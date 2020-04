Ob die nächste Ratssitzung im Rathaus stattfinden kann oder im Kasch und ob sie online übertragen wird, entscheiden nun die Politiker. (Björn Hake)

Die begrenzten Möglichkeiten, die die Stadt Achim aus Sicht der Achimer FDP-Fraktion besitzt, um ihren Beitrag zu leisten, die Ausbreitung der Corona-Pandemie einzudämmen, Prozesse zu beschleunigen und den Einzelhandel zu stärken, „sollte sie konsequent nutzen“. So lautet die Forderung der Liberalen, die nun unter anderem beantragt haben, dass an allen Zugängen der Fußgängerzone frei zugängliche Spender von Desinfektionsmitteln an den Markttagen aufgestellt werden sollen.

Auch möchte die FDP, um den Achimer Einzelhandel zu stärken, dass alle von der Stadt Achim und privaten Betreibern vorgehaltenen Parkplätze bis zum Ende der Sommerferien kostenlos zur Verfügung gestellt werden. „Die Verwaltung möge prüfen, welche Vertragsgestaltungen mit privaten Betreibern deren Einnahmeausfälle vollständig kompensieren“, heißt es in dem von Ratsherr Christoph Pein unterschriebenen Antrag.

In einer ersten Reaktion auf den FDP-Antrag sagte Bürgermeister Rainer Ditzfeld auf Nachfrage, dass die beantragten Punkte soweit notwendig geprüft und die Ergebnisse der Politik vorgestellt werden. Was die Desinfektionsmittelspender angeht, da werde sich die Stadt vorher an das Gesundheitsamt des Landkreises Verden wenden, um eine Einschätzung zu bekommen, wie sinnvoll diese Maßnahme ist. „Wegen der Ausstattung zum Beispiel der Schulen und Kindergärten hatten wir ebenfalls den Kontakt gesucht“, erklärte Ditzfeld den Ablauf. Skeptisch ist er persönlich, was die Forderung nach kostenlosen Parkplätzen angeht. Privatleute könne die Stadt ohnehin nicht dazu anhalten, ihre Flächen kostenfrei zur Verfügung zu stellen und die Erfahrungen mit derlei Angeboten auf öffentlichen Parkplätzen habe gezeigt: „Es hilft den Einzelhändlern wenig, weil die Stellplätze von in der Innenstadt Beschäftigten und anderen Nutzern besetzt werden.“

Sitzung online übertragen

Damit Ratssitzungen unter Einhaltung von Abstands- und Hygienevorgaben durchgeführt werden können „und kein Ratsmitglied von der persönlichen Teilnahme an Ratssitzungen ausgeschlossen wird“, soll die Verwaltung auf Wunsch der Achimer FDP außerdem prüfen, welche Räume innerhalb Achims für die Durchführung von Ratssitzungen für die maximale Teilnehmerzahl an Ratsmitgliedern und Verwaltungsmitarbeitern in Frage kommen. „Die Sitzungen sollen online übertragen werden und somit auch ohne körperliche Anwesenheit von Zuschauern den Anforderungen an Öffentlichkeit entsprechen“, erklärt die FDP.

Wie berichtet, hatte die Stadtverwaltung bereits angekündigt, dass zunächst die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am Dienstag, 12. Mai, ab 17 Uhr im Achimer Rathaus unter Beachtung der Corona-Regeln stattfinden wird. Für die Ratssitzung am 25. Juni (Beginn: 19 Uhr) ist noch nicht entschieden, ob sie in voller Besetzung an einem anderen Ort als dem Rathaus oder mit 21 Ratsleuten in schmalerer Besetzung, unter Bewahrung der Mehrheitsverhältnisse, im Ratssaal stattfinden wird.

Dazu sagte Ditzfeld, dass der Verwaltungsausschuss in seiner nächsten Sitzung am 7. Mai die Entscheidung treffen soll, welche Variante die Fraktionen bevorzugen. Mit dem Kasch sei jedenfalls alles geklärt, die Ratssitzung am 25. Juni könnte in voller Besetzung und unter Einhaltung der Abstandsregeln im großen Saal stattfinden. „Wir würden dann in zwei Kreisen sitzen“, sagte Ditzfeld. Lassen sich die Fraktionen auf die sogenannte Pairing-Regelung ein, wird der Rat nahezu halbiert und könnte die Sitzung im runden Ratssaal abhalten. Platz für bis zu 20 Zuhörer wäre dort auch, erklärte Ditzfeld.

Und was den FDP-Vorstoß angeht, die Sitzung online zu übertragen, auch das werde besprochen. Wobei der Achimer Bürgermeister den technischen Aufwand persönlich auch vom Inhalt der Tagesordnung, die noch nicht feststeht, abhängig machen würde. „Wenn es da Juckepunkte gibt, bei denen mit großem Interesse zu rechnen ist, wäre das vielleicht angebracht“, überlegt er, will aber den einzelnen politischen Entscheidungen in keinem Fall vorgreifen.