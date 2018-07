Beim Frühschoppen am Erbhof in Thedinghausen bekamen die Musiker aus Riede unter anderem Verstärkung aus Frankreich. (Björn Hake)

Thedinghausen. Geschenke brachten einmal nicht die Gäste mit, sondern verteilte am späten Sonntagvormittag der Jubilar selbst. Mit einem Strauß bunter Melodien verwöhnte das Musikkorps des MTV Riede – verstärkt durch Klosterbläser aus Heiligenrode und weitere Instrumentalisten aus Bremen-Huchting – die zahlreichen Zuhörer unter den hohen Bäumen im Garten des Thedinghauser Erbhofs. Eine internationale Note verlieh der Veranstaltung die französische Musikgruppe „Musique Sainte Cécile“, mit der die Rieder eine 30-jährige Partnerschaft pflegen.

Eingeladen hatte zu diesem musikalischen Frühschoppen der Förderkreis Erbhof mit seinem Vorsitzenden Gerd Schröder. „Man muss sich nicht verstehen, aber man kann gemeinsam spielen“, sagte er. Der Musikzug habe in den 40 Jahren seines Bestehens in Riede und der weiten Umgebung viel Freude bereitet, lobte der ehemalige Bürgermeister der Samtgemeinde Thedinghausen.

Beim gemeinsamen Konzert der Rieder – sie sind 1978 aus dem 1924 gegründeten Spielmanns- und Fanfarenzug hervorgegangen – mit der Musikgruppe aus Neuvy en Champagne in der Nähe von Le Mans waren romantische Walzer, stramme Märsche und schmissige Evergreens sowie bekannte Filmmelodien ebenso zu hören wie traditionelle Polkas.

Mit der böhmischen Cecilka-Polka „Auf der Vogelwiese“ von Josef Poncar, wie sie einst Ernst Mosch mit seinen Original Egerländern präsentiert hat, brachte das Musikkorps unter Leitung von Jörg Warrelmann die Besucher in die richtige Stimmung für dieses Frühkonzert. Die Franzosen antworteten mit einer ganz anderen Stilrichtung, indem sie die Musik der Serie „Game of Thrones“ von Ramin Djawadi interpretierten.

Klassiker und Modernes

Das Musikprogramm sorgte nicht nur durch die wechselnden Auftritte der beiden Musikgruppen für Unterschiede, sondern auch durch die verschiedenen Genres. Da waren von den Gastgebern verträumte Melodien, die in die Welt von Sonne, Strand und Pina Colada entführten, zu hören. Der 1997 von Norbert Gälle komponierte „Böhmische Traum“, die „Dampflok-Polka“ von Martin Imhof und die Amsel-Polka des tschechischen Komponisten Jaromir Vejvoda gehörten aber ebenfalls dazu. Zwischendurch hieß es „Schiff ahoi“, doch es gab auf der internationalen Bühne auch französische Grüße von den deutschen Bläsern – so wie „Les Champs Elysees“ in Anlehnung an die Prachtstraße in Paris und „Pour un flirt“ von Michel Delpech.

„Als ganz etwas Besonderes“ kündigte Jörg Warrelmann, der nicht nur dirigierte, sondern auch durchs Programm führte, den Kaiserwalzer an. Diesen Klassiker von Johann Strauß haben die Franzosen in ihrem Repertoire für längere Konzerte und ließen ihn in Thedinghausen erklingen. „Thousand years“ aus Twilight, „Ain’t no sunshine“ von Bill Withers, den Song „Don’t stop me now“ von Queen, aber auch Medleys mit Disney-Melodien zum Beispiel aus den Musicals „Die Schöne und das Biest“ und „König der Löwen“ sowie Musik von „Coldplay“ rundeten die Musikpalette der Gruppe „Musique Sainte Cécile“ ab.

Die Rieder traten übrigens nicht das erste Mal auf dem Erbhof-Areal auf. Bereits 2016 hatten sie beim Abschluss des Gartenkultur Musikfestivals aufgespielt und viele neue Freunde und Liebhaber ihrer Musik gewonnen. Die Partner aus dem Nachbarland – für fünf Tage weilen die 38 Franzosen noch bis Mittwoch in der Gemeinde Riede – traten hingegen an diesem Ort erstmals auf.

Die Musik stand beim Besuch der Franzosen zwar im Mittelpunkt, doch es gab auch ein buntes Rahmenprogramm unter anderem mit Bremen- und Hamburg-Besuch, der Besichtigung der Rieder Kirche mit den Fresco-Malereien sowie einer Kanufahrt auf der Hunte. Eigentlich finden die Treffen – abwechselnd in Riede oder Neuvy en Champagne – alle drei Jahre statt. Nunmehr wurde jedoch eine Ausnahme aufgrund der beiden runden Geburtstage gemacht, wie es MTV-Spartenleiter Harald Knake formulierte.