Das Jahr 2019 neigt sich so langsam dem Ende, kurz vor dem Jahreswechsel wird es in Langwedel aber noch einmal musikalisch. Denn mit Yuly Allende und ihrer Band Crisol wird es am Sonntag, 29. Dezember, ab 20 Uhr rhythmische Musik aus Südamerika, der Karibik und Spanien auf der Bühne im Rathaus Langwedel zu hören geben. Der veranstaltende Langwedeler Kulturverein blickt mit diesem Abschlusskonzert auf ein ereignisreiches Jahr zurück – und auch 2020 soll nicht minder aufregend werden. Zumindest verspricht das das neue Programm des Kulturvereins, in dem von Figurentheater bis Kabarett und von Lesungen bis Konzerten einiges geboten wird.

Los geht es laut Programm bereits am 5. Januar. Im Rahmen der Kinderkulturreihe wird das Figurentheater „Die kleine Raupe“ gezeigt. Beginn im Rathaussaal ist um 15 Uhr. Mit der Vorführung des Films „Fahrenheit 451“ folgt am 18. Januar, 16 Uhr, im Häuslingshaus noch eine zweite Veranstaltung.

Kunsthandwerkermarkt im Rathaus

Im Februar geht es munter weiter. Einen Vortrag zum Thema „Wie lebten die Herrenkämper vor 250 Jahren?“ gibt es am 22. Februar um 15.30 Uhr im Häuslingshaus zu hören. Am selben Wochenende, 22. und 23. Februar, steht dann im Rathaussaal der Kunsthandwerkermarkt auf dem Programm. Für Kinder gibt es auch im März wieder etwas zu sehen. Im Rahmen der Kinderkulturreihe gibt es am 1. März um 15 Uhr Figurentheater mit dem Ekke Neckepen-Theater. Gezeigt wird „Ein Pinguin namens Lindberg“.

Im März gibt es dann auch noch prominenten Besuch aus Riede. Zu Gast ist der Kabarettist und Musiker Pago Balke, der zusammen mit Gerhardt Strengert am 20. März, 20 Uhr, im Rathaussaal sein Programm „Amouröse, seriöse, böse Liebeslieder“ aufführt.

Musikalisch geht es auch im April weiter. Am 18. dieses Monats gastiert die Band „Die Blindfische“ im Rathaussaal. Ab 15 Uhr gibt es dann Rockmusik für Kinder und Junggebliebene. Am 1. Mai folgt dann das traditionelle Maibaumaufstellen am Häuslingshaus. Im Juni besucht Dirk Langer alias „Nagelritz“ das Rathaus. Der Musiker und Kabarettist hat sein Programm „Expedition Mond“ im Gepäck und tritt am 6. Juni, 20 Uhr, auf. Zudem gibt es am 9. Juni einen Vortrag zum Thema „Leben und Werk Chr. Findorf und der Herrenkamp“ zu hören. Beginn im Häuslingshaus ist um 19.30 Uhr. Im selben Monat gibt es im Häuslingshaus unter anderem am 28. Juni noch ein maritimes Sommerfest.

Vorträge und Lesungen

Der August startet mit einem Vortrag mit dem Titel „Was soll das mit den Quanten?“. Gehalten wird er von Dr. Wolfgang Ernst und er soll Einblicke in die Welt im Kleinen geben. Treffpunkt am 2. August ist um 16 Uhr im Häuslingshaus. Im September beteiligt sich das Häuslingshaus am Tag des offenen Denkmals. Am 13. September kann es in der Zeit von 11 bis 17 Uhr besucht werden.

Ihno Tjark Folkerts wird am 17. Oktober nach Langwedel kommen. Er gastiert mit seinem Programm um 20 Uhr im Rathaus oder im Häuslingshaus (der Ort steht bisher noch nicht fest). Geplant ist in diesem Monat außerdem auch noch eine Lesung, der Autor soll zu einem späteren Zeitpunkt noch bekannt gegeben werden.

Im November kommen dann die Kunsthandwerker erneut groß raus. Der Rathaussaal wird beim Kunsthandwerkermarkt am 7. und 8. November wieder zur Fundgrube für diejenigen, die Freude an selbst gemachten Dingen haben. Neben einem Bücherflohmarkt wird es in diesem Monat außerdem noch ein Konzert geben. "Liedervielfalt der Kulturen zur Weihnachtszeit" heißt es am 28. November, wenn ab 20 Uhr Sibylle Kynast & Band im Rathaussaal auftreten. Und auch zum Jahresabschluss wird es noch einmal musikalisch. Am 29. Dezember gastiert Nicolai Thein ab 20 Uhr im Rathaussaal.

Der Langwedeler Kulturverein hat somit auch für 2020 wieder ein umfassendes Programm auf die Beine gestellt. Weitere Informationen zu den Terminen werden auch online unter www.langwedelerkulturverein.de veröffentlicht.