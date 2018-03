Hübsch anzusehen und lecker: Susanne Pieper-Schinkel verkaufte ihre österlichen Pralinen im Langwedeler Rathaus. (Björn Hake)

Langwedel. Es ist wieder die Zeit der Geschenke. Zumindest in Langwedel, denn dort findet auch im Frühjahr der mittlerweile traditionell gewordene Kunsthandwerkermarkt statt. Am vergangenen Wochenende war es mal wieder so weit, und Selbstgestricktes, Selbstgemaltes und Selbstgezimmertes wurde im Rathaus Langwedel zur Schau gestellt. So lud, passend zum verkaufsoffenen Sonntag, auch das Foyer und der Ratssaal zum Bummeln und Shoppen ein. Auch dieses Mal standen die 40 Aussteller mit ihren Angeboten dicht an dicht und boten den Langwedelern und Besuchern von außerhalb einiges zum Stöbern.

Dabei durfte natürlich auch dieses Mal nicht der Stand von Holger Kalienke fehlen. „Wir sind schon von Anfang an dabei“, sagte der Mann, der zusammen mit seiner Frau ausgefallene Fruchtmarmeladen, Liköre und Säfte im Repetoire hatte, „eigentlich seit es den Kunsthandwerkermarkt hier gibt.“ Die beiden aus Schwarme achteten wieder darauf, sich mit ihren Auslagen von dem, was man sonst so im Supermarkt findet, zu unterscheiden. „Mal entwickelt man selbst ganz eigene Ideen, mal schaut man sich auch irgendwo etwas ab.“ Aber auch dieses Mal probierten die Besucher des Kunsthandwerkermarkts nur zu gern kleine Häppchen mit den komplett ohne tierische Inhaltsstoffe und Konservierungsmittel hergestellten Marmeladen.

Die Besucher konnten Andrea von Haacke dabei zugucken, wie sie kleine Taschen aus Stoff an der Nähmaschine fertigte. (Björn Hake)

Doch nicht nur das Marmeladenangebot war bunt und schmeckte den Zuschauern. „Das ist eine wirklich reichhaltige Auswahl“, sagte eine Besucherin, die nach eigenen Angaben ganz aus Celle nach Langwedel gekommen war. „Ich bin zwar aus persönlichen Gründen das erste Mal hier im Landkreis, aber das ist ein wirklich schöner Markt.“

Einmalig waren auch die Auslagen von Jenny Posner. „Ja, das sind alles Unikate.“ Die gelernte Kunsttherapeutin kam zum dritten Mal ganz aus Fehmarn her, um den Langwedelern ihr Sortiment zu präsentieren. Darunter knallbunte Ohrringe, Korken, Salz- und Pfefferstreuer, Griffe und Waschbeckensiebe. „Das sind alles Keramikarbeiten von Dingen, die man so im Haushalt findet, sonst aber nicht gestaltet vorfindet.“

Holz statt Eisen und Stahl

Aber nicht nur für das heimische Wohnzimmer war einiges geboten bei dem zweimal jährlich stattfindenden Markt. „Ich verkaufe hier vor allem Nistkästen, Vogelhäuser und Insektenbehältnisse“, erklärte Jürgen Rickens, „aber auch Garderobenhaken oder Flaschenhalter.“ Der Großteil seiner Arbeiten bestand aus Holz, oft rustikal und noch nach natürlichem Material aussehend. „Ich hatte mein ganzes Arbeitsleben schon genug mit Eisen, Stahl und Öl zu tun“, verriet der ehemalige Baumaschineningenieur. Jetzt hatte sich der Rentner handwerklich einmal an etwas Neues wagen wollen und war nun auch schon einige Male mit seinen Arbeiten auf dem langwedeler Kunsthandwerkermarkt zu Gast.

Auch einige Besucher, die sich am Wochenende auf dem Kunsthandwerkermarkt tummelten, sind bereits Dauergäste der Veranstaltung im Flecken. „Wir kommen schon seit vielen Jahren hier her“, sagten Rainer und Christel Dohn aus Dahlbrügge. „Wir haben hier bisher immer was Tolles gefunden“, sagte er, „aber irgendwann hat man schon so viel, dass man mit den Jahren weniger kauft.“ Ganz ohne, ergänzte seine Frau, ginge es dann aber doch nicht. „Zumindest ein paar tolle Postkarten oder so kann man sich immer noch mitnehmen“, sagte sie.

Auch Siegfried Ernst vom Kulturverein, Mitorganisatorin des Markts, zeigte sich mit der diesjährigen Frühjahresausgabe zufrieden. „Der Besucherandrang ist wieder enorm“, erklärte sie am Sonntag. An diesem zweiten Tag wären einige Besucher sogar schon eine halbe Stunde vor der eigentlichen Eröffnung vor der Tür gewesen. „Auch das Feedback der Aussteller ist sehr positiv, denn viele Besucher gehen nicht, ohne etwas Schönes gekauft zu haben.“