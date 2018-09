Pianist Igor Levit wird bereits heute als "Jahrhundertpianist" gefeiert und fand in And­rew Manze, Chefdirigent der NDR-Radiophil­harmo­nie, einen kongenialen Partner. (Karsten Klama)

Das war ein Konzertereignis, das sich ebenso gut in der Carnegie-Hall, in der Pariser Seine Musicale oder der Elbphilharmonie hätte abspielen können: Kein Geringerer als Igor Levit gastierte im Rahmen der Nieder­sächsi­schen Musik­tage im Achimer Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium. In And­rew Manze, seit 2014 Chefdirigent der NDR-Radiophil­harmo­nie, fand der junge Virtuose, der bereits heute als „Jahrhun­dertpianist“ gefeiert wird, einen konge­nialen Partner.

Das Musikfestival der Sparkassen-Stif­tung steht in diesem Jahr unter dem Motto „Beziehungen“. Gleich dreifach war es an diesem Abend eingelöst: Zum einen durch die eindrucksvolle Gegen­überstellung von Mozarts Kon­zert Nr. 9 in Es-Dur und Beet­hovens Konzert Nr. 1 in C-Dur, zum zwei­ten durch das inspirierte und hochsen­sible Zusammenwirken der NDR-Radio­phil­harmo­nie und ihrem Di­rigenten And­rew Manze mit dem jungen Meister – und schließlich durch die sympathische, absolut natürliche Ausstrahlung, mit der Levit ebenso für sich einnahm wie durch sein gran­dioses Spiel: Mit offenen, ver­schmitzten und interessierten Blicken kommunizierte er mit seinem Publikum, das sich dadurch, wie man in der Pause hörte, wirklich wahrgenommen fühlte.

Zur würdigen Eröffnung für das musi­kalische „Gipfeltreffen“ wurde Mozarts Don-Giovanni-Ouvertüre – eine gute Wahl der scheidenden Mu­siktage-Intendantin Katrin Zagrosek, die nun den Stab an ihren Nachfolger Anselm Cybinski übergeben hat. Spritzig und leidenschaftlich umgesetzt, wies diese Musik mit ihrer Magie, ihrer Vielschichtigkeit und dramatischen Klangwucht den Weg, den die Musik nach Mozart gehen sollte – und der di­rekt zu Beethoven führt.

Als unerhört galt Mozarts Kunstgriff, im letzten seiner Salzburger Konzerte das Piano gleich nach dem ersten Orchester-Takt einsetzen zu lassen. Igor Levits Spiel war gleichsam aus demselben Holz geschnitzt, innovativ, frisch und berstend von Lebendigkeit. Zart und sensibel ließ er seine Läufe perlen und aufblitzen wie eine Kette lupenreiner Diamanten; setzte seine unbekümmerten Akzente in Tril­lern und Hüpfern, dass das Herz im Leib lachte. Scheinbar ganz mühelos verlieh er seiner hochvirtuosen Kadenz funkeln­den Esprit.

Sehr ähnlich gelagert schienen die Tem­peramente Levits und Manzes, der sein Ensemble mit weit ausholenden Bewe­gungen und faszinierender Impul­sivität wie ein Magier am Faden führte. Gerade dieses Aufspringende, Ungebär­dige er­wies sich als ideal für Mozarts so reifes und erstaunliches Frühwerk.

Umso bewegender war das Andantino, dessen seufzendes Streichermotiv plastisch ausgeformt war. Nun zeigte Levit die Stärke sei­nes lyrischen Elements, ließ den Flügel seine Klage singen, dass man reinste Romantik ver­nahm. Mit größter Emp­findsamkeit ent­spann sich die innige Be­ziehung zwi­schen Solist und Orchester, die in einer Kadenz von philosophischer Tiefe gipfelte.

Ohne Atempause folgte das aufbrau­sende Presto von äußerster Vir­tuosität: Federleicht bewältigte er rasante Läufe, eine ganze Fülle brillant gearbei­teter Details – spannend, oft überra­schend, immer faszinierend. Das liebevoll aus­gestaltete Menuett wurde bei­nahe zum eigenen kostbaren Werk im Werk, ehe eine kühne Dauertriller-Kap­riole wieder zum Presto überleitete. Mit enthusiasti­schem Beifall und Bravo-Chören endete der erste Teil.

Die mit Farbkraft und Glanz gestaltete Orchesterein­leitung zum 1. Klavierkon­zert in C-Dur, das chronologisch eigent­lich Beethovens zweites ist, machte deutlich, dass er hier dem Piano erstmals einen sinfonisch konsequent durchgear­beiteten Orchestersatz gegenüber stellt. In klug inszeniertem dynamischen Auf­bau blieben Solist und Orchester zuerst zurückhaltend, sodass viel Spielraum für den gewaltigen Höhepunkt des Sat­zes vor der Kadenz blieb. Nun konnte Levit seine volle Meisterschaft entfalten und verband „beethövlichen“ Tonfall mit virtuoser Brillanz, persönlichen Esp­rit mit künstlerischer Ernsthaftigkeit.

Das Largo war ein intimes Zwiege­spräch, in dem Solist und Orchester sich innig aufeinander bezogen, ihre Tiefen ausloteten, sich gegenseitig erleuchteten: Welch eine Kunst, in derart langsamem Tempo solche Spannung zu erzeugen!

Aus dem herrlichen Duo von Piano und Oboe, mit dem der Satz wie ein zarter Traum ausklang, weckte der rasante Auftakt des Finales mit seiner stampfen­den Tanzmelodie. So­list und Orchester hielten die perfekte Balance zwischen überbordender Energie und zarter Poesie. Eine kurze Kadenz voller Raffinesse, ein letzter aufregender Dia­log zwischen Klavier und Orchester, und dann konnte sich die Begeisterung des Publikums Bahn brechen. Mit stehenden Ovationen, nicht enden wollenden Bra­vorufen und Schostakowitschs „Polka“ als kapriziösem Abschiedsgruß des So­listen endete ein kostbarer Abend, für den nicht nur den Musikern, sondern auch den Organisato­ren großer Dank gebührt.