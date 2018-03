Zeugnis für hervorragende Arbeit: Hans-Georg Lambertz (rechts) überreicht Klassenlehrer Derik Eicke eine Urkunde. (Karsten Klama)

„Ich komme aus Bonn. Von der Bundeszentrale für politische Bildung. Dämmert´s da?“ Was ihnen der Mann im Anzug damit sagen will, erschließt sich den Schülern der 9c noch nicht wirklich. Die Lösung des Rätsels rückt schließlich näher, als Hans-Georg Lambertz an den Wettbewerb erinnert, an dem die Schüler der Oberschule am Goldbach teilgenommen haben. „Habt ihr dafür einen Preis verdient?“, will er wissen. „Ja!“ lautet die entschlossene Antwort der Jugendlichen.

Münder und Augen gingen in dem Klassenzimmer am Donnerstag weit auf, als Lambertz als Leiter des Schülerwettbewerbs zur politischen Bildung verkündete, dass die neunte Klasse den ersten Platz in ihrer Kategorie belegt hat. Ihr Beitrag wurde aus rund 400 Projekten aus ganz Deutschland ausgewählt.

"Ihr habt es verdient"

Vollkommen baff waren die Schüler dann, als Lambertz den Preis bekannt gab: Eine fünftägige Reise nach Berlin, wo es einen Fototermin mit Angela Merkel im Kanzleramt geben wird. „Ihr habt es verdient“, lobte der Wettbewerbsleiter. Die 9c hatte sich für die Fragestellung „Wählen ab 16! Eine Gefahr für die Demokratie?“ entschieden. Ihre Argumente für das Wahlrecht ab 16 hielten die Schüler in einem Flyer fest, den sie zusammen mit einem Projektbericht eingereicht hatten. „Es war ein wunderbares Werkstück, es ist herausgestochen“, fasste Lambertz zusammen.

Klassenlehrer Derik Eicke beaufsichtigte das Projekt, ließ seinen Schülern aber freie Hand bei der Recherche. „Ich sage ihnen immer, dass ich auch etwas dazulernen möchte“, sagte er. Zunächst hätten sich die Schüler im Internet auf die Suche nach Informationen gemacht. Auch mit der Haltung der einzelnen Parteien zum Wahlrecht ab 16 haben sie sich befasst und schließlich vor der Bürgermeisterwahl im Flecken mit den drei Kandidaten über das frühe Wahlrecht diskutiert. Die Schüler wollten aber auch wissen, was die Langwedeler über das Thema denken. Daher suchten sie auf dem Wochenmarkt das Gespräch. „Da war deutlich zu sehen, dass sich die Schüler sehr gut mit dem Thema auskannten“, beschrieb Eicke.

Rahmenbedingungen (fast) wie bei einer richtigen Wahl

Die Schüler der 9c brachten aber auch schon eine solide Grundbildung mit. Seit einigen Jahren nimmt die Oberschule an jeder Juniorwahl zu den Landtags-, Bundestags- und Europawahlen teil. Die Rahmenbedingungen sind wie bei einer richtigen Wahl mit Wahlbenachrichtigung, Wahlurne und -kabine – nur mit dem Unterschied, dass die Stimmen nicht zählen.

Ausgewertet werden die Kreuze dennoch. So hat die Oberschulklasse das tatsächliche Ergebnis der Bundestagswahl mit dem der dazugehörigen Juniorwahl abgeglichen. Demnach würden Schüler ähnlich wie die Erwachsenen wählen. Nur ist ihre Wahlbeteiligung prozentual höher (88,03 Prozent) als die der Erwachsenen (77,59 Prozent). Auch bei der Bürgermeisterwahl im Flecken Langwedel wählten die Schüler die gleichen Kandidaten wie die Stimmberechtigten. Wieder beteiligten sich mehr Schüler, nämlich 87,1 Prozent. Von den Erwachsenen gingen 75,37 Prozent zur Wahl.

Seit drei Jahren gibt es an der Oberschule eine unter realen Bedingungen stattfindende Schülersprecher-Wahl, bei der jeder Schüler aufgerufen ist, seine Stimme abzugeben. „Das ist totale Basisdemokratie“, sagte Eicke, der neben Politik unter anderem Wirtschaft und Mathematik unterrichtet. Der praxisnahe Politikunterricht sei ein Schwerpunkt der Schule. Der Grund: „Schüler wollen ihre Zukunft selbst gestalten. Das können sie nur, wenn sie wissen, wie es funktioniert“, sagte Eicke. Seine Schüler möchte er dazu motivieren, sich später lokalpolitisch zu engagieren. Das aber liegt für die 21 Schüler der 9c noch in weiter Ferne. Für sie geht es zunächst einmal nach Berlin.