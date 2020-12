Am Landgericht in Verden wurden auch 2020 wieder die unterschiedlichsten Fälle verhandelt. (Björn Hake)

Um Vorteilsnahme eines leitenden Gemeindemitarbeiters, einen morgendlichen Raubüberfall, falsche Urnenlegungen, Störung des öffentlichen Friedens und mehr ging es am Landgericht Verden – wo einmal auch das Achimer Amtsgericht tagte. Der Achimer Kurier blickt auf einige Fälle zurück.

Messerangriff in Obdachlosenheim: Die beharrlich behauptete Notwehrlage nimmt ihm das Schwurgericht nicht ab. Es geht aber auch nicht mehr davon aus, dass der vorbestrafte 38-Jährige am 5. Mai vorigen Jahres in einer Unterkunft für Obdachlose in Oyten-Sagehorn versuchten Totschlag verübt hat. Sein heftiger Messerangriff auf einen 25-Jährigen wird als gefährliche Körperverletzung eingestuft. Weil weder der Angeklagte noch der Nebenkläger, auch kein unbeschriebenes Blatt, überzeugende Angaben gemacht haben, ließ sich das blutige Geschehen laut Gericht „nur in groben Zügen“ aufklären. Die Männer waren im Badezimmer in Streit geraten, dem dort angeblich üblichen Ort für Drogengeschäfte. Der – nicht obdachlose – Oytener wird zu vier Jahren Haft verurteilt und muss im Maßregelvollzug seine Alkoholsucht bekämpfen.

Strafbare Speziwirtschaft: Wegen Vorteilsnahme wird der frühere Bauamtsleiter des Fleckens Langwedel zu anderthalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Nach den Feststellungen der großen Wirtschaftsstrafkammer hat Frank Bethge (60) im Jahre 2015 beim Erwerb eines Grundstücks und der Errichtung einer kompletten Doppelhaushälfte einen finanziellen Vorteil von knapp 47 000 Euro erlangt. Dieser wurde ihm auf der Basis einer „Unrechtsvereinbarung“ vom Geschäftsführer einer örtlichen Baugesellschaft eingeräumt. Der 57-jährige Unternehmer erhält für seinen verhängnisvollen Freundschaftsdienst eine einjährige Bewährungsstrafe. Der gesamte Vorgang sei „weit weg von irgendeinem Kavaliersdelikt“, so Vorsitzende Richter, der auch von „Speziwirtschaft“ spricht. Den erst im September 2019 angetretenen neuen Posten beim Gemeindebauamt Dörverden musste Bethge kurz nach Prozessbeginn räumen.

Raubüberfall am frühen Morgen: Wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung werden zwei 28 Jahre alte Männer aus Ottersberg beziehungsweise Rotenburg zu Gefängnisstrafen von fast sechs und fast sieben Jahren verurteilt. Sie haben zur Überzeugung des Gerichts im Sommer 2018 den Überfall auf zwei Mitarbeiter eines Sottrumer Einkaufsmarktes verübt, die morgens gerade rund 16 000 Euro bei der Volksbank einzahlen wollten.

Mann mit Bierflasche attackiert: Nicht als versuchten Totschlag, sondern als gefährliche Körperverletzung wird der Angriff eines 21-jährigen Achimers auf einen Nichtsesshaften (45) vor dem Bremer Hauptbahnhof gewertet. Der noch als Heranwachsender geltende Angeklagte hatte dem „erheblich betrunkenen“ und ihn provozierenden Mann an einem Maiabend 2019 eine volle Bierflasche auf den Kopf geschlagen und dem zu Boden gegangenen Opfer noch ins Gesicht getreten. Aufnahmen einer Videokamera am Bahnhof sind im Prozess ein starkes Beweismittel. Eine Notwehrlage des drogen- und alkoholabhängigen Achimers verneint die Jugendkammer. Sie verhängt zweieinhalb Haft und Zwangsentzug.

Verwarnung für Bestatter: Im Prozess gegen einen ehemaligen Achimer Bestatter spricht das im großen Landgerichtssaal tagende Amtsgericht eine Verwarnung mit Strafvorhalt aus. Der 57-Jährige, der seine Berufslizenz bereits verloren hat, wird für schuldig befunden, in acht Fällen die Totenruhe gestört zu haben, indem er Urnen vertauschte und in beliebigen Gräbern beisetzte. Eine Geldstrafe von 2000 Euro muss er nur leisten, wenn er in der zweijährigen Bewährungszeit wieder straffällig werden sollte.

Niederländische Räuberpistole? An Bemühungen, den Fall aufzuklären, hat es nicht gefehlt. Letztlich kann das Landgericht aber zwei Ottersbergern (26 und 27) nicht nachweisen, dass sie im Frühjahr 2016 während einer Autofahrt schwere räuberische Erpressung verübt und einem Niederländer unter Vorhalt einer Schusswaffe 8000 Euro abgeknöpft haben. Der Mann aus Venlo hat sich in Verden trotz wiederholter Aufforderung nicht blicken lassen.

Mit Haussprengung gedroht: Er war erst 15 Tage wieder auf freiem Fuß – nach acht Monaten Untersuchungshaft – und auch nur vorläufig. Mit all dem, was der Mann dann am 24. März in Emtinghausen veranstaltete, büßte er seine kurze Freiheit sofort wieder ein, landete diesmal in der Psychiatrie und wieder vor Gericht. Dort bekommt er nun einen weiteren „Marschbefehl“. Die 20 Monate Haft wegen Störung des öffentlichen Friedens gehen mit der Anordnung des Alkoholentzugs einher. Weil der 46-Jährige betrunken war, als er mit einer Gasflasche hantierte und drohte, das Familienhaus in die Luft zu sprengen, geht das Gericht von verminderter Schuldfähigkeit aus.