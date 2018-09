Die Wiedhooper Piraten hatten sich nicht verkleidet, um Angst und Schrecken zu verbreiten, sondern um für fröhliche und ausgelassene Stimmung zu sorgen. (Fotos: Björn Hake)

Wummernde Bässe und knatternde Motoren. Auf Anhieb ließ sich die Anzahl der Gefährte, die sich am Sonnabendmittag auf einer Wiese zur Rundfahrt durch den Ort bereit machte, nicht ermitteln. In lockerer Folge reihten sich Klosterbewohner, Diesel-Gegner und Mexikaner in den Tross ein, der sich ab 13 Uhr durch Etelsen schlängelte. Vorbei an herbstlich geschmückten Vorgärten, in denen Familien und Freunde mit Kaffee und Kuchen oder aber auch einem Bierchen in der Hand dem Einfallsreichtum der Feiernden ausdauernd Beifall zollten.

Angeführt wurde der bunte Festumzug von Lea Aldag und Jonas Donatius, die in diesem Jahr als Erntepaar fungierten. Auch ganz vorn dabei: Günther Binder, langjähriges Mitglied im Organisationsteam und nach eigenen Worten seit vergangenem Mittwoch fast unentwegt im Dienst. Den Aufbau des Festzeltes habe er maßgeblich mitbetreut, für Strom gesorgt und mit den Schaustellern verhandelt, erklärte der 72-Jährige. Waffeln werde es geben und ein Karussell für die Kleinen. Seit etwa 20 Jahren mache er den Job, ein Stopp-Schild an dem mit Ernteschmuck versehenen Fahrrad wies auf seine Funktion als Organisator hin.

Nach der Anzahl der Wagen befragt, wollte sich Binder nicht festlegen. „Wir haben es mit den Anmeldungen nicht so genau genommen, warten einfach, was da so kommt. Prämiert wird nichts und niemand, Spaß und Zusammengehörigkeitsgefühl sollen im Vordergrund stehen“. Martin Beckmann, Pastor zu Etelsen und Sprecher der Vorbereitungsgruppe, unterstrich die Worte seines Vorredners. „Natürlich mussten sich die Teilnehmer schriftlich verpflichten, gewisse Regeln einzuhalten. „Das war’s dann aber auch schon“, bekräftigte der Geistliche den lockeren Ton, unter dem das Fest seinen Lauf nehmen sollte. Seit Mai indes liefen die Planungen; zweimal vor den Sommerferien und zweimal danach habe man sich getroffen.

Schwarze Lok bahnt sich ihren Weg

Stinkend und zischend bahnte sich derweil eine schwarze Lok mit Anhänger ihren Weg über die Wiese Am Berkelsmoor. Stolzer Erbauer: Peter Santner aus Grasberg. Ein Aufsitzmäher bilde den Unterbau der Lok, beschrieb der Hobby-Bastler die Basis für das pechschwarze Gebilde, aus dem dichter Qualm in den bedeckten Himmel stieg. Im „Bürger-Abteil“, einem ehemals simplen Pkw-Anhänger, hätten etwa zehn Personen Platz. Diesel ginge ja gar nicht mehr, rechtfertigte er lachend den attraktiven Eigenbau, der womöglich mit Schlimmerem betrieben wurde. Auch in den vergangenen Jahren sei er stets mit besonderen Kreationen vor Ort gewesen, ließ Santner die Umstehenden wissen. Auch als Notarzt habe er schon fungiert und blutroten Korn im Köfferchen gehabt. Auch die Reitgemeinschaft der zu Langwedel gehörenden Ortschaft hatte sich Gedanken um ein Motto für das diesjährige Erntefest gemacht; ein Kloster mit Pfaffen und Nonnen sollte es richten. Die Kulisse stilgerecht, die Roben prächtig – alles authentisch und gut, wenn auch die Nonne mit einem weinenden Baby auf dem Arm nicht so recht ins Konzept passen wollte. Dafür machte eine Gruppe Mexikaner, stilecht gewandet, über den Tag eine „buena figura“ und gedachte ihrer Vorfahren mit viel Respekt.

Nicht weniger einfallsreich: der Wagen des 115 Mitglieder zählenden Dorfvereins. Die Mühle „Jan Wind“ von 1871 als Zeichen der Verbundenheit, zierte ein Konstrukt, das insgesamt knapp zehn Meter lang ist und mit betagten und längst ausgemusterten Pennäler-Stühlen zum Mitfahren einlud. „Steig ein beim Dorfverein“ – lautete die Devise, die einem fast überall zu verzeichnenden Mitgliederschwund entgegenwirken sollte.

Robert Nannen und Malte von Gierke hatten die Idee und waren maßgeblich an deren Umsetzung beteiligt. Körbe voller Bonbons standen im Übrigen bereit, um den Bürgern den Einstieg ins Vereinsleben zu versüßen. Festklopfen ließen sich eventuelle Neuzugänge bei Bratwurst, Bier und Wein auf dem Dorfland, wo bis spät in die Nacht hinein ausgelassen getanzt und gefeiert wurde.