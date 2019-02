Sara Dähn und Thomas Blaeschke freuen sich auf ihr erstes öffentliches Konzert im Oytener Rathaus. (Björn Hake)

Ihr musikalisches Programm „Voice over Piano“ hat Sara Dähn und Thomas Blaeschke schon über die halbe Welt geführt. Erst vor wenigen Tagen sind die Bremer aus den USA zurück gekommen, wo sie zum wiederholten Male einige Auftritte spielen durften. Wieder in der Heimat angekommen geht es für die Sängerin und den Komponisten mit den Vorbereitungen für das nächste Konzert weiter. Denn am Sonntag, 17. März, gastieren sie um 16 Uhr im Oytener Rathaus.

Es werde kein gewöhnliches Konzert werden, sagt Komponist und Entertainer Thomas Blaeschke: „Musical meets Rock and Pop – das ist quasi unser Motto.“ Auf eine Musikrichtung reduzieren lässt sich das Programm des Duos nicht. Denn ein Querschnitt durch sämtliche Genres ist nur ein Teil ihres Erfolgsrezeptes. Musical, Rock und Pop, alte Schlager oder Chansons hüllt Blaeschke an seinem E-Piano in ein neues vertontes Gewand, während Sara Dähn mit ihrer kraftvollen und ausdrucksstarken Stimme den Liedern eine neue gesangliche Note verleiht. Queen, Abba, Udo Jürgens, Lady Gaga sind nur ein Ausschnitt der Interpreten, die beide Musiker im Rathaus erklingen lassen wollen.

Gerne auch Konzerte im kleinen Kreis

Der zweite Teil ihres Erfolges, mit dem sie schon Zuschauer auf der ganzen Welt begeistert haben, ist die Nähe zum Publikum, erläutert Blaeschke: „Während Sara auf der Bühne und mitten im Publikum singen wird, werde ich bei meinen Moderationen ebenfalls das Publikum mit einbeziehen.“ Nach ihren Auftritten in den USA freut sich Dähn sichtlich über das anstehende Konzert im kleinen Kreis: „Ich mag die Abwechslung. Und so ein kleines Konzert ist einfach viel intimer, als eines mit 1500 vollbesetzten Plätzen.“

Seit 2012 treten Sara Dähn und Thomas Blaeschke schon gemeinsam auf, sowohl auf öffentlichen Veranstaltungen wie auch im privaten Kreis. Es ist nicht das erste Konzert, dass die Bremer hier im Landkreis spielen. In der Vergangenheit konnten sie bereits Zuschauer in Thedinghausen und Sottrum für ihr musikalisches Crossover begeistern und traten in Oyten bisher auf zwei privaten Veranstaltungen auf. Das Konzert im Oytener Rathaus ist ihr erstes öffentliches in der Gemeinde. Die Konzerte in der Heimat bedeuten für beide die Rückkehr zu den Wurzeln: „Auch wenn es vielleicht komisch klingt: Für uns ist jedes Konzert gleich wichtig und es hilft uns, auf dem Boden zu bleiben.“

Diese Einstellung ist für das das harmonische Duo wohl zurzeit so wichtig wie nie. Seit ihrer Gründung haben sie viele Orte und Gelegenheiten auf der Welt genutzt, um zu spielen. Auftritte im Kanzleramt und Fototermin mit Angela Merkel, vor Diplomaten in Shanghai, bei einer Veranstaltung des Sozialwerks der Bundeswehr, auf einer großen Benefizveranstaltung in den USA, vor Nato-Soldaten bei der Truppenbetreuung in Litauen oder auch bei Anlässen in Afghanistan oder Usbekistan.

Nächster Auftritt in Kamerun

Die Liste, die Blaeschke aufzählt, lässt sich fast endlos weiterführen. Auf Einladung des deutschen Botschafters in Kamerun steht für Dähn und Blaeschke bald ihr erster Auftritt in Jaunde, der Hauptstadt des zentralafrikanischen Landes, an. Es sei übrigens ein Zufall gewesen, dass der Botschafter auf die Musiker aufmerksam geworden ist, wie es häufig bei ihnen der Fall ist. „Der Botschafter hatte uns nach einer Veranstaltung in Berlin angesprochen. Wir wussten erst nicht, wer er war, aber das hatte sich schnell aufgeklärt. Natürlich ist es für uns, ein besonderes Erlebnis“, erinnert sich Blaeschke.

Nervosität empfinden die Sängerin und der Pianist nur noch selten. Und dennoch sind sie immer bemüht, aus jedem Konzert das Beste herauszuholen. „Und dafür müssen wir auch neues Terrain erobern, so wie jetzt in Oyten“, sagt Blaeschke zuversichtlich, „Selbst wenn das Konzert nicht ausverkauft sein sollte. Wir freuen uns trotzdem drauf.“

Die Karten sind im Vorverkauf für 18 Euro in Oyten bei Papier Meyer (Hauptstraße 104) und bei der Volksbank Oyten (Hauptstraße 84), im Webshop unter www.voiceoverpiano.de sowie in den Zeitungshäusern des WESER-KURIER erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten 20 Euro. Beginn ist um 16 Uhr, Einlass ist um 15 Uhr.