinen selbst produzierten Apfelsaft. Durch die Corona-Pandemie musste aber auch er Abstriche machen. (Focke Strangmann)

Nicht zu vergleichen mit den anderen seit 1997 ausgerichteten Apfeltagen der Mosterei Finkenburg war am Feiertag die Veranstaltung zu Corona-Zeiten. Es gab am Sonnabend nur zwei Stände vor dem großen Hof-Eingang. An einem konnten Apfelsorten bestaunt und probiert werden, an einem anderen standen unterschiedliche Säfte zur Verkostung und zum Verkauf bereit.

Den Apfel-Probierstand betreute mit Theis Ellerbrake ein FSJler aus Sottrum, der eigentlich seinen Freiwilligendienst beim Verlag Överblick absolviert und auf der Finkenburg aushilft. „Es ist das allererste Mal, dass ich mit Äpfeln zu tun habe“, gestand der junge Mann, der jedoch selbst gerne dieses Obst isst. Lang war die Reihe mit den Ausstellungskisten. Angefangen bei Jonathan, einer Sorte, die aus den USA kommt und um 1800 aus dem Samen „Esopus Spitzenberg“ gezogen wurde. Beim Probieren konnte festgestellt werden, dass es ein mildsüßer Tafelapfel ist, der seine Genussreife zwischen November und April erreicht.

Durch seine kräftige Farbe fiel der Danziger Kantapfel besonders auf. Synonyme sind Roter Kardinal und Schwäbischer Rosenapfel. Er ist eine frostharte Streuobstsorte, die für raue Lagen der Mittelgebirge geeignet ist. Auf feinsäuberlich eingeschweißten Schildern waren diese Informationen zu lesen.

Zu den 17 angebotenen Sorten zählten aber auch der Finkenwerder Prinzenapfel aus Hamburg (1860), der etwas säuerlich schmeckt, aber aromatisch ist. Der Celler Dickstiel ist ein kleiner zitronengelber Apfel, der auf der Sonnenseite vielfarbig gestreift von grün bis orangerot bis silbrig grau ausfällt.

Am Saftstand ließ Alfred Schaub, der früher in der Nähe wohnte und nunmehr in Barnstorf lebt, Säfte in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen probieren und verkaufte diese meist kistenweise. So auch an Lena Wiesch und Felix Lehmkuhl, zu deren Familie die kleine Ella gehört. Das kleine Mädchen hielt einen Plastikbecher bereit und probierte erst einmal den Apfelsaft. „Wir wollten eigentlich nur Saft kaufen, doch auf der Homepage hatten wir gelesen, dass auch Apfeltag ist. Da mussten wir erst recht kommen. Obwohl er nur klein ausfällt, ist er gemütlich. Natürlich kann auch Ella einiges angucken und probieren“, erklärte die Verdenerin Lena Wiesch. Gleich zwölf Kisten verstaute die Familie im Kofferraum. Sie sind nicht nur für uns, sondern auch für Oma und Opa“, sagte die Mutter.

Es waren viel weniger Autos als bei den Apfeltagen üblich, die an den Wegen und auf dem angrenzenden Acker abgestellt wurden. Auch das Treiben an den beiden Ständen hielt sich in Grenzen, wenngleich es ständig Lauf-Kundschaft mit Masken und dem nötigen Abstand gab. Eigentlich ist für die Finkenburg der 3. Oktober ein Tag, an dem die Besucher Schlange stehen. Was Ende der 1990er-Jahre auf der Diele des Hofs begann, hatte sich nämlich zu einem großen Event mit zusätzlichen Ständen im Außenbereich entwickelt. Da wurde schon Öl von der Wesermühle verkauft, benannten Experten Apfelsorten oder hielt der Obstbauer Eckart Brandt Vorträge und verkaufte der Rieder Jürgen Rickens Nisthilfen und Insektenhotels. Von alledem war 2020 nichts zu sehen und nicht erlaubt. Auch gab es weder Kaffee noch Kuchen.

„Wir waren halt am überlegen, wie wir damit umgehen. Wir hätten alles komplett auf den Kopf stellen müssen“, sagte Uwe Ciesla, einer der Bewohner der Finkenburg, „wir hätten den Apfeltag auch komplett absagen können.“ Doch da dachten die Betreiber an die vielen Leute, die die Traditionsveranstaltung immer wieder genutzt hatten. Schließlich entschied man sich dafür, selbst etwas ohne externe Stände zu machen. „Eben Open Air. Ein Vorteil für die Besucher ist, dass sie dichter an den Hof heranfahren können“, fand Ciesla etwas Positives bei der Veranstaltung in abgespeckter Form. Und die Produktionsstätten wurden auf Wunsch auch gezeigt, aber nicht wie sonst in Gruppen, sondern mit Einzelgesprächen. Ein Blick auf die Keramikangebote von Silvia Flamisch war ebenfalls gestattet. Es war eben alles klein, aber fein.