Philipp Hedemann hat viele Länder dieser Welt. Hier ist er mit seiner Kamera in Freetown (Sierra Leone) unterwegs. (Bex Singleton)

Philipp Hedemann: Meine Eltern wohnen in Oyten und ich in Berlin. Ich besuche sie regelmäßig. Es ist jetzt nicht so etwas Besonderes.

Ich habe als Schülerpraktikant beim Achimer Kurier angefangen und hatte dann während meines Studiums ein Stipendium, das es mir ermöglicht hat, ein studienbegleitendes Volontariat bei der „Passau Neuen Presse“ zu machen. Ich denke, dass der Lokaljournalismus die beste Schule für jede Form von Journalismus ist. Auch in Berlin schreibe ich ab und zu noch lokaljournalistische Geschichten. Aber meistens bin ich für Reportagen in Entwicklungs- und Schwellenländern und Kriegs- und Krisenregionen unterwegs. Und ich genieße es, dass ich durch meine Arbeit viel von der Welt sehen kann.

Aus Neugierde. Ich bin ziemlich schnell gelangweilt. Aber Journalismus halte ich auch über 20 Jahre nach meinen ersten Zeilen für den Achimer Kurier für einen der spannendsten Berufe der Welt. Er ermöglicht es mir, in viele Dinge reinzuschnuppern und viele interessante Menschen kennenzulernen. Einen meiner ersten Artikel für den Achimer Kurier habe ich über den Fischbestand im Oyter See geschrieben. Davor hatte ich mich dafür nie interessiert, aber als ich mich damit beschäftigen musste, fand ich es spannend.

Ich war vor zwei Jahren in der Zentralafrikanischen Republik, einem Bürgerkriegsland in der Mitte Afrikas. Dort gab es ein Skandal um von Blauhelmen und französischen Soldaten missbrauchte Kinder, der das gesamte System der UN-Friedenseinsätze erschütterte. Nach einer aufwendigen und gefährlichen Recherche ist es mir als erstem Journalisten gelungen, mit einem der Opfer zu sprechen. Es war ein geistig behindertes Mädchen, das von einem weißen französischen Soldaten vergewaltigt und geschwängert worden war. Sie war durch das offensichtlich aus einer Vergewaltigung hervorgegangene Kind total stigmatisiert und völlig überfordert. Ich habe mit dem Mädchen nur mit Hilfe der Mutter und einer Psychologin sprechen können. Ich fand es wichtig, ihm eine Stimme zu geben.

Sehr kalt! Ich wollte eine Reportage über den Superstar der Aidsheiler in Äthiopien machen. Es sind überwiegend christliche Geistliche, die mit geheiligtem Wasser angeblich alle Krankheiten heilen können – auch Aids. Dieser Superstar wohnt auf einem Berg am Rande der Hauptstadt Addis Abeba. Als ich über ihn schreiben wollte, hat er gemerkt, dass ich nicht als Patient komme und etwas skeptisch bin. Als Voraussetzung für meine Recherche sollte ich mich von ihm taufen lassen. Diese Taufen mit geheiligtem Wasser finden im Morgengrauen auf 3000 Meter Höhe statt. Das Wasser und die Luft haben da eine Temperatur von ungefähr sechs bis acht Grad. Man zieht sich bis auf die Unterhose aus und wird dann mit Wasser überschüttet. Man darf sich auch nicht abtrocknen, weil das heilige Wasser auf der Haut trocknen muss.

Ich berichte viel über das Thema Flucht und Migration. Mein bisher schlimmstes Interview habe ich mit einem irakischen Vater geführt. In der Nacht zuvor sind bei der Überfahrt aus der Türkei nach Griechenland seine beiden jüngsten Kinder in seinen Armen ertrunken. Er wohnt jetzt mit seinen beiden überlebenden Kindern in Chemnitz. Dort habe ich die Familie neulich besucht. Ich denke oft, dass ich wahnsinniges Glück habe, in Deutschland geboren zu sein und nicht vor Krieg, Hunger oder Perspektivlosigkeit fliehen zu müssen.

Seit Ausbruch des Krieges war ich das zweite Mal dort. Diesmal ging es um den Ausbau des Katastrophenschutzes. Aus den umkämpften Gebieten sind sehr viele Leute in die unter Kontrolle der ukrainischen Regierung stehenden Regionen geflohen und die Feuerwehren, die auch für die Entschärfung von Bomben, Minen und Munition zuständig sind, sind ziemlich überfordert. Außerdem habe ich mir noch angeguckt, wie kriegstraumatisierte und behinderte Kinder mit Hunden therapiert werden.

Das Buch habe ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen des Korrespondentennetzwerkes Weltreporter geschrieben. Wir berichten darin, wie Flucht und Migration die ganze Welt verändern. Zusammen mit einer syrische Lehrerin, die ich vor drei Jahren bei meinen Recherchen auf der Balkanroute kennengelernt habe, habe ich das Vorwort geschrieben. Darin geht es um Ameenas Leben in Syrien vor und während des Krieges und ihre Flucht nach Deutschland. Außerdem berichte ich im Buch über den irakischen Vater, der auf der Flucht seine beiden jüngsten Kinder verlor. In einem weiteren Kapitel schreibe ich über Yordanos, eine junge Eritreerin, die ich 2011 in einem Flüchtlingslager in Äthiopien kennengelernt habe. Sie floh vor dem umbefristeten Militärdienst in ihrer Heimat und lebt mittlerweile in der Schweiz.

Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie die Situation in Oyten ist und wie viele Geflüchtete dort untergekommen sind. Bei meinen Recherchen und Lesungen habe ich aber immer wieder festgestellt, wie wenig die Schüler, die in Deutschland geboren wurden und die, die hierin geflohen sind, übereinander wissen. Damit Integration gelingen kann, muss sich das ändern. Dazu möchte ich beitragen. Ich glaube, je jünger die Leute sind, desto weniger gefährdet sind sie, rassistisch zu denken. Und wenn sie durch meine Berichte erfahren, dass die Geflüchteten Menschen wie sie sind, die nur das Pech hatten, woanders geboren worden zu sein, wird es noch unwahrscheinlicher, dass sie ausländerfeindlich denken. Das hoffe und glaube ich zumindest.

Ende Dezember ziehe ich nach New York. Dann werde ich von dort berichten. Ich werde aber auch weiterhin in Schwellen- und Entwicklungsländern recherchieren.

Das Gespräch führte Ivonne Wüsthof.

Zur Person

Philipp Hedemann

lebt und arbeitet seit Juli 2013 in Berlin als freier Journalist. Er stammt aus Oyten und legte Ende der 1990er-Jahre sein Abitur am Cato Bontjes van Beek-Gymnasium in Achim ab. Er studierte in Passau und volontierte unter anderem bei der Passauer Neuen Presse, der N24-Parlamentsredaktion und beim Springer Auslandsdienst in London. Für seine Reportagen ist der weltweit unterwegs, besonders in Afrika. Dort lebte er drei Jahre in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba.