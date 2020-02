Rasante Action konnten Mutige im vergangenen Sommer in spezieller Form auf dem Oyter See erleben. Denn erstmals lud eine mobile Wasserski-Anlage dazu ein, auf Skiern oder dem Wakeboard über das Wasser brettern. Zu dem eingerichteten „Wakegarden“ zählten zudem etwa ein Bootsverleih und ein großer Wasserspielplatz mitten auf dem See. Inzwischen ist nach der Premierensaison 2019 klar, dass die Besucher des Oyter Sees auch in diesem Jahr wieder in den Genuss des Angebots kommen werden. Wie Betreiber Ron Reimers auf Nachfrage erklärt, werde die Anlage erneut aufgebaut. „Im Juni steht sie auf jeden Fall, vielleicht auch schon früher“, sagt er.

Ein deutlich früherer Aufbau würde keinen Sinn machen. „In Oyten geht es mir um die Kernzeit im Sommer“, erklärt Reimers. In Otterndorf, wo er schon länger eine vergleichbare Anlage betreibt, sehe das ein bisschen anders aus. Dort werde sein Team schon zeitnah mit dem Aufbau beginnen. „Da haben wir etwa zu Ostern auch schon viele Buchungen.“ Im vergangenen Jahr war die Anlage am Oyter See Mitte Juni in Betrieb genommen worden. „Wir haben gesehen, dass es läuft“, bilanziert Reimers über die ersten Monate dort. Insgesamt hätten sich die Nutzerzahlen in etwa mit seinen Vorstellungen gedeckt.

Angebot soll weiterentwickelt werden

Für die Zukunft hält der Betreiber aber fest: „Wir müssen uns weiterentwickeln.“ Der Oyter See sei ein „super Standort“, an dem noch deutlich mehr Angebot möglich wäre. „Ich denke in verschiedene Richtungen“, lässt Reimers wissen und will betont haben, dass alle Ideen in jedem Fall mit dem Oytener Arbeitskreis Naherholung abgestimmt werden sollen.

Die Bürgerbeteiligungsveranstaltung zur konzeptionellen Ausrichtung des Gebietes Oyter See im vergangenen November, bei der Reimers auch anwesend war, habe ihn in jedem Fall in seiner Ansicht bestärkt, dass die Menschen für seine Freizeitangebote auf dem Areal offen seien. Als die Wasserski-Anlage in Betrieb ging, hatte es anfänglich auch einige negative Reaktionen gegeben. „Aber viele Gegner waren nachher sogar auf unserer Seite“, will Reimers wahrgenommen haben.

Die Zielsetzung für die anstehende Saison in Oyten sei es, ein bisschen mehr Konstanz bei der Auslastung zu erreichen. Möglich machen sollen dies etwa Kurse oder das Ansprechen größerer Gruppen. Gedankenspiele gibt es bei Reimers derweil über eine zweite Anlage oder die Vergrößerung der bisher angelegten. Diese zieht den Nutzer während einer Runde insgesamt rund 320 Meter übers Wasser. Neben der Frage, ob die Anlage im kommenden Jahr wieder aufgebaut werde, hätten die Nutzer in Oyten vor allem wissen wollen, ob eine größere in Planung sei, erzählt Reimers. Kann er erstere Frage inzwischen mit einem deutlichen „Ja“ beantworten, müssen sich die Adrenalin-Junkies bezüglich ihres anderen Anliegens noch etwas gedulden.

In jedem Fall wird in diesem Jahr auch der Wasserspielplatz wieder aufgebaut werden, der laut Reimers einer der „Magnete“ des vergangenen Sommergeschäftes gewesen sei. Anlagen dieser Art, die die Teamfähigkeit und Koordination fördern sowie großen Spaß bringen, seien aktuell sehr beliebt. „Und die Rückmeldungen der Nutzer waren wirklich super“, zeigt sich Reimers zufrieden.