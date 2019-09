Ein dramatisches Naturschauspiel kann seit einigen Tagen in Thedinghausen beobachtet werden. Auf der Landesstraße in Richtung Kläranlage in Eißel versuchen Krebse, die Straße zu queren. Ziel der sogenannten Wollhandkrabben ist wohl die Weser. Die Tiere kriechen aus den Gräben und Kanälen, um sich auf den Weg in die Nordsee zum Laichen zu machen. Nur dort im Salzwasser können ihre Eier wachsen. Nicht jedes Tier schafft aber den Weg über die Straße. Zahlreiche Krebse werden bei dem Versuch von Autos überfahren. Die Wollhandkrabbe gehört zu den invasiven Arten, die aus Asien nach Europa eingewandert ist. Im Rathaus Thedinghausen ist die Wanderung bekannt. Auf Nachfrage hieß es, dass es keine Schutzmaßnahmen geben werde. Einige Anwohner und Vorbeifahrende haben den Tieren aber dabei geholfen, ohne Schäden über die Straße zu kommen.