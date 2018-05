Cathrin Schley an ihrem Arbeitsplatz ‒ vor der Maria-Magdalena-Kirche in Thedinghausen. (Sebi Berens)

„Es gibt Momente in meinem Berufsleben, da fehlen auch mir die Worte.“ Ein Satz, den Pastorin Cathrin Schley ganz bewusst sagt. „Wenn junge Menschen plötzlich sterben oder krank werden, dann geht auch mir das sehr nahe.“ Aber diese Momente gehören dazu – auch wenn sie schwierig sind. Seit 25 Jahren ist sie nun schon Pastorin in der Kirchengemeinde Thedinghausen. Hat viele schöne aber eben auch traurige Kapitel erlebt. Dass sie vor über 20 Jahren in Thedinghausen gelandet ist, hat sie aber nie bereut. „Sonst wäre ich ja nicht mehr hier“, sagt sie und lacht dabei. Dieses Jubiläum soll natürlich auch gefeiert werden, und zwar am Sonntag, 17. Juni, ab 15 Uhr in der Maria-Magdalena-Kirche in Thedinghausen mit einem Gottesdienst.

25 Jahre ist es her, da hat Cathrin Schley ihr Examen gemacht und wurde ordiniert. In welche Kirchengemeinde sie kommen sollte, das konnte sie sich nicht aussuchen. Das Ziel der jungen Theologin hieß schließlich Thedinghausen. Drei Jahre Probezeit standen nun vor ihr, die sie unbeschadet überstand. „Mir ist dann schnell klar geworden, dass ich gerne bleiben möchte“, sagt sie. „Ich bin hier glücklich geworden.“

Was sie so sehr an ihrem Beruf schätzt, ist die Tatsache, dass es nie langweilig wird. „Das ist nun mal so, wenn man viel mit Menschen zu tun hat“, verrät sie. Aber es gehört noch deutlich mehr dazu, wenn man Pastorin in einer Kirchengemeinde ist. „Wir haben hier in den zurückliegenden Jahren viel aufgebaut“, sagt die Theologin. Vor allem die Familienarbeit stand und steht im Vordergrund. So wurden unter anderem Familien- und Kindergottesdienste eingeführt.

Pastorin und Privatperson

Vorangetrieben wurde aber auch der Umbau des Gemeindehauses, Arbeiten an und in der Kirche sowie die Eröffnung des diakonischen Kaufhauses Kramerei vor fünf Jahren. Hierbei handelt es sich um ein soziales Projekt der Kirchengemeinden Thedinghausen, Lunsen und Riede. Zu finden gibt es hier gebrauchte Kleidung, Schuhwerk, Accessoires für Kinder und Erwachsene sowie kleine Haushaltswaren und sonstige Güter des täglichen Bedarfs.

Trauergespräche trotz Urlaub

Und dann gehören natürlich solche Veranstaltungen wie Gottesdienste, Taufen und Trauungen zu ihren Aufgaben. „Das sind immer schöne Momente“, verrät die 55-jährige Mutter zweier erwachsener Töchter. Für sie hört die Arbeit auch nicht auf, wenn sie den Talar ablegt. „Dann bin ich nicht automatisch die Privatperson Cathrin Schley, sondern auch immer noch die Pastorin der Kirchengemeinde.“ Und so kam es in der Vergangenheit auch vor, dass sie während ihres Urlaubs Trauergespräche führte und Menschen durch schwierige Situationen begleitet hat.

Für sie ist es auch selbstverständlich, ältere Mitbürger zu runden Geburtstagen zu besuchen. „Ich kriege dann oft zu hören. ‚Schön das sie da sind, zum nächsten Gottesdienst komme ich dann auch wieder in die Kirche.‘ In der Realität sind das oft allerdings anderes aus, was man an die Besucherzahlen der Gottesdienste sieht“, weiß sie zu berichten. Übel nimmt Cathrin Schley das aber nicht. „Der Gottesdienst gehört nicht oder nicht mehr zum Alltag für die Menschen. Das Freizeitverhalten hat sich verändert und das Angebot am Sonntag ist einfach auch sehr groß“, nennt sie die Gründe.

Mit ihren Konfirmanden greift sie daher auch immer wieder gerne das Thema Gebet auf. „Dann stelle ich oft fest, dass es völlig normal für die meisten ist, Gott um etwas zu bitten. Gott zu danken, das empfinden viele aber als schwierig.“

Das 25-jährige Ordinationsjubiläum von Pastorin Cathrin Schley wird am Sonntag, 17. Juni, ab 15 Uhr in der Maria-Magdalena-Kirche in Thedinghausen gefeiert. Die Predigt hält Landessuperintendent Hans Christian Brandy. Begleitet wird der Tag von musikalischen Gruppen.