Auch die Unternehmen im neuen Gewebepark in Oyten merken die Auswirkungen der Corona-Krise. (Björn Hake)

Insbesondere dank sprudelnder Gewerbesteuereinnahmen hat die Gemeinde Oyten in den vergangenen Jahren satte Überschüsse erwirtschaftet. Im vergangenen Haushaltsjahr wurden alleine über diesen Posten fast 10,4 Millionen Euro eingenommen. Doch 2020 wird das grundlegend anders sein, wie Kämmerin Cordula Schröder bei der Sitzung des Wirtschafts- & Finanzausschusses am Mittwochabend erläuterte. Denn für dieses Haushaltsjahr geht sie von Gewerbesteuereinnahmen von lediglich etwa 6,7 Millionen Euro aus – somit im Vergleich zum Vorjahr rund 3,7 Millionen Euro weniger. Oder anders ausgedrückt: Die Minderung liegt bei mehr als 35 Prozent.

„Ein ganz schöner Hammer“, betonte Schröder. Insbesondere weil der größte Anteil an diesem Rückgang nichts mit dem Coronavirus zu tun habe. Denn was die Vorauszahlungen angeht, die durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie gesunken sind, beträgt der Abfall für das erste Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr lediglich 18 Prozent. „Der größte Teil des Minderbetrages kommt aus den Abrechnungen für den Zeitraum bis 2019“, erläuterte die Kämmerin. Ein deutliches Indiz dafür, dass der jahrelange Wirtschaftsaufschwung schon vor der Corona-Krise ein Ende gefunden habe. Aber die Oytener Kämmerin hatte auch gute Nachrichten im Gepäck. Denn über das kommunale Corona-Hilfsprogramm des Bundes wird die Gemeinde für die Ausfälle entschädigt. „Ich habe es mal versucht, auf unsere Zahlen herunterzubrechen“, erklärte Schröder, dass ihre errechneten Ergebnisse unter Vorbehalt zu sehen und nur eine Prognose seien. Laut ihrer Berechnung bekäme die Gemeinde Oyten etwa 2,7 Millionen Euro. „Das ist doch schonmal ein schöner Betrag“, befand Schröder. Zumal dieses Geld bei der Gewerbesteuerumlage nicht berücksichtigt werden wird, wodurch von diesen Einnahmen unterm Strich mehr netto übrig bleiben wird, als wenn dieser Betrag über herkömmliche Gewerbesteuereinnahmen in die Kasse gewandert wäre.

Hilfe vom Land

Zudem führte Schröder aus, dass das Land elf Euro pro Einwohner zahle, um die coronabedingten finanziellen Ausfälle der Kommunen etwa im Bezug auf die fehlenden Kita-Beiträge während der Schließungen abzufedern. So erhält Oyten etwas weniger als 175 0000 Euro. Dafür sind der Gemeinde durch die Corona-Krise aber auch zusätzliche Kosten für Anschaffungen entstanden, wie Schröder weiterhin ausführte. „In der Summe sind dies bisher etwas über 45 000 Euro.“ Verwendet wurde dieses Geld unter anderem für zusätzliche Laptops für Verwaltungsmitarbeiter sowie Desinfektionsspender oder Schutzmasken, mit denen nicht nur das Rathaus, sondern auch die Kitas und Schulen ausgestattet wurden.

Dank der Zuwendungen von Bund und Land werden sich finanziellen Auswirkungen für dieses Haushaltsjahr demnach in Grenzen halten. Doch Schröder betonte auch, dass diese Zahlungen „einmalig“ sind. Da bisher noch nicht absehbar ist, wie stark die Corona-Krise die Wirtschaft nachhaltig schädigen wird, könnte es also im Haushaltsjahr 2021 weiter deutliche geringere Gewerbesteuereinnahmen geben, als man es in Oyten zuletzt gewohnt gewesen war – nur dann eben ohne Ausgleichszahlung.

Genau das rief Uwe Wappler (AfD) auf den Plan, einmal mehr im Namen seiner Fraktion zum Sparen aufzurufen. „Im nächsten Jahr schauen wir in den Abgrund“, prognostizierte er und forderte sodann von Bürgermeisterin Sandra Röse erste Ideen für Sparmaßnahmen. Dieser Bitte wollte sie jedoch an dieser Stelle nicht nachkommen. „Erst einmal ist das nur eine Befürchtung“, sagte Röse. Nach den Sommerferien wolle sie mit Unternehmen ins Gespräch kommen und sich ein Stimmungsbild über die wirtschaftliche Lage in Oyten machen. Danach könne die Verwaltung eventuell schon etwas klarer eine Prognose abgeben. Von der SPD- und CDU-Fraktion erhielt das Vorpreschen der AfD derweil einmal mehr das übliche Contra. Die Gemeinde stehe gut da und das gezeichnete negative Bild rund um die Oytener Finanzen sei unangebracht. „Man sollte nicht immer nur schwarz malen“, betonte etwa Robert Neisen (CDU).