Vor dem dem eigentlichen Programm des jüngsten Slam-Poetry-Abends im Kasch gab die zwanzigjährige Psychologiestudentin Anne Schickhaus als Auftakt ein Klaviersolo zum Besten. Anschließend führten die beiden Moderatoren Sebastian Butte und Simeon Buß durch das Programm und erklärten die drei Regeln: Der vorgetragene Text musste selbst geschrieben sein. Es war verboten, Requisiten zu verwenden und es gab ein Zeitlimit für die einzelnen Beiträge von sechs bis sieben Minuten. Aus dem Publikum wurden fünf freiwillige Juroren ausgewählt, die anschließend zwecks Wertung jeweils eine Punktetafel mit Zahlen von eins bis zehn erhielten.

Den ersten Part übernahm gemäß der vorab festgelegten Reihenfolge Conni Fauck aus Rotenburg. Sie gab in ihrem Text „Es wird ein Mensch vermisst“ ein emotionales Statement zur fatalen Problematik von im Meer ertrinkenden Flüchtlingen ab. Niemand solle aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht, Glauben oder Herkunft als Objekt, sondern als Mensch wahrgenommen werden. Jeder Mensch sei es schließlich wert, gerettet zu werden und besitze ein Recht auf Leben. Durch ihre in dem Vortrag eindringlich und vehemente Sprache ließ die Künstlerin keinen Zweifel daran, wie wichtig ihr diese Botschaft war. Die fünf Juroren vergaben hierfür 22 Punkte.

In der Psychiatrie

Als Nächster betrat Giacomo Behrendt aus Lilienthal die Bühne. Er beschrieb die Gefühle eines „Gefangenen in der Psychiatrie“. Zwangsweise dorthin verbracht, gelähmt, ohne Arme, ohne Sprache, ohne Freunde und Hoffnung...außerdem von Narben gezeichnet und gequält von der ständigen Angst, verbrannt zu werden! Dann kam die erlösende Schlusspointe: Bei dem „Insassen“ handelte sich um einen Tisch. Der Vortrag wurde mit 19 Punkten belohnt.

Sven Ludewig aus Fischerhude plädierte auf poetische Weise für die Rückbesinnung auf die alten Werte: „Weniger ist mehr und langsamer ist besser als schnell.“ Sein Opa hätte stets hart arbeiten müssen und wäre trotzdem ein glücklicher Mann gewesen. Ebenso wie die alte Nachbarin, die nur von selbst angebauten Produkten lebte. Das Fahren mit dem SUV zum Biomarkt und das Aufregen über Belangloses sei ein Übel unserer Zeit. Für seinen Appell, dem „blind machendem“ Überfluss zu entsagen und sich in Verzicht zu üben, erhielt der Künstler 22 Punkte gutgeschrieben.

Rita Apel übernahm den vierten Part. Die Slammerin aus Bremen hatte bereits Fernseherfahrung. Vor Kurzem wurde sie zur NDR-Talkshow eingeladen und hatte dort die Gelegenheit, über ihre Leidenschaft zur Dichtkunst zu sprechen sowie etwas zum Besten zu geben. Für die Veranstaltung im Kasch hatte sie einen neuen Text mit der Überschrift „Stadt, Land, Verdruss“ mitgebracht. Dieser beschäftigte sich auf sehr lustige Weise mit den spröden Namen von deutschen Städten, Straßen, Bergen und Seen. Dabei gab sie viele Beispiele zum Besten und stellte melodisch klingende Örtlichkeiten des Auslandes gegenüber. Diese Leistung wurde von der Jury anschließend mit 27 Punkten belohnt.

„Wir sind alle gleich“

Danach hatte Gordon Ripke die Gelegenheit, das Publikum zu begeistern. In seinem Vortrag mit dem Titel „Eine längst verlorene Welt“ sprach er die Verrohung Jugendlicher an, die sich nur in der Gruppe stark fühlten und über Schwächere herfielen. Sie spürten keine Reue sowie keine Scheu und würden sich als coole „Möchtegern-Gangster“ fühlen...vielleicht auch, weil sie es nicht besser wüssten. Mit den Worten „Wir sind alle gleich“ plädierte der Achimer für das Aufstehen gegen das Unrecht und warb um Toleranz gegenüber Schwächeren. Dafür bekam der Achimer Gymnasiast 19 Punkte.

Lena Meckenstock hatte sich tiefgründige Gedanken über die „Schuld am Scheitern“ gemacht. Dabei warf die Dortmunderin einen Rückblick auf das Geschehene, beschrieb den Schmerz einer Trennung sowie den Glauben daran, dass in der Zukunft alles besser werden würde. Diese hoffnungsvolle Betrachtungsweise bescherte der Künstlerin 22 Punkte.

Aus Hannover kam Erik Leichter – er stammt ursprünglich aus Zwickau und tritt bereits seit zehn Jahren bei deutschen Slam-Veranstaltungen auf. Seine Erfahrung machte sich dann auch ganz deutlich bemerkbar. Er berichtete in urkomischer Weise über seine (nicht) genossene Erziehung und die unterschiedlichen Charakterzüge der Menschen in Zwickau und Hannover („Wenn man in Hannover in der U-Bahn masturbiert, schauen einen die Leute nur an, in Zwickau machen sie mit“). Außerdem berichtete er über seine Erlebnisse als Student in Finnland und ließ hier kein gutes Haar an dem Gastland. Dafür gab es 27 Punkte. In einer zweiten Runde, in der das gesamte Publikum als Jury fungierte und mittels Applausbarometer abstimmte, ging Erik Leichter als Bester hervor und gewann schließlich den Wettbewerb.