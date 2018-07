Neben Theateraufführungen und Mitmachständen warten beim 22. Kinderstadtfest auch wieder einige Fahrgeschäfte auf die Besucher. (Björn Hake)

Achim. Die Achimer Innenstadt hat schon einige Wandlungen hinter sich. Mal wurde sie im Rahmen des Achimer Kinderstadtfestes zum großen Kinosaal, im vergangenen Jahr dann zur bunten Unterwasserwelt. Und auch in diesem Jahr soll es wieder hoch her gehen. Denn es dauert nur noch wenige Wochen, dann ist die Achimer Innenstadt wieder fest in Kinderhand. Am Donnerstag, 2. August, findet auf der Obernstraße bereits das 22. Achimer Kinderstadtfest statt. Und das verspricht in diesem Jahr im wahrsten Sinne des Wortes ganz großes Theater.

Denn das Fest steht unter dem Motto "Vorhang auf für Achim – Was für ein Theater". Und zu einem richtigen Theater gehören natürlich auch die entsprechenden Aufführungen. So spricht Karina Feldhoff von der Bremer Veranstaltungsagentur "pep up", die das Kinderstadtfest gemeinsam mit dem Achimer Stadtmarketing organisiert, in diesem Jahr von einem ganz besonderen Programm.

"Wir bekommen in Achim zur Feier unseres Kinderstadtfestes Besuch vom Hafenrevue-Theater", kündigt Feldhoff an. Die Bremer Theater- und Musicalgruppe, die dort zwischen der Überseestadt und Walle ihr Schauspielhaus hat, wird ein Theaterstück mit Musik für die ganze Familie präsentieren. In dem Stück "Schlüssel zum Glück" geht es um Jonas und Lilli, die einen geheimen Zettel entdecken. Auf dem Dachboden begeben sich die beiden dann in eine fantastische Welt und gehen zwischen Gerümpel und verstaubtem Trödel den Weg zu sich selbst und ihrer Freundschaft. "Ein Theaterstück zum Nachdenken, Mitfiebern und Mitsingen", heißt es in der Ankündigung. Gezeigt wird die knapp einstündige Aufführung, die für alle Kinder ab vier Jahren geeignet ist, nach Angaben der Organisatoren zur Mittagszeit auf einer Bühne am Bibliotheksplatz.

Doch das wird an diesem Tag nicht der einzige Auftritt der Schauspieler des Hafenrevue-Theaters sein. Als Piraten verkleidet werden einige von ihnen durch die Achimer Innenstadt laufen und die Kinder zu einem interaktiven Mitmachprogramm einladen. Mit im Gepäck haben sie eine Schatzkiste mit Goldstücken und allerlei andere Seeräuber-Utensilien. Wer die gestellten Aufgaben der Piratencrew erfolgreich meistert, erhält am Ende ein "Piraten-Patent".

"Wir machen es mittlerweile seit etwa zehn Jahren so, dass wir dem Kinderstadtfest immer ein festes Motto geben", erklärt Karina Feldhoff. Dieses Mal habe auch ihre persönliche Vorliebe für das Theater die Suche nach einem Thema beeinflusst. "Unser Ziel ist es natürlich jedes Mal auch, dass die Betreiber der Stände die Möglichkeit haben, das Motto für sich individuell umzusetzen."

Und so dreht sich am 2. August in der Zeit zwischen 11 und 18 Uhr auch neben den Aufführungen der Schauspieler-Gruppe alles um das Thema Theater. Neben einer plattdeutschen Märchenstunde haben die Kinder beispielsweise auch die Möglichkeit, sich selbst schicke Theatermasken zu basteln, sich wie für einen großen Bühnenauftritt schminken zu lassen oder auch die eigene Hand in Wachs gießen zu lassen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch wieder viele Fahrgeschäfte – wie Autoscooter, Kinderkarussell und Kettenflieger –, Ponyreiten und ein Bungee-Trampolin.

Und auch an Essen soll es den jungen Besuchern an diesem Tag nicht mangeln. Neben Softeis, Zuckerwatte, Schmalzkuchen und Mini-Donuts steht auch Herzhaftes wie Bratwurst, Lángos und herzhafte Crêpes bereit. "Die Anzahl der Stände entspricht in etwa der der vergangenen Jahre", sagt Karina Feldhoff. "Es sind in diesem Jahr einige neue Betreiber hinzugekommen und einige alte weggeblieben." Insgesamt sei man mit der Resonanz aber zufrieden.