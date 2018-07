Haben großen Anteil daran, dass die Ausstellung in Fischerhude zu sehen ist: Wolfgang Klee (links) hat einige der Bilder damals selbst gemacht und Hans Blanken ist für das Ortsarchiv verantwortlich. (Björn Hake)

Fischerhude. Es ist ein Blick in eine völlig andere Welt, die sich den Besuchern des Wümmeraums im Buthmanns Hof in Fischerhude seit eineinhalb Wochen bietet. Dabei sind die Fotos, die dort unter dem Titel "Augenblicke in Fischerhude" präsentiert werden, und den Beobachter wahlweise in fast vergessene oder noch gar nicht miterlebte Zeiten führen, eigentlich gar nicht so alt. Sie stammen größtenteils aus dem Zeitraum von Mitte der 1960er- bis Ende der 1970er-Jahre. Doch was sich in diesen etwa 50 bis 60 Jahren alles im Dorfleben verändert hat, das ist gewaltig und auf den Schwarz-Weiß-Fotografien festgehalten. Da wären die harten Anstrengungen bei der landwirtschaftlichen Arbeit, dem Handwerk oder der Milchwirtschaft. Ein vergleichsweise zu heute mühsames Leben, das sich auch in den Porträtbildern der damaligen Bewohner Fischerhudes widerspiegelt.

Die ausgestellten Fotos stammen aus dem Ortsarchiv Fischerhude, welches nur einen Raum weiter beheimatet ist. Und die Auswahl sei gar nicht so einfach gewesen, wie Archivleiter Hans Blanken berichtet. "Wir mussten schon stark reduzieren." Schließlich umfasse das Bildarchiv inzwischen mehr als 2000 historische Aufnahmen aus Fischerhude. Zusammengekommen insbesondere auch dadurch, dass die Stiftung Heimathaus Irmintraut, die auch Veranstalter der Ausstellung ist, den fotografischen Nachlass von Klaus Rohmeyer aufgekauft hat, der 2013 verstorben ist.

Der 1929 geborene Fischerhuder hatte als Fotograf das Leben in Fischerhude über Jahrzehnte für die Nachwelt festgehalten. Nicht verwunderlich, dass die meisten der nun im Wümmeraum präsentierten Bilder auch aus dem Nachlass von Rohmeyer stammen. Der zweite größere Teil sind Aufnahmen von Wolfgang Klee, der sich ebenso wie Blanken auch selbst auf einem ausgestellten Foto wiedergefunden hat. Der Fischerhuder Hobbyfotograf hat, wenn er denn die Zeit hatte, bis etwa 1975 alltägliche Szenen im Dorf aufgenommen, unter anderem bei der Kartoffelernte oder dem Melken der Kühe.

Doch die Ausstellung zeigt nicht nur die harten körperlichen Anstrengungen im seinerzeit noch sehr stark landwirtschaftlich geprägten Fischerhude, sondern auch die gesellige Seite. "Es fand sich immer Zeit für einen Schnack am Rande und Neuigkeiten machten schnell die Runde durchs Dorf. Dies war die Würze, die dazu gehörte und das Dorfleben prägte", heißt es in der Beschreibung von "Augenblicke in Fischerhude". Und so zeigt die Ausstellung auch Schnappschüsse von gesellschaftlichen Anlässen und erzählt Geschichten über einige Dorfbewohner.

Die fotografische Reise in die Nachkriegszeit Fischerhudes kann noch bis Ende März 2019 besucht werden. Die Öffnungszeiten sind im Sommer dienstags bis sonnabends von 14.30 bis 17.30 Uhr und sonntags von 11.30 bis 17 Uhr. In den Wintermonaten öffnet die Ausstellung jeweils eine halbe Stunde früher und schließt auch 30 Minuten früher. Infos und Kontakt außerhalb der Öffnungszeiten unter 01 51 / 72 71 27 82.

Begleitend sind in den kommenden Monaten auch einige Veranstaltungen geplant. Führungen durch die Ausstellungen sind für Sonnabend, 18. August, mit Hans Blanken (auf Plattdeutsch) und für Sonnabend, 10. November, mit Jochen Bertzbach jeweils ab 16 Uhr geplant. Neben Blanken und Bertzbach sind Susanne Stuwe-Thiel, Manfred Ringmann und Uwe Bölts vom Team "Wümmeraum" die Köpfe hinter der Ausstellung. Ein 1954 von Gertrud Schloen gedrehter Film über Fischerhude soll am Freitag, 19. Oktober, ab 19 Uhr im Saal von Buthmanns Hof gezeigt werden. "Den Film haben wir dafür digitalisieren lassen", erklärt Blanken. Außerdem finden im kommenden Jahr im Rahmen der Ausstellung noch zwei Klönabende auf dem Flett im Heimathaus statt. Am Freitag, 25. Januar, geht es um die "Pooljagd". Fischerhuder Anekdoten stehen am Freitag, 15. Februar, im Mittelpunkt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.