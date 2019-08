Leonard Fechter und seine Schwester Franziska sind in diesem Jahr schon zum zweiten Mal beim Summer Tech Camp dabei. Statt Sneaker standen jetzt jedoch Flip Flops und Slides im Vordergrund. (Björn Hake)

Bei Desma herrscht Chaos. Kreatives Chaos, wie beim genaueren Hinsehen schnell klar wird. Eifrig wird mit Schere und Klebstoff hantiert. Auf den Tischen stapeln sich Stoffproben, Reißverschlüsse, Schnürsenkel, Zeichnungen und natürlich vor allem eines: Schuhe – genauer gesagt Flip Flops und Slides (Badelatschen). Um die dreht sich nämlich beim diesjährigen Summer Tech Camp alles. Vier Tage lang haben die 15 Teilnehmer der besonderen Ferienspaßaktion die Möglichkeit, einen Einblick in Produktion, Design und Marketing der Schuhe zu bekommen und auch ihr ganz persönliches Modell zu entwerfen. Am Sonnabend steht dann die Präsentation vor einer Jury auf dem Programm.

„Wir haben am Mittwoch mit einem Besuch beim Schuhhersteller Lloyd begonnen“, erzählt Anna Kuschel, Mitarbeiterin in der Abteilung Technologiemanagement bei Desma. Anschließend gab es einen kleinen Workshop, bei dem Designerinnen des Schuhherstellers den Jugendlichen einen Einblick gaben, wie sie arbeiten und wie sie auf ihre Ideen kommen. „Ich fand es spannend zu hören, dass sie im Grunde ganz alltägliche Dinge wie Instagram und Co. nutzen, um neue Ideen zu entwickeln“, sagt Franziska Fechter. Die 18-Jährige war schon im vergangenen Jahr dabei, als es beim Summer Tech Camp darum ging, den eigenen Sneaker zu entwerfen. „Das hat einfach so viel Spaß gemacht, dass ich in diesem Jahr noch einmal teilnehmen wollte“, sagt sie. Auch ihr Bruder, der 16-jährige Leonard, ist ein solcher „Wiederholungstäter“.

Einfach mal ausprobieren

Die Ideen für ihren ganz persönlichen Flip Flop oder Slide haben die Jungen und Mädchen zunächst auf einem Blatt Papier verewigt. „Im Grunde konnten wir alles machen, was uns in den Sinn kommt“, sagt Franziska. Bei ihr ist es ein Slide mit Strasssteinen und Schleifen. Ihr Bruder setzt indes auf silberne, blaue und goldene Kugeln, die den Schuh fast schon pompös erscheinen lassen. „Ich wollte einfach mal etwas ganz anderes ausprobieren“, erklärt er.

Einen Tisch weiter steht indes eher das Thema Nachhaltigkeit im Fokus. „Wir haben gemeinsam in der Gruppe überlegt, welches Material man nutzen kann, um die Umwelt möglichst wenig zu belasten, und sind dann auf Bambus gekommen“, sagt Nick Nederstigt. Diesen Ansatz will der 17-Jährige auch beim Design seiner Flip Flops verfolgen. „Es soll ein Modell werden für Kunden, die sich für Umweltschutz interessieren“ erklärt er.

Auch auf Vermarktung kommt es an

Denn beim Summer Tech Camp steht schließlich auch das Thema Marketing im Fokus. „Die Jugendlichen sollen sich Gedanken machen, wie der optimale Schuh aussieht, aber auch, wie und an wen man diesen am besten verkaufen kann“, sagt Kuschel. Denn genau das müssen die Teilnehmer – zumindest theoretisch – am Ende der vier Tage auch machen. Zunächst sollen aus allen Vorschlägen drei Modelle ausgewählt werden. Diese werden dann jeweils von einer Gruppe zusammen mit einem passenden Geschäftsmodell am Sonnabend vor einer Jury, zu der auch Bürgermeister Rainer Ditzfeld gehört, präsentiert. Darüber hinaus sollen die Jugendlichen auch sich selbst bei einem kurzen Pitch im Aufzug präsentieren.

„Das Camp soll dazu diesen, dass die Teilnehmer sich ausprobieren können und herausfinden, was ihnen Spaß macht und vielleicht auch, was sie gar nicht interessiert“, sagt Kuschel. „Mit dieser Erkenntnis können die jungen Menschen dann ganz anders an die Berufsvorbereitung herangehen.“ Dass dieses Konzept offenbar funktioniert, hat die Erfahrung aus dem vergangenen Jahr gezeigt. Einige der Teilnehmer haben im Anschluss nämlich bereits ein Praktikum bei Desma gemacht, eine weitere Teilnehmerin wird sogar ihre Ausbildung beim Schuhmaschinenhersteller machen. „Viele Berufe sind einfach sehr abstrakt“, weiß Kuschel. „Und hier haben die Jugendlichen die Möglichkeit zu sehen, was wirklich dahinter steckt.“